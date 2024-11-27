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Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии во главе с фон дер Ляйен - РИА Новости, 27.11.2024
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14:31 27.11.2024 (обновлено: 14:40 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/evroparlament-1986002752.html
Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии во главе с фон дер Ляйен
Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии во главе с фон дер Ляйен - РИА Новости, 27.11.2024
Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии во главе с фон дер Ляйен
Депутаты Европейского парламента на пленарной сессии в Страсбурге большинством голосов поддержали новый состав Европейской комиссии во главе с Урсулой фон дер... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T14:31
2024-11-27T14:40
в мире
еврокомиссия
европарламент
урсула фон дер ляйен
брюссель
бельгия
кайя каллас
марош шефчович
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БРЮССЕЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Депутаты Европейского парламента на пленарной сессии в Страсбурге большинством голосов поддержали новый состав Европейской комиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен, повторно избранной на этот пост, а также с эстонкой Каей Каллас на посту верховного представителя Евросоюза по внешней политике и безопасности, следует из результатов голосования.Трансляция заседания ведется на сайте ЕП. Новую ЕК поддержали 370 из 688 голосовавших депутатов, против проголосовали 282, воздержались - 36.Теперь комиссия фон дер Ляйен должна получить формальное одобрение Совета Евросоюза, после чего сможет приступить к работе с 1 декабря.В сентябре фон дер Ляйен представила свои предложения по составу ЕК на новый пятилетний срок. По настоянию главы Еврокомиссии, ее новый состав будет состоять на 40% из женщин, при этом они получат четыре из шести постов вице-председателей. Главной задачей будущего состава Еврокомиссии глава ЕК видит достижение конкурентоспособности Европы, укрепление ее единства и усиление ее роли на международной арене. По ее словам, ЕК будет работать над достижением технологического суверенитета и обеспечением безопасности.Европарламент с 4 ноября проводил обсуждение кандидатур еврокомиссаров на специальных слушаниях в профильных комитетах, где определяли, соответствуют ли кандидаты предлагаемым должностям.Должность главы европейской дипломатии займет представительница Эстонии Кая Каллас. Ранее в ходе выступления перед депутатами Европарламента она назвала своими приоритетами поддержку Украины и противостояние с Россией и Китаем.В постпредстве России при ЕС полагают, что Каллас продолжит "крестовый поход" против России своего предшественника Жозепа Борреля. В дипмиссии также заявили РИА Новости, что будущая глава европейской дипломатии продолжит делить страны на "хорошие" и "плохие", что может еще больше радикализировать подходы Брюсселя к решению международных проблем.В числе других кандидатов назначения в новую Еврокомиссию ждут будущий вице-председатель ЕК по процветанию и промышленной стратегии Стефан Сежурне, вице-председатели по технологическому суверенитету, безопасности и демократии Хенна Виркуннен, и по экологическому, справедливому и конкурентоспособному переходу Тереза Рибера Родригес, вице-председатель ЕК по кадрам, навыкам и готовности Роксана Мынзату, вице-председатель по сплоченности и реформам Рафаэль Фитто. В новую Еврокомиссию из старой планируют перейти Марош Шефчович, Валдис Домбровскис и Оливер Вархелли. Шефчович займет пост еврокомиссара по торговле и экономической безопасности, Домбровскис - еврокомиссара по экономике и производительности, Вархелли - еврокомиссара по здравоохранению. Бывшая глава МИД Бельгии Аджа Лябиб получит пост еврокомиссара по кризисному управлению, а известный своими антироссийскими настроениями евродепутат Андрюс Кубилюс станет еврокомиссаром по обороне и космосу.
https://ria.ru/20241120/evroparlament-1984917475.html
https://ria.ru/20241126/kiev-1985798384.html
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в мире, еврокомиссия, европарламент, урсула фон дер ляйен, брюссель, бельгия, кайя каллас, марош шефчович
В мире, Еврокомиссия, Европарламент, Урсула фон дер Ляйен, Брюссель, Бельгия, Кайя Каллас, Марош Шефчович
Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии во главе с фон дер Ляйен

ЕП утвердил новый состав Еврокомиссии с Каллас на посту главы Евродипломатии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБаннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел
Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Депутаты Европейского парламента на пленарной сессии в Страсбурге большинством голосов поддержали новый состав Европейской комиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен, повторно избранной на этот пост, а также с эстонкой Каей Каллас на посту верховного представителя Евросоюза по внешней политике и безопасности, следует из результатов голосования.
Трансляция заседания ведется на сайте ЕП. Новую ЕК поддержали 370 из 688 голосовавших депутатов, против проголосовали 282, воздержались - 36.
Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
В Европарламенте достигли соглашения по кандидатам в еврокомиссары
20 ноября, 22:52
Теперь комиссия фон дер Ляйен должна получить формальное одобрение Совета Евросоюза, после чего сможет приступить к работе с 1 декабря.
В сентябре фон дер Ляйен представила свои предложения по составу ЕК на новый пятилетний срок. По настоянию главы Еврокомиссии, ее новый состав будет состоять на 40% из женщин, при этом они получат четыре из шести постов вице-председателей. Главной задачей будущего состава Еврокомиссии глава ЕК видит достижение конкурентоспособности Европы, укрепление ее единства и усиление ее роли на международной арене. По ее словам, ЕК будет работать над достижением технологического суверенитета и обеспечением безопасности.
Европарламент с 4 ноября проводил обсуждение кандидатур еврокомиссаров на специальных слушаниях в профильных комитетах, где определяли, соответствуют ли кандидаты предлагаемым должностям.
Должность главы европейской дипломатии займет представительница Эстонии Кая Каллас. Ранее в ходе выступления перед депутатами Европарламента она назвала своими приоритетами поддержку Украины и противостояние с Россией и Китаем.
штаб-квартира Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
В ЕК заявили о недостаточном уровне помощи Украине для победы
26 ноября, 14:55
В постпредстве России при ЕС полагают, что Каллас продолжит "крестовый поход" против России своего предшественника Жозепа Борреля. В дипмиссии также заявили РИА Новости, что будущая глава европейской дипломатии продолжит делить страны на "хорошие" и "плохие", что может еще больше радикализировать подходы Брюсселя к решению международных проблем.
В числе других кандидатов назначения в новую Еврокомиссию ждут будущий вице-председатель ЕК по процветанию и промышленной стратегии Стефан Сежурне, вице-председатели по технологическому суверенитету, безопасности и демократии Хенна Виркуннен, и по экологическому, справедливому и конкурентоспособному переходу Тереза Рибера Родригес, вице-председатель ЕК по кадрам, навыкам и готовности Роксана Мынзату, вице-председатель по сплоченности и реформам Рафаэль Фитто. В новую Еврокомиссию из старой планируют перейти Марош Шефчович, Валдис Домбровскис и Оливер Вархелли. Шефчович займет пост еврокомиссара по торговле и экономической безопасности, Домбровскис - еврокомиссара по экономике и производительности, Вархелли - еврокомиссара по здравоохранению. Бывшая глава МИД Бельгии Аджа Лябиб получит пост еврокомиссара по кризисному управлению, а известный своими антироссийскими настроениями евродепутат Андрюс Кубилюс станет еврокомиссаром по обороне и космосу.
Урсула фон дер Ляйен на улицах Рио-де-Жанейро во время саммита G20 - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Фон дер Ляйен перелезла через забор на саммите G20
19 ноября, 20:16
 
В миреЕврокомиссияЕвропарламентУрсула фон дер ЛяйенБрюссельБельгияКайя КалласМарош Шефчович
 
 
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