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Ушаков рассказал о контактах с командой Трампа - РИА Новости, 26.11.2024
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16:15 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/ushakov-1985818818.html
Ушаков рассказал о контактах с командой Трампа
Ушаков рассказал о контактах с командой Трампа - РИА Новости, 26.11.2024
Ушаков рассказал о контактах с командой Трампа
Пока никаких контактов у России с командой выигравшего выборы президента США Дональда Трампа не проводится, заявил помощник президента Юрий Ушаков. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T16:15
2024-11-26T16:15
политика
россия
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Пока никаких контактов у России с командой выигравшего выборы президента США Дональда Трампа не проводится, заявил помощник президента Юрий Ушаков. "Насколько мне известно, пока контактов с командой Трампа не проводится", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
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политика, россия, сша, дональд трамп, юрий ушаков, в мире
Политика, Россия, США, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, В мире
Ушаков рассказал о контактах с командой Трампа

Ушаков: Россия пока не проводит никаких контактов с командой Трампа

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкЮрий Ушаков
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Пока никаких контактов у России с командой выигравшего выборы президента США Дональда Трампа не проводится, заявил помощник президента Юрий Ушаков.
"Насколько мне известно, пока контактов с командой Трампа не проводится", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
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