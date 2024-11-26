https://ria.ru/20241126/spetsoperatsiya-1985703471.html

ВСУ стали реже применять БПЛА на нескольких участках фронта, заявил Марочко

ВСУ стали реже применять БПЛА на нескольких участках фронта, заявил Марочко - РИА Новости, 26.11.2024

ВСУ стали реже применять БПЛА на нескольких участках фронта, заявил Марочко

Украинские силы за последнее время сократили использование БПЛА на купянском, красно-лиманском и северском направлениях из-за неблагоприятных погодных условий,... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T07:25

2024-11-26T07:25

2024-11-26T07:25

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

безопасность

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ЛУГАНСК, 26 ноя - РИА Новости. Украинские силы за последнее время сократили использование БПЛА на купянском, красно-лиманском и северском направлениях из-за неблагоприятных погодных условий, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На купянском, красно-лиманском и северском направлениях за последнее время фиксируется снижение использования украинскими боевиками БПЛА. Данный факт может быть связан с неблагоприятными погодными условиями", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт уточнил, что это негативно отразилось на боеспособности ВСУ, так как на ряде участков фронта украинское командование компенсировало отсутствие артиллерии подразделениями с ударными дронами.

https://ria.ru/20241126/spetsoperatsiya-1985702870.html

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Дарья Буймова

луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность