https://ria.ru/20241126/ushakov-1985818818.html

Ушаков рассказал о контактах с командой Трампа

Ушаков рассказал о контактах с командой Трампа - РИА Новости, 26.11.2024

Ушаков рассказал о контактах с командой Трампа

Пока никаких контактов у России с командой выигравшего выборы президента США Дональда Трампа не проводится, заявил помощник президента Юрий Ушаков. РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T16:15

2024-11-26T16:15

2024-11-26T16:15

политика

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Пока никаких контактов у России с командой выигравшего выборы президента США Дональда Трампа не проводится, заявил помощник президента Юрий Ушаков. "Насколько мне известно, пока контактов с командой Трампа не проводится", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20241126/tramp-1985781986.html

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политика, россия, сша, дональд трамп, юрий ушаков, в мире