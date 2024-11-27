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Канцлер Австрии пригласил Трампа посетить страну - РИА Новости, 27.11.2024
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11:30 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/kantsler-1985956691.html
Канцлер Австрии пригласил Трампа посетить страну
Канцлер Австрии пригласил Трампа посетить страну - РИА Новости, 27.11.2024
Канцлер Австрии пригласил Трампа посетить страну
Канцлер Австрии Карл Нехаммер пригласил победителя президентских выборов США Дональда Трампа посетить республику. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T11:30
2024-11-27T11:30
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ВЕНА, 27 ноя - РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер пригласил победителя президентских выборов США Дональда Трампа посетить республику. Ранее канцлер Австрии сообщил, что в понедельник у него состоялся получасовой телефонный разговор с Трампом. Стороны обсудили в том числе украинский конфликт. Нехаммер предложил свою страну в качестве нейтрального места для переговоров. "Дональда Трампа интересовала оценка ситуации и возможные шансы на мир. Я предложил Вену в качестве места проведения мирных переговоров и пригласил его с визитом", - сказал Нехаммер в интервью австрийской газете Kronen Zeitung. На просьбу изданию уточнить, приедет ли Трамп, канцлер ответил, что "это было бы желательно". Трамп ранее обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Кроме того, он не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также называл Зеленского "торгашом", у которого каждый визит заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона. В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20241127/tramp-1985949674.html
https://ria.ru/20241126/peregovory-1985869882.html
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в мире, россия, украина, австрия, дональд трамп, карл нехаммер, владимир путин, нато, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Австрия, Дональд Трамп, Карл Нехаммер, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины
Канцлер Австрии пригласил Трампа посетить страну

Канцлер Австрии Нехаммер пригласил Трампа посетить страну

© AP Photo / Heinz-Peter BaderКанцлер Австрии Карл Нехаммер
Канцлер Австрии Карл Нехаммер - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Канцлер Австрии Карл Нехаммер. Архивное фото
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ВЕНА, 27 ноя - РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер пригласил победителя президентских выборов США Дональда Трампа посетить республику.
Ранее канцлер Австрии сообщил, что в понедельник у него состоялся получасовой телефонный разговор с Трампом. Стороны обсудили в том числе украинский конфликт. Нехаммер предложил свою страну в качестве нейтрального места для переговоров.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
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"Дональда Трампа интересовала оценка ситуации и возможные шансы на мир. Я предложил Вену в качестве места проведения мирных переговоров и пригласил его с визитом", - сказал Нехаммер в интервью австрийской газете Kronen Zeitung. На просьбу изданию уточнить, приедет ли Трамп, канцлер ответил, что "это было бы желательно".
Трамп ранее обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Кроме того, он не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также называл Зеленского "торгашом", у которого каждый визит заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона.
В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Канцлер Австрии Карл Нехаммер - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Австрийский канцлер предложил нейтральное место для переговоров по Украине
26 ноября, 19:47
 
В миреРоссияУкраинаАвстрияДональд ТрампКарл НехаммерВладимир ПутинНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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