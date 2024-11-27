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В Ленинградской области опрокинулся автобус - РИА Новости, 27.11.2024
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19:57 27.11.2024 (обновлено: 20:01 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/avtobus-1986094827.html
В Ленинградской области опрокинулся автобус
В Ленинградской области опрокинулся автобус - РИА Новости, 27.11.2024
В Ленинградской области опрокинулся автобус
Автобус, водитель которого не справился с управлением, предположительно, из-за непогоды, опрокинулся в Тихвинском районе Ленинградской области, пострадали пять... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T19:57
2024-11-27T20:01
происшествия
тихвинский район
ленинградская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя - РИА Новости. Автобус, водитель которого не справился с управлением, предположительно, из-за непогоды, опрокинулся в Тихвинском районе Ленинградской области, пострадали пять человек, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, в среду в 17:46 мск на трассе рядом с деревней Шомушка водитель автобуса не справился с управлением, в результате автобус опрокинулся. "По уточненным данным, в ДТП пострадали пять человек, находившихся в автобусе, из них трое - несовершеннолетние в возрасте 16 (лет) и двое - 17 лет. Пострадавшие госпитализированы в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении. Как отмечается, по предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за погодных условий. По факту аварии организована проверка.
https://ria.ru/20241125/dtp-1985557966.html
тихвинский район
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происшествия, тихвинский район, ленинградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Тихвинский район, Ленинградская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Ленинградской области опрокинулся автобус

В Ленинградской области опрокинулся автобус, пять человек пострадали

© Фото : соцсетиНа месте ДТП с пассажирским автобусом в Тихвинском районе Ленобласти
На месте ДТП с пассажирским автобусом в Тихвинском районе Ленобласти - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© Фото : соцсети
На месте ДТП с пассажирским автобусом в Тихвинском районе Ленобласти
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя - РИА Новости. Автобус, водитель которого не справился с управлением, предположительно, из-за непогоды, опрокинулся в Тихвинском районе Ленинградской области, пострадали пять человек, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, в среду в 17:46 мск на трассе рядом с деревней Шомушка водитель автобуса не справился с управлением, в результате автобус опрокинулся.
«
"По уточненным данным, в ДТП пострадали пять человек, находившихся в автобусе, из них трое - несовершеннолетние в возрасте 16 (лет) и двое - 17 лет. Пострадавшие госпитализированы в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении.
Как отмечается, по предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за погодных условий. По факту аварии организована проверка.
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ПроисшествияТихвинский районЛенинградская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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