https://ria.ru/20241127/evroparlament-1985897737.html

Европарламент утвердит новый состав ЕК во главе с Фон дер Ляйен

Европарламент утвердит новый состав ЕК во главе с Фон дер Ляйен - РИА Новости, 27.11.2024

Европарламент утвердит новый состав ЕК во главе с Фон дер Ляйен

Депутаты Европейского парламента на пленарном заседании в Страсбурге в среду проголосуют по новому составу Европейской комиссии на предстоящие пять лет во главе РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T00:38

2024-11-27T00:38

2024-11-27T00:38

в мире

брюссель

бельгия

урсула фон дер ляйен

кайя каллас

марош шефчович

еврокомиссия

европарламент

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882652395_0:0:3266:1837_1920x0_80_0_0_f631b77f3f8dff5fe484dd372bf9e959.jpg

БРЮССЕЛЬ, 27 ноя - РИА Новости. Депутаты Европейского парламента на пленарном заседании в Страсбурге в среду проголосуют по новому составу Европейской комиссии на предстоящие пять лет во главе с Урсулой фон дер Ляйен. Заседание депутатов начнется в 9.00 по местному времени (11.00 мск), перед голосованием к парламентариям обратится переизбранная на второй срок Урсула фон дер Ляйен. Ранее СМИ сообщали, что депутаты фракций большинства в Европарламенте уже достигли политического соглашения по всем кандидатурам на посты еврокомиссаров, предложенным Фон дер Ляйен, что открывает путь к их утверждению на пленарной сессии. В случае положительного голосования в ЕП (для которого требуется простое большинство), а затем формального утверждения Советом ЕС новый состав Еврокомиссии может приступить к работе уже с 1 декабря. В сентябре Фон дер Ляйен представила свои предложения по составу ЕК на новый пятилетний срок. По настоянию главы Еврокомиссии, ее новый состав будет состоять на 40% из женщин, при этом они получат четыре из шести постов вице-председателей. Главной задачей будущего состава Еврокомиссии глава ЕК видит достижение конкурентоспособности Европы, укрепление ее единства и усиление ее роли на международной арене. По ее словам, ЕК будет работать над достижением технологического суверенитета и обеспечением безопасности. Европарламент с 4 ноября проводил обсуждение кандидатур еврокомиссаров на специальных слушаниях в профильных комитетах, где определяли, соответствуют ли кандидаты предлагаемым должностям. Должность главы европейской дипломатии займет представительница Эстонии Кая Каллас. Ранее в ходе выступления перед депутатами Европарламента она назвала своими приоритетами поддержку Украины и противостояние с Россией и Китаем. В постпредстве России при ЕС полагают, что Каллас продолжит "крестовый поход" против России своего предшественника Жозепа Борреля. В дипмиссии также заявили РИА Новости, что будущая глава европейской дипломатии продолжит делить страны на "хорошие" и "плохие", что может еще больше радикализировать подходы Брюсселя к решению международных проблем. В числе других кандидатов назначения в новую Еврокомиссию ждут будущий вице-председатель ЕК по процветанию и промышленной стратегии Стефан Сежурне, вице-председатели по технологическому суверенитету, безопасности и демократии Хенна Виркуннен, и по экологическому, справедливому и конкурентоспособному переходу Тереза ​​Рибера Родригес, вице-председатель ЕК по кадрам, навыкам и готовности Роксана Мынзату, вице-председатель по сплоченности и реформам Рафаэль Фитто. В новую Еврокомиссию из старой планируют перейти Марош Шефчович, Валдис Домбровскис и Оливер Вархелли. Шефчович займет пост еврокомиссара по торговле и экономической безопасности, Домбровскис - еврокомиссара по экономике и производительности, Вархелли - еврокомиссара по здравоохранению. Бывшая глава МИД Бельгии Аджа Лябиб получит пост еврокомиссара по кризисному управлению, а известный своими антироссийскими настроениями евродепутат Андрюс Кубилюс станет еврокомиссаром по обороне и космосу.

https://ria.ru/20240718/evrokomissiya-1960493328.html

https://ria.ru/20241120/evroparlament-1984917475.html

https://ria.ru/20240919/evrokomissary-1973732443.html

брюссель

бельгия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, брюссель, бельгия, урсула фон дер ляйен, кайя каллас, марош шефчович, еврокомиссия, европарламент