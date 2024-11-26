https://ria.ru/20241126/ushakov-1985818818.html
Ушаков рассказал о контактах с командой Трампа
Ушаков рассказал о контактах с командой Трампа - РИА Новости, 26.11.2024
Ушаков рассказал о контактах с командой Трампа
Пока никаких контактов у России с командой выигравшего выборы президента США Дональда Трампа не проводится, заявил помощник президента Юрий Ушаков. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T16:15
2024-11-26T16:15
2024-11-26T16:15
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Пока никаких контактов у России с командой выигравшего выборы президента США Дональда Трампа не проводится, заявил помощник президента Юрий Ушаков. "Насколько мне известно, пока контактов с командой Трампа не проводится", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20241126/tramp-1985781986.html
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политика, россия, сша, дональд трамп, юрий ушаков, в мире
Политика, Россия, США, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, В мире
Ушаков рассказал о контактах с командой Трампа
Ушаков: Россия пока не проводит никаких контактов с командой Трампа