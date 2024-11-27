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Командование ВСУ перебросило штурмовиков "Азова"*, заявил Марочко - РИА Новости, 27.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:40 27.11.2024 (обновлено: 12:25 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/azov-1985942775.html
Командование ВСУ перебросило штурмовиков "Азова"*, заявил Марочко
Командование ВСУ перебросило штурмовиков "Азова"*, заявил Марочко - РИА Новости, 27.11.2024
Командование ВСУ перебросило штурмовиков "Азова"*, заявил Марочко
Командование ВСУ отправило на сватовско-кременской участок в Донбассе штурмовиков националистического "Азова"* (запрещенная в РФ террористическая организация),... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T10:40
2024-11-27T12:25
специальная военная операция на украине
донбасс
россия
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 27 ноя - РИА Новости. Командование ВСУ отправило на сватовско-кременской участок в Донбассе штурмовиков националистического "Азова"* (запрещенная в РФ террористическая организация), поскольку положение украинских войск там заметно ухудшилось, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники. "Для стабилизации ситуации украинское командование направило на сватовско-кременской участок националистов. Третья отдельная штурмовая бригада вооруженных формирований Украины "Азов"* отправлена украинским командованием на усиление украинских позиций западнее Сватово", - сказал Марочко. Он уточнил, что ранее в этом районе уже фиксировалось нахождение радикалов, но их численность была незначительной. На данный момент, по его словам, украинские боевики пытаются сопротивляться в районе населенного пункта Копанки.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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донбасс
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донбасс, россия, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Россия, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Командование ВСУ перебросило штурмовиков "Азова"*, заявил Марочко

Марочко: штурмовиков "Азова" направили на сватовско-кременской участок в ДНР

© AP Photo / Mstyslav ChernovБойцы батальона "Азов"
Бойцы батальона Азов - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Бойцы батальона "Азов" . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 27 ноя - РИА Новости. Командование ВСУ отправило на сватовско-кременской участок в Донбассе штурмовиков националистического "Азова"* (запрещенная в РФ террористическая организация), поскольку положение украинских войск там заметно ухудшилось, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
"Для стабилизации ситуации украинское командование направило на сватовско-кременской участок националистов. Третья отдельная штурмовая бригада вооруженных формирований Украины "Азов"* отправлена украинским командованием на усиление украинских позиций западнее Сватово", - сказал Марочко.
Он уточнил, что ранее в этом районе уже фиксировалось нахождение радикалов, но их численность была незначительной.
На данный момент, по его словам, украинские боевики пытаются сопротивляться в районе населенного пункта Копанки.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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Специальная военная операция на УкраинеДонбассРоссияЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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