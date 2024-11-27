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Певица Арбенина упала с балкона во время концерта в Петербурге - РИА Новости, 27.11.2024
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Шоубиз
 
22:59 27.11.2024 (обновлено: 23:25 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/arbenina-1986116000.html
Певица Арбенина упала с балкона во время концерта в Петербурге
Певица Арбенина упала с балкона во время концерта в Петербурге - РИА Новости, 27.11.2024
Певица Арбенина упала с балкона во время концерта в Петербурге
Певица Диана Арбенина во время концерта в Санкт-Петербурге в среду сорвалась с внешней стороны балкона, наступив на сетку, публика помогла ей забраться обратно, РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T22:59
2024-11-27T23:25
шоубиз
санкт-петербург
диана арбенина
россия
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя – РИА Новости. Певица Диана Арбенина во время концерта в Санкт-Петербурге в среду сорвалась с внешней стороны балкона, наступив на сетку, публика помогла ей забраться обратно, сообщила РИА Новости одна из зрительниц, Евгения. "Она шагала вдоль балкона с внешней стороны, то наверх залезет, то спустится вниз, и в конце просто шагнула куда-то на сетку и упала. Ее стали подтягивать наверх, подтянули, а она от всех отмахивалась, отмахивалась – в конце концов продолжила петь", – рассказала собеседница агентства. По ее словам, закончив песню, Арбенина обратилась к зрителям с вопросом: "Вы что думаете, я упаду? Вы меня поймаете?" Затем певица спустилась вниз и сквозь толпу прошла на сцену, добавила Евгения. Комментарием представителей Арбениной по поводу случая на концерте РИА Новости пока не располагает.При этом позднее сама Арбенина в своем Telegram-канале сообщила, что концерт в Петербурге оказался одним из лучших ее выступлений."Я же говорю, что на концерт приходят самые лучшие люди... Сегодня в Питере я еще раз в этом убедилась. Я там падала с балкона – это чума. А если говорить серьезно, то это один из лучших концертов, я в такой эйфории, мне так понравилось", - рассказывает певица на опубликованном в ее Telegram-канале видео.
https://ria.ru/20241111/pevets-1983122708.html
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санкт-петербург, диана арбенина, россия, происшествия
Шоубиз, Санкт-Петербург, Диана Арбенина, Россия, Происшествия
Певица Арбенина упала с балкона во время концерта в Петербурге

Певица Диана Арбенина сорвалась с балкона на концерте в Петербурге

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Диана Арбенина
Певица Диана Арбенина - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певица Диана Арбенина. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя – РИА Новости. Певица Диана Арбенина во время концерта в Санкт-Петербурге в среду сорвалась с внешней стороны балкона, наступив на сетку, публика помогла ей забраться обратно, сообщила РИА Новости одна из зрительниц, Евгения.
"Она шагала вдоль балкона с внешней стороны, то наверх залезет, то спустится вниз, и в конце просто шагнула куда-то на сетку и упала. Ее стали подтягивать наверх, подтянули, а она от всех отмахивалась, отмахивалась – в конце концов продолжила петь", – рассказала собеседница агентства.
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По ее словам, закончив песню, Арбенина обратилась к зрителям с вопросом: "Вы что думаете, я упаду? Вы меня поймаете?" Затем певица спустилась вниз и сквозь толпу прошла на сцену, добавила Евгения.
Комментарием представителей Арбениной по поводу случая на концерте РИА Новости пока не располагает.
При этом позднее сама Арбенина в своем Telegram-канале сообщила, что концерт в Петербурге оказался одним из лучших ее выступлений.
"Я же говорю, что на концерт приходят самые лучшие люди... Сегодня в Питере я еще раз в этом убедилась. Я там падала с балкона – это чума. А если говорить серьезно, то это один из лучших концертов, я в такой эйфории, мне так понравилось", - рассказывает певица на опубликованном в ее Telegram-канале видео.
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