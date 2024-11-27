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Путин заявил о бесперебойных поставках газа казахстанским потребителям - РИА Новости, 27.11.2024
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21:28 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/gazprom-1986108405.html
Путин заявил о бесперебойных поставках газа казахстанским потребителям
Путин заявил о бесперебойных поставках газа казахстанским потребителям - РИА Новости, 27.11.2024
Путин заявил о бесперебойных поставках газа казахстанским потребителям
Российский "Газпром" бесперебойно поставляет газ казахстанским потребителям, сообщил в среду президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T21:28
2024-11-27T21:28
экономика
россия
казахстан
астана
владимир путин
касым-жомарт токаев
газпром
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АСТАНА, 27 ноя - РИА Новости. Российский "Газпром" бесперебойно поставляет газ казахстанским потребителям, сообщил в среду президент России Владимир Путин. "Газпром" бесперебойно поставляет газ казахстанским потребителям, занимается переработкой топлива с месторождения Карачаганак на Оренбургском газохимическом комплексе", - сообщил Путин по итогам переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, которые состоялись в среду в Астане. Он добавил, что Россия импортирует казахстанский уголь, осуществляются взаимные поставки электроэнергии. Также на повестке дня находится строительство в Казахстане трех новых тепловых электростанций.
https://ria.ru/20241009/gaz-1976845093.html
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экономика, россия, казахстан, астана, владимир путин, касым-жомарт токаев, газпром
Экономика, Россия, Казахстан, Астана, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Газпром
Путин заявил о бесперебойных поставках газа казахстанским потребителям

Путин заявил, что Газпром бесперебойно поставляет газ казахстанским потребителям

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЗапорный кран на компрессорной станции "Русская"
Запорный кран на компрессорной станции Русская - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Запорный кран на компрессорной станции "Русская". Архивное фото
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АСТАНА, 27 ноя - РИА Новости. Российский "Газпром" бесперебойно поставляет газ казахстанским потребителям, сообщил в среду президент России Владимир Путин.
«
"Газпром" бесперебойно поставляет газ казахстанским потребителям, занимается переработкой топлива с месторождения Карачаганак на Оренбургском газохимическом комплексе", - сообщил Путин по итогам переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, которые состоялись в среду в Астане.
Он добавил, что Россия импортирует казахстанский уголь, осуществляются взаимные поставки электроэнергии. Также на повестке дня находится строительство в Казахстане трех новых тепловых электростанций.
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ЭкономикаРоссияКазахстанАстанаВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевГазпром
 
 
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