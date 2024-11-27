https://ria.ru/20241127/avtobus-1986094827.html

В Ленинградской области опрокинулся автобус

В Ленинградской области опрокинулся автобус - РИА Новости, 27.11.2024

В Ленинградской области опрокинулся автобус

Автобус, водитель которого не справился с управлением, предположительно, из-за непогоды, опрокинулся в Тихвинском районе Ленинградской области, пострадали пять... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T19:57

2024-11-27T19:57

2024-11-27T20:01

происшествия

тихвинский район

ленинградская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя - РИА Новости. Автобус, водитель которого не справился с управлением, предположительно, из-за непогоды, опрокинулся в Тихвинском районе Ленинградской области, пострадали пять человек, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, в среду в 17:46 мск на трассе рядом с деревней Шомушка водитель автобуса не справился с управлением, в результате автобус опрокинулся. "По уточненным данным, в ДТП пострадали пять человек, находившихся в автобусе, из них трое - несовершеннолетние в возрасте 16 (лет) и двое - 17 лет. Пострадавшие госпитализированы в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении. Как отмечается, по предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за погодных условий. По факту аварии организована проверка.

https://ria.ru/20241125/dtp-1985557966.html

тихвинский район

ленинградская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, тихвинский район, ленинградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)