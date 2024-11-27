https://ria.ru/20241127/bayden-1986118133.html

Первый зампостпреда России при ООН рассказал о планах Байдена по Украине

Первый зампостпреда России при ООН рассказал о планах Байдена по Украине - РИА Новости, 27.11.2024

Первый зампостпреда России при ООН рассказал о планах Байдена по Украине

Уходящая администрация президента США Джо Байдена за остаток срока полномочий американского лидера стремится своей позицией по Украине "максимально поднагадить" РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T23:32

2024-11-27T23:32

2024-11-27T23:32

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ООН, 27 ноя – РИА Новости. Уходящая администрация президента США Джо Байдена за остаток срока полномочий американского лидера стремится своей позицией по Украине "максимально поднагадить" и РФ, и выигравшему выборы Дональду Трампу, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Неудивительно, что украинская власть не жалеет никаких сил, чтобы сорвать какой-либо аудит выделенных средств. Единственная возможность для этого – спровоцировать невиданную эскалацию, на фоне которой все эти моменты покажутся мелочами. Ей в этом активно подыгрывает и уходящая американская администрация, которая за остающееся время, похоже, стремится максимально поднагадить и России, и новой команде в Белом доме", - сказал российский дипломат на заседании Совбеза ООН. Полянский при этом отметил, что у чиновников администрации Байдена наверняка есть не меньше оснований бояться финансовой проверки, чем у их "киевских подельников". "Поэтому и пошли в ход все эти "страшилки" про северокорейских военных, как ранее про иранские ракеты. Даже интересно, что Киев и его западные приспешники изобретут в следующий раз? Остались, наверное, только марсиане или зеленые человечки, доказывать-то ничего не надо, достаточно просто выдвинуть обвинения", – добавил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН. Ранее заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель утверждал, что 10 тысяч военных из КНДР якобы участвуют в боевых действиях против ВСУ. При этом в РФ обращали внимание на то, что у США нет доказательств присутствия военных из КНДР в зоне спецоперации. А в КНДР называли обвинения в адрес Пхеньяна в отправке военных в Россию "грязными маневрами" США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине. Южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на источник в армии республики передавало, что Сеул не спешит поддерживать заявления госдепа США о якобы участии военных КНДР в боях на территории Курской области. Президент РФ Владимир Путин заявил, что договор о стратегическом партнерстве с КНДР содержит статью об оказании военной помощи, но что Россия и КНДР будут делать в рамках этой статьи - это дело двух государств. Путин также отмечал, что в Москве никогда не сомневались, что северокорейское руководство относится к совместным договоренностям серьезно. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права.

https://ria.ru/20241127/bayden-1986117295.html

https://ria.ru/20241127/medvedev-1986117530.html

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