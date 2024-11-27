https://ria.ru/20241127/evroparlament-1985897737.html
Европарламент утвердит новый состав ЕК во главе с Фон дер Ляйен
Европарламент утвердит новый состав ЕК во главе с Фон дер Ляйен - РИА Новости, 27.11.2024
Европарламент утвердит новый состав ЕК во главе с Фон дер Ляйен
Депутаты Европейского парламента на пленарном заседании в Страсбурге в среду проголосуют по новому составу Европейской комиссии на предстоящие пять лет во главе РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T00:38
2024-11-27T00:38
2024-11-27T00:38
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бельгия
урсула фон дер ляйен
кайя каллас
марош шефчович
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 27 ноя - РИА Новости. Депутаты Европейского парламента на пленарном заседании в Страсбурге в среду проголосуют по новому составу Европейской комиссии на предстоящие пять лет во главе с Урсулой фон дер Ляйен. Заседание депутатов начнется в 9.00 по местному времени (11.00 мск), перед голосованием к парламентариям обратится переизбранная на второй срок Урсула фон дер Ляйен. Ранее СМИ сообщали, что депутаты фракций большинства в Европарламенте уже достигли политического соглашения по всем кандидатурам на посты еврокомиссаров, предложенным Фон дер Ляйен, что открывает путь к их утверждению на пленарной сессии. В случае положительного голосования в ЕП (для которого требуется простое большинство), а затем формального утверждения Советом ЕС новый состав Еврокомиссии может приступить к работе уже с 1 декабря. В сентябре Фон дер Ляйен представила свои предложения по составу ЕК на новый пятилетний срок. По настоянию главы Еврокомиссии, ее новый состав будет состоять на 40% из женщин, при этом они получат четыре из шести постов вице-председателей. Главной задачей будущего состава Еврокомиссии глава ЕК видит достижение конкурентоспособности Европы, укрепление ее единства и усиление ее роли на международной арене. По ее словам, ЕК будет работать над достижением технологического суверенитета и обеспечением безопасности. Европарламент с 4 ноября проводил обсуждение кандидатур еврокомиссаров на специальных слушаниях в профильных комитетах, где определяли, соответствуют ли кандидаты предлагаемым должностям. Должность главы европейской дипломатии займет представительница Эстонии Кая Каллас. Ранее в ходе выступления перед депутатами Европарламента она назвала своими приоритетами поддержку Украины и противостояние с Россией и Китаем. В постпредстве России при ЕС полагают, что Каллас продолжит "крестовый поход" против России своего предшественника Жозепа Борреля. В дипмиссии также заявили РИА Новости, что будущая глава европейской дипломатии продолжит делить страны на "хорошие" и "плохие", что может еще больше радикализировать подходы Брюсселя к решению международных проблем. В числе других кандидатов назначения в новую Еврокомиссию ждут будущий вице-председатель ЕК по процветанию и промышленной стратегии Стефан Сежурне, вице-председатели по технологическому суверенитету, безопасности и демократии Хенна Виркуннен, и по экологическому, справедливому и конкурентоспособному переходу Тереза Рибера Родригес, вице-председатель ЕК по кадрам, навыкам и готовности Роксана Мынзату, вице-председатель по сплоченности и реформам Рафаэль Фитто. В новую Еврокомиссию из старой планируют перейти Марош Шефчович, Валдис Домбровскис и Оливер Вархелли. Шефчович займет пост еврокомиссара по торговле и экономической безопасности, Домбровскис - еврокомиссара по экономике и производительности, Вархелли - еврокомиссара по здравоохранению. Бывшая глава МИД Бельгии Аджа Лябиб получит пост еврокомиссара по кризисному управлению, а известный своими антироссийскими настроениями евродепутат Андрюс Кубилюс станет еврокомиссаром по обороне и космосу.
https://ria.ru/20240718/evrokomissiya-1960493328.html
https://ria.ru/20241120/evroparlament-1984917475.html
https://ria.ru/20240919/evrokomissary-1973732443.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, брюссель, бельгия, урсула фон дер ляйен, кайя каллас, марош шефчович, еврокомиссия, европарламент
В мире, Брюссель, Бельгия, Урсула фон дер Ляйен, Кайя Каллас, Марош Шефчович, Еврокомиссия, Европарламент
Европарламент утвердит новый состав ЕК во главе с Фон дер Ляйен
Новый состав Еврокомиссии может приступить к работе уже с 1 декабря
БРЮССЕЛЬ, 27 ноя - РИА Новости. Депутаты Европейского парламента на пленарном заседании в Страсбурге в среду проголосуют по новому составу Европейской комиссии на предстоящие пять лет во главе с Урсулой фон дер Ляйен.
Заседание депутатов начнется в 9.00 по местному времени (11.00 мск), перед голосованием к парламентариям обратится переизбранная на второй срок Урсула фон дер Ляйен
.
Ранее СМИ сообщали, что депутаты фракций большинства в Европарламенте уже достигли политического соглашения по всем кандидатурам на посты еврокомиссаров, предложенным Фон дер Ляйен, что открывает путь к их утверждению на пленарной сессии.
В случае положительного голосования в ЕП (для которого требуется простое большинство), а затем формального утверждения Советом ЕС новый состав Еврокомиссии может приступить к работе уже с 1 декабря.
В сентябре Фон дер Ляйен представила свои предложения по составу ЕК на новый пятилетний срок. По настоянию главы Еврокомиссии, ее новый состав будет состоять на 40% из женщин, при этом они получат четыре из шести постов вице-председателей. Главной задачей будущего состава Еврокомиссии глава ЕК видит достижение конкурентоспособности Европы, укрепление ее единства и усиление ее роли на международной арене. По ее словам, ЕК будет работать над достижением технологического суверенитета и обеспечением безопасности.
Европарламент с 4 ноября проводил обсуждение кандидатур еврокомиссаров на специальных слушаниях в профильных комитетах, где определяли, соответствуют ли кандидаты предлагаемым должностям.
Должность главы европейской дипломатии займет представительница Эстонии Кая Каллас
. Ранее в ходе выступления перед депутатами Европарламента она назвала своими приоритетами поддержку Украины и противостояние с Россией и Китаем.
В постпредстве России при ЕС полагают, что Каллас продолжит "крестовый поход" против России своего предшественника Жозепа Борреля
. В дипмиссии также заявили РИА Новости, что будущая глава европейской дипломатии продолжит делить страны на "хорошие" и "плохие", что может еще больше радикализировать подходы Брюсселя
к решению международных проблем.
В числе других кандидатов назначения в новую Еврокомиссию
ждут будущий вице-председатель ЕК по процветанию и промышленной стратегии Стефан Сежурне
, вице-председатели по технологическому суверенитету, безопасности и демократии Хенна Виркуннен, и по экологическому, справедливому и конкурентоспособному переходу Тереза Рибера Родригес, вице-председатель ЕК по кадрам, навыкам и готовности Роксана Мынзату, вице-председатель по сплоченности и реформам Рафаэль Фитто. В новую Еврокомиссию из старой планируют перейти Марош Шефчович
, Валдис Домбровскис
и Оливер Вархелли. Шефчович займет пост еврокомиссара по торговле и экономической безопасности, Домбровскис - еврокомиссара по экономике и производительности, Вархелли - еврокомиссара по здравоохранению. Бывшая глава МИД Бельгии Аджа Лябиб
получит пост еврокомиссара по кризисному управлению, а известный своими антироссийскими настроениями евродепутат Андрюс Кубилюс
станет еврокомиссаром по обороне и космосу.