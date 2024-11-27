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Токаев рассказал об отношении к русскому языку в Казахстане - РИА Новости, 27.11.2024
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02:12 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/kazahstan-1985906382.html
Токаев рассказал об отношении к русскому языку в Казахстане
Токаев рассказал об отношении к русскому языку в Казахстане - РИА Новости, 27.11.2024
Токаев рассказал об отношении к русскому языку в Казахстане
Свыше 3,5 тысяч школ в Казахстане ведут обучение на языке Пушкина, в республике на русском языке вещают телеканалы, выходят газеты, почти во всех регионах... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T02:12
2024-11-27T02:12
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АЛМА-АТА, 27 ноя – РИА Новости. Свыше 3,5 тысяч школ в Казахстане ведут обучение на языке Пушкина, в республике на русском языке вещают телеканалы, выходят газеты, почти во всех регионах работают русские драматические театры, написал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в авторской статье для газеты "Известия". "В Казахстане на языке Пушкина ведут обучение свыше 3,5 тысяч школ, вещают телеканалы и радиостанции, выходят газеты и журналы, практически во всех регионах радуют своих зрителей русские драматические театры", - написал Токаев. Глава государства также отметил, что в российских учебных заведениях обучается около 60 тысяч казахстанских студентов. Планируется открытие филиала Московского государственного института международных отношений в Астане и представительство Казахского национального университета имени аль-Фараби в Омске, сообщил президент. "Наша страна стала инициатором создания Международной организации по русскому языку под эгидой СНГ. Организация будет заниматься развитием сотрудничества между странами содружества по вопросам поддержки и продвижения русского языка. Убежден, это будет способствовать укреплению дружбы, добрососедства, межэтнического согласия, взаимопонимания и доверия между нашими народами", - добавил Токаев. На прошлой неделе парламент Казахстана одобрил законопроект "О ратификации договора об учреждении международной организации по русскому языку", цель организации - содействие развитию и популяризации русского языка как инструмента межгосударственного общения. Казахстанский лидер на неформальном саммите лидеров стран СНГ в Петербурге в октябре 2022 года выступил с инициативой создать под эгидой содружества международную организацию по поддержке и продвижению русского языка. Тогда Владимир Путин поблагодарил за это Токаева, отметив, что Россия поддерживает предложение и со своей стороны будет "делать все для скорейшего воплощения его в жизнь". Позже главы стран СНГ на саммите в Астане одобрили инициативу главы Казахстана о создании под эгидой содружества международной организации по поддержке и продвижению русского языка и утвердили ее концепцию. Основной задачей организации стало сохранение и укрепление культурно-гуманитарного сотрудничества на основе тесной гармонии русского языка и языков государств - участников СНГ. Президент России Владимир Путин 27-28 ноября посетит Астану по приглашению лидера Казахстана. В первый день визита российский лидер проведет переговоры с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым. На следующий день, в четверг, глава российского государства примет участие в очередной сессии Совета ОДКБ. Затем состоится официальный прием. Последний государственный визит Путина в Казахстан состоялся в ноябре 2023 года, летом 2024 года российский президент принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который прошел в Астане.
https://ria.ru/20241127/putin-1985898951.html
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в мире, казахстан, астана, россия, касым-жомарт токаев, владимир путин, снг, одкб, шос
В мире, Казахстан, Астана, Россия, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин, СНГ, ОДКБ, ШОС
Токаев рассказал об отношении к русскому языку в Казахстане

Токаев: в Казахстане на языке Пушкина ведут обучение более 3,5 тысяч школ

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 27 ноя – РИА Новости. Свыше 3,5 тысяч школ в Казахстане ведут обучение на языке Пушкина, в республике на русском языке вещают телеканалы, выходят газеты, почти во всех регионах работают русские драматические театры, написал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в авторской статье для газеты "Известия".
Казахстане на языке Пушкина ведут обучение свыше 3,5 тысяч школ, вещают телеканалы и радиостанции, выходят газеты и журналы, практически во всех регионах радуют своих зрителей русские драматические театры", - написал Токаев.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
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Глава государства также отметил, что в российских учебных заведениях обучается около 60 тысяч казахстанских студентов. Планируется открытие филиала Московского государственного института международных отношений в Астане и представительство Казахского национального университета имени аль-Фараби в Омске, сообщил президент.
"Наша страна стала инициатором создания Международной организации по русскому языку под эгидой СНГ. Организация будет заниматься развитием сотрудничества между странами содружества по вопросам поддержки и продвижения русского языка. Убежден, это будет способствовать укреплению дружбы, добрососедства, межэтнического согласия, взаимопонимания и доверия между нашими народами", - добавил Токаев.
На прошлой неделе парламент Казахстана одобрил законопроект "О ратификации договора об учреждении международной организации по русскому языку", цель организации - содействие развитию и популяризации русского языка как инструмента межгосударственного общения.
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Казахстанский лидер на неформальном саммите лидеров стран СНГ в Петербурге в октябре 2022 года выступил с инициативой создать под эгидой содружества международную организацию по поддержке и продвижению русского языка. Тогда Владимир Путин поблагодарил за это Токаева, отметив, что Россия поддерживает предложение и со своей стороны будет "делать все для скорейшего воплощения его в жизнь".
Позже главы стран СНГ на саммите в Астане одобрили инициативу главы Казахстана о создании под эгидой содружества международной организации по поддержке и продвижению русского языка и утвердили ее концепцию. Основной задачей организации стало сохранение и укрепление культурно-гуманитарного сотрудничества на основе тесной гармонии русского языка и языков государств - участников СНГ.
Президент России Владимир Путин 27-28 ноября посетит Астану по приглашению лидера Казахстана. В первый день визита российский лидер проведет переговоры с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым. На следующий день, в четверг, глава российского государства примет участие в очередной сессии Совета ОДКБ. Затем состоится официальный прием. Последний государственный визит Путина в Казахстан состоялся в ноябре 2023 года, летом 2024 года российский президент принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который прошел в Астане.
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В миреКазахстанАстанаРоссияКасым-Жомарт ТокаевВладимир ПутинСНГОДКБШОС
 
 
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