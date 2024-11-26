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Экономист Сакс рассказал, как остановить эскалацию конфликта на Украине - РИА Новости, 26.11.2024
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03:07 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/ukraina-1985690671.html
Экономист Сакс рассказал, как остановить эскалацию конфликта на Украине
Экономист Сакс рассказал, как остановить эскалацию конфликта на Украине - РИА Новости, 26.11.2024
Экономист Сакс рассказал, как остановить эскалацию конфликта на Украине
Дальнейшую эскалацию конфликта на Украине можно остановить одним телефонным звонком между США и Россией, считает известный американский экономист и профессор... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T03:07
2024-11-26T03:07
россия
украина
сша
джон кирби
владимир путин
колумбийский университет
нато
вооруженные силы украины
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ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Дальнейшую эскалацию конфликта на Украине можно остановить одним телефонным звонком между США и Россией, считает известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. Об этом он рассказал в подкасте Judging Freedom."Можно было бы обсудить соглашение с Россией, которое поставило бы США и Россию на путь прекращения этой войны и могло бы дать уверенность в том, что она подходит к концу и что дальнейшая эскалация будет предотвращена. Это возможно даже при одном телефонном звонке", - заявил Сакс в подкасте Judging Freedom, автором и ведущим которого является бывший судья верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано. По словам Сакса, "глубинной причиной" конфликта на Украине является неустанное стремление США к расширению НАТО до границ России с Украиной, однако сами американские власти не желают оценивать свои действия с точки зрения Москвы. "Я бы сказал американцам, что это как если бы Россия стремилась к военным базам в Мексике до реки Рио-Гранде. Это эквивалентно", - отметил американский профессор. Сакс также согласился с оценкой того, что США не просто одобрили нанесение ВСУ ударов дальнобойными американскими ракетами ATACMS вглубь территории РФ, а фактически сами совершают эти атаки. "Украина не может использовать эти ракеты без активного участия США в программировании цели и операции по прицеливанию. Это действие США", - заключил он. В понедельник координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби впервые подтвердил наличие у Украины разрешения использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Курской области и "рядом с ней", объяснив это необходимостью самообороны. Он добавил, что американская администрация изменила руководство по возможностям применения ракет ATACMS украинскими войсками для нанесения ударов по "конкретным видам целей". Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
https://ria.ru/20240403/konflikt-1937695533.html
https://ria.ru/20241116/petro-1984196160.html
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россия, украина, сша, джон кирби, владимир путин, колумбийский университет, нато, вооруженные силы украины, в мире
Россия, Украина, США, Джон Кирби, Владимир Путин, Колумбийский университет, НАТО, Вооруженные силы Украины, В мире
Экономист Сакс рассказал, как остановить эскалацию конфликта на Украине

Экономист Сакс: эскалацию на Украине можно остановить одним телефонным звонком

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военные. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Дальнейшую эскалацию конфликта на Украине можно остановить одним телефонным звонком между США и Россией, считает известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. Об этом он рассказал в подкасте Judging Freedom.
"Можно было бы обсудить соглашение с Россией, которое поставило бы США и Россию на путь прекращения этой войны и могло бы дать уверенность в том, что она подходит к концу и что дальнейшая эскалация будет предотвращена. Это возможно даже при одном телефонном звонке", - заявил Сакс в подкасте Judging Freedom, автором и ведущим которого является бывший судья верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано.
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По словам Сакса, "глубинной причиной" конфликта на Украине является неустанное стремление США к расширению НАТО до границ России с Украиной, однако сами американские власти не желают оценивать свои действия с точки зрения Москвы.
"Я бы сказал американцам, что это как если бы Россия стремилась к военным базам в Мексике до реки Рио-Гранде. Это эквивалентно", - отметил американский профессор.
Сакс также согласился с оценкой того, что США не просто одобрили нанесение ВСУ ударов дальнобойными американскими ракетами ATACMS вглубь территории РФ, а фактически сами совершают эти атаки.
"Украина не может использовать эти ракеты без активного участия США в программировании цели и операции по прицеливанию. Это действие США", - заключил он.
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В понедельник координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби впервые подтвердил наличие у Украины разрешения использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Курской области и "рядом с ней", объяснив это необходимостью самообороны. Он добавил, что американская администрация изменила руководство по возможностям применения ракет ATACMS украинскими войсками для нанесения ударов по "конкретным видам целей".
Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
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