https://ria.ru/20241127/gazprom-1986108405.html

Путин заявил о бесперебойных поставках газа казахстанским потребителям

Путин заявил о бесперебойных поставках газа казахстанским потребителям - РИА Новости, 27.11.2024

Путин заявил о бесперебойных поставках газа казахстанским потребителям

Российский "Газпром" бесперебойно поставляет газ казахстанским потребителям, сообщил в среду президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T21:28

2024-11-27T21:28

2024-11-27T21:28

экономика

россия

казахстан

астана

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касым-жомарт токаев

газпром

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АСТАНА, 27 ноя - РИА Новости. Российский "Газпром" бесперебойно поставляет газ казахстанским потребителям, сообщил в среду президент России Владимир Путин. "Газпром" бесперебойно поставляет газ казахстанским потребителям, занимается переработкой топлива с месторождения Карачаганак на Оренбургском газохимическом комплексе", - сообщил Путин по итогам переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, которые состоялись в среду в Астане. Он добавил, что Россия импортирует казахстанский уголь, осуществляются взаимные поставки электроэнергии. Также на повестке дня находится строительство в Казахстане трех новых тепловых электростанций.

https://ria.ru/20241009/gaz-1976845093.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, казахстан, астана, владимир путин, касым-жомарт токаев, газпром