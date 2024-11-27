https://ria.ru/20241127/dubinskiy-1985926863.html

В Раде раскрыли страшные планы ЕС в отношении украинцев

В Раде раскрыли страшные планы ЕС в отношении украинцев - РИА Новости, 27.11.2024

В Раде раскрыли страшные планы ЕС в отношении украинцев

Евросоюз не нуждается в украинских мужчинах, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T09:12

2024-11-27T09:12

2024-11-27T15:28

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Евросоюз не нуждается в украинских мужчинах, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."ЕС нужны фертильные украинские женщины и дети. Белый хороший товар на их черном рынке труда и демографии. Мужчины нужны дозировано, чтобы не мешали ассимиляции женщин и не создавали семьи — диаспору", — написал он.По мнению парламентария, именно Европейский союз посодействовал изначальному закрытию границ Украины. Дубинский добавил, что в Европе не позволят украинцам-мужчинам въехать на территории своих стран после окончания конфликта, поскольку Западу это невыгодно.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание The New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20241122/evropa-1985208451.html

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в мире, украина, европа, евросоюз