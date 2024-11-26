США и НАТО остались без руководства, заявил экономист Сакс
Американский экономист Сакс: в США и НАТО нет нормального руководства
© AP Photo / Jacquelyn MartinСимволика НАТО
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Символика НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. В США и НАТО в настоящее время нет нормального руководства, а действующий американский президент Джо Байден вызывает очень сильную тревогу, считает известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. Об этом он заявил в подкасте Judging Freedom.
"Прямо сейчас Вашингтон остался без руля. Мы не знаем, находится ли президент Байден в должной физической или умственной форме, потому что мы не слышим его, мы видим картинки, которые абсолютно тревожны", - заявил он в подкасте Judging Freedom, автором и ведущим которого является бывший судья верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано.
"Мы даже не знаем, кто принимает решение в Соединенных Штатах и это в самом деле тревожит", - добавил американский профессор.
"На мой взгляд, когда принимается важное решение, например, то, что было принято несколько дней назад (об ударах ATACMS вглубь России - ред.), мы не слышим, как президент Соединенных Штатов обратился к американскому народу, чтобы объяснить это решение или развеять слухи", - подчеркнул Сакс.
В понедельник координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби впервые подтвердил наличие у Украины разрешения использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Курской области и "рядом с ней", объяснив это необходимостью самообороны. Он добавил, что американская администрация изменила руководство по возможностям применения ракет ATACMS украинскими войсками для нанесения ударов по "конкретным видам целей".
Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.