https://ria.ru/20241127/arbenina-1986116000.html

Певица Арбенина упала с балкона во время концерта в Петербурге

Певица Арбенина упала с балкона во время концерта в Петербурге - РИА Новости, 27.11.2024

Певица Арбенина упала с балкона во время концерта в Петербурге

Певица Диана Арбенина во время концерта в Санкт-Петербурге в среду сорвалась с внешней стороны балкона, наступив на сетку, публика помогла ей забраться обратно, РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T22:59

2024-11-27T22:59

2024-11-27T23:25

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диана арбенина

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя – РИА Новости. Певица Диана Арбенина во время концерта в Санкт-Петербурге в среду сорвалась с внешней стороны балкона, наступив на сетку, публика помогла ей забраться обратно, сообщила РИА Новости одна из зрительниц, Евгения. "Она шагала вдоль балкона с внешней стороны, то наверх залезет, то спустится вниз, и в конце просто шагнула куда-то на сетку и упала. Ее стали подтягивать наверх, подтянули, а она от всех отмахивалась, отмахивалась – в конце концов продолжила петь", – рассказала собеседница агентства. По ее словам, закончив песню, Арбенина обратилась к зрителям с вопросом: "Вы что думаете, я упаду? Вы меня поймаете?" Затем певица спустилась вниз и сквозь толпу прошла на сцену, добавила Евгения. Комментарием представителей Арбениной по поводу случая на концерте РИА Новости пока не располагает.При этом позднее сама Арбенина в своем Telegram-канале сообщила, что концерт в Петербурге оказался одним из лучших ее выступлений."Я же говорю, что на концерт приходят самые лучшие люди... Сегодня в Питере я еще раз в этом убедилась. Я там падала с балкона – это чума. А если говорить серьезно, то это один из лучших концертов, я в такой эйфории, мне так понравилось", - рассказывает певица на опубликованном в ее Telegram-канале видео.

https://ria.ru/20241111/pevets-1983122708.html

https://ria.ru/20241107/danko-1982445502.html

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санкт-петербург, диана арбенина, россия, происшествия