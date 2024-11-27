https://ria.ru/20241127/kazakhstan-1985898807.html

Путин рассказал о товарообороте России и Казахстана

Путин рассказал о товарообороте России и Казахстана - РИА Новости, 27.11.2024

Путин рассказал о товарообороте России и Казахстана

Товарооборот России и Казахстана за девять месяцев 2024 года превысил 20 миллиардов долларов, говорится в статье президента РФ Владимира Путина "Россия –... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T00:45

2024-11-27T00:45

2024-11-27T00:45

экономика

россия

казахстан

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837254270_91:0:2573:1396_1920x0_80_0_0_d03cbad1c2309e7825d804b11a108ccb.jpg

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Товарооборот России и Казахстана за девять месяцев 2024 года превысил 20 миллиардов долларов, говорится в статье президента РФ Владимира Путина "Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращённый в будущее" для газеты "Казахстанская правда", опубликованной на сайте Кремля. "Внушительные показатели двустороннего товарооборота говорят сами за себя. Так, в прошлом году он побил новый рекорд и преодолел планку в 28 миллиардов долларов, а в январе – сентябре текущего года превысил 20 миллиардов долларов", - говорится в статье.

https://ria.ru/20241127/putin-1985897395.html

россия

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, казахстан, владимир путин