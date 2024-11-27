https://ria.ru/20241127/dtp-1986114290.html

В Ленинградской области арестовали водителя врезавшегося в фуру автобуса

В Ленинградской области арестовали водителя врезавшегося в фуру автобуса - РИА Новости, 27.11.2024

В Ленинградской области арестовали водителя врезавшегося в фуру автобуса

Суд заключил под стражу водителя автобуса после ДТП с грузовиком, где пострадали 11 человек, в том числе и дети, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T22:42

2024-11-27T22:42

2024-11-27T22:42

происшествия

ленинградская область

ломоносовский район

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя - РИА Новости. Суд заключил под стражу водителя автобуса после ДТП с грузовиком, где пострадали 11 человек, в том числе и дети, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. "Прокуратурой Ломоносовского района поддержано ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу водителю рейсового автобуса, совершившего столкновение с грузовым автомобилем. Суд, согласившись с позицией прокурора, избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу до 25.01.2025", - сообщает пресс-служба. Ранее пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти сообщала, что автобус и грузовик столкнулись в понедельник в поселке Новоселье Ломоносовского района Ленобласти. По предварительным данным, рейсовый автобус 181 маршрута, за рулем которого находился водитель - гражданин одного из государств Центральной Азии, въехал сзади в припаркованную у обочины фуру. Следственное управление СК РФ по Ленинградской области сообщило, что возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Позже глава комитета по здравоохранению Ленинградской области Александр Жарков сообщал, что в ДТП пострадали 15 человек, в том числе пятеро детей. Большинство пострадавших в состоянии средней степени тяжести, лишь одна – в тяжёлом. Четырнадцать человек доставлены в больницы Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

https://ria.ru/20241127/avtobus-1986094827.html

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ломоносовский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ленинградская область, ломоносовский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)