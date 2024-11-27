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Путин заявил о бесперебойных поставках газа казахстанским потребителям
Путин заявил о бесперебойных поставках газа казахстанским потребителям - РИА Новости, 27.11.2024
Путин заявил о бесперебойных поставках газа казахстанским потребителям
Российский "Газпром" бесперебойно поставляет газ казахстанским потребителям, сообщил в среду президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T21:28
2024-11-27T21:28
2024-11-27T21:28
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АСТАНА, 27 ноя - РИА Новости. Российский "Газпром" бесперебойно поставляет газ казахстанским потребителям, сообщил в среду президент России Владимир Путин. "Газпром" бесперебойно поставляет газ казахстанским потребителям, занимается переработкой топлива с месторождения Карачаганак на Оренбургском газохимическом комплексе", - сообщил Путин по итогам переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, которые состоялись в среду в Астане. Он добавил, что Россия импортирует казахстанский уголь, осуществляются взаимные поставки электроэнергии. Также на повестке дня находится строительство в Казахстане трех новых тепловых электростанций.
https://ria.ru/20241009/gaz-1976845093.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, казахстан, астана, владимир путин, касым-жомарт токаев, газпром
Экономика, Россия, Казахстан, Астана, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Газпром
Путин заявил о бесперебойных поставках газа казахстанским потребителям
Путин заявил, что Газпром бесперебойно поставляет газ казахстанским потребителям