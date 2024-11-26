https://ria.ru/20241126/ushakov-1985824147.html
Ушаков назвал приоритетные вопросы в рамках ОДКБ
Ушаков назвал приоритетные вопросы в рамках ОДКБ - РИА Новости, 26.11.2024
Ушаков назвал приоритетные вопросы в рамках ОДКБ
Вопросы региональной безопасности в рамках сотрудничества по линии ОДКБ являются приоритетными для России, поскольку обстановка в мире резко ухудшилась, заявил... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T16:27
2024-11-26T16:27
2024-11-26T16:27
россия
юрий ушаков
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Вопросы региональной безопасности в рамках сотрудничества по линии ОДКБ являются приоритетными для России, поскольку обстановка в мире резко ухудшилась, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Вопросы региональной безопасности с учетом того, что общая обстановка в мире резко ухудшилась", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос, какие аспекты сотрудничества в рамках ОДКБ являются наиболее приоритетными для России.
https://ria.ru/20241126/ushakov-1985823873.html
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россия, юрий ушаков, одкб, в мире
Россия, Юрий Ушаков, ОДКБ, В мире
Ушаков назвал приоритетные вопросы в рамках ОДКБ
Ушаков назвал вопросы региональной безопасности приоритетными в рамках ОДКБ