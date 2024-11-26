https://ria.ru/20241126/spetsoperatsiya-1985703471.html
ВСУ стали реже применять БПЛА на нескольких участках фронта, заявил Марочко
ВСУ стали реже применять БПЛА на нескольких участках фронта, заявил Марочко - РИА Новости, 26.11.2024
ВСУ стали реже применять БПЛА на нескольких участках фронта, заявил Марочко
Украинские силы за последнее время сократили использование БПЛА на купянском, красно-лиманском и северском направлениях из-за неблагоприятных погодных условий,... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T07:25
2024-11-26T07:25
2024-11-26T07:25
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 26 ноя - РИА Новости. Украинские силы за последнее время сократили использование БПЛА на купянском, красно-лиманском и северском направлениях из-за неблагоприятных погодных условий, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На купянском, красно-лиманском и северском направлениях за последнее время фиксируется снижение использования украинскими боевиками БПЛА. Данный факт может быть связан с неблагоприятными погодными условиями", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт уточнил, что это негативно отразилось на боеспособности ВСУ, так как на ряде участков фронта украинское командование компенсировало отсутствие артиллерии подразделениями с ударными дронами.
https://ria.ru/20241126/spetsoperatsiya-1985702870.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ стали реже применять БПЛА на нескольких участках фронта, заявил Марочко
Марочко: ВСУ сократили использование БПЛА на трех направлениях из-за непогоды