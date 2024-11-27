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Путин рассказал о товарообороте России и Казахстана - РИА Новости, 27.11.2024
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00:45 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/kazakhstan-1985898807.html
Путин рассказал о товарообороте России и Казахстана
Путин рассказал о товарообороте России и Казахстана - РИА Новости, 27.11.2024
Путин рассказал о товарообороте России и Казахстана
Товарооборот России и Казахстана за девять месяцев 2024 года превысил 20 миллиардов долларов, говорится в статье президента РФ Владимира Путина "Россия –... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T00:45
2024-11-27T00:45
экономика
россия
казахстан
владимир путин
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Товарооборот России и Казахстана за девять месяцев 2024 года превысил 20 миллиардов долларов, говорится в статье президента РФ Владимира Путина "Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращённый в будущее" для газеты "Казахстанская правда", опубликованной на сайте Кремля. "Внушительные показатели двустороннего товарооборота говорят сами за себя. Так, в прошлом году он побил новый рекорд и преодолел планку в 28 миллиардов долларов, а в январе – сентябре текущего года превысил 20 миллиардов долларов", - говорится в статье.
https://ria.ru/20241127/putin-1985897395.html
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экономика, россия, казахстан, владимир путин
Экономика, Россия, Казахстан, Владимир Путин
Путин рассказал о товарообороте России и Казахстана

Путин: товарооборот России и Казахстана превысил 20 миллиардов долларов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Товарооборот России и Казахстана за девять месяцев 2024 года превысил 20 миллиардов долларов, говорится в статье президента РФ Владимира Путина "Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращённый в будущее" для газеты "Казахстанская правда", опубликованной на сайте Кремля.
"Внушительные показатели двустороннего товарооборота говорят сами за себя. Так, в прошлом году он побил новый рекорд и преодолел планку в 28 миллиардов долларов, а в январе – сентябре текущего года превысил 20 миллиардов долларов", - говорится в статье.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
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ЭкономикаРоссияКазахстанВладимир Путин
 
 
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