Рейтинг@Mail.ru
В Раде раскрыли страшные планы ЕС в отношении украинцев - РИА Новости, 27.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:12 27.11.2024 (обновлено: 15:28 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/dubinskiy-1985926863.html
В Раде раскрыли страшные планы ЕС в отношении украинцев
В Раде раскрыли страшные планы ЕС в отношении украинцев - РИА Новости, 27.11.2024
В Раде раскрыли страшные планы ЕС в отношении украинцев
Евросоюз не нуждается в украинских мужчинах, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T09:12
2024-11-27T15:28
специальная военная операция на украине
в мире
украина
европа
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788339923_0:232:3185:2024_1920x0_80_0_0_e06c662e683bf99755ab200b8d87d961.jpg
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Евросоюз не нуждается в украинских мужчинах, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."ЕС нужны фертильные украинские женщины и дети. Белый хороший товар на их черном рынке труда и демографии. Мужчины нужны дозировано, чтобы не мешали ассимиляции женщин и не создавали семьи — диаспору", — написал он.По мнению парламентария, именно Европейский союз посодействовал изначальному закрытию границ Украины. Дубинский добавил, что в Европе не позволят украинцам-мужчинам въехать на территории своих стран после окончания конфликта, поскольку Западу это невыгодно.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание The New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20241122/evropa-1985208451.html
https://ria.ru/20241126/ukraina-1985821238.html
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788339923_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_73a00791dbadd11965fc1e7cc77a7660.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, европа, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Европа, Евросоюз
В Раде раскрыли страшные планы ЕС в отношении украинцев

Депутат Дубинский заявил, что ЕС не нужны украинские мужчины

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Евросоюз не нуждается в украинских мужчинах, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
"ЕС нужны фертильные украинские женщины и дети. Белый хороший товар на их черном рынке труда и демографии. Мужчины нужны дозировано, чтобы не мешали ассимиляции женщин и не создавали семьи — диаспору", — написал он.
Погрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
В ЕС заявили, что стратегия помощи Украине не работает
22 ноября, 14:51
По мнению парламентария, именно Европейский союз посодействовал изначальному закрытию границ Украины. Дубинский добавил, что в Европе не позволят украинцам-мужчинам въехать на территории своих стран после окончания конфликта, поскольку Западу это невыгодно.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание The New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
"Самое время". На Западе отреагировали на планы отправить войска на Украину
26 ноября, 16:21
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЕвропаЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала