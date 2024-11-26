https://ria.ru/20241126/saks-1985692641.html

Американский экономист Сакс назвал оскорбления в адрес Путина недопустимыми

Американский экономист Сакс назвал оскорбления в адрес Путина недопустимыми - РИА Новости, 26.11.2024

Американский экономист Сакс назвал оскорбления в адрес Путина недопустимыми

Известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс считает недопустимыми оскорбления и грубые высказывания со стороны... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T03:44

2024-11-26T03:44

2024-11-26T03:44

в мире

сша

нью-джерси

россия

владимир путин

дмитрий песков

колумбийский университет

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ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс считает недопустимыми оскорбления и грубые высказывания со стороны должностных лиц из США в адрес российского президента Владимира Путина. Об этом он заявил в подкасте Judging Freedom."Никто, занимающий ответственную должность, не должен говорить оскорбления вульгарным образом, находясь в разгаре войны с ядерной сверхдержавой", - заявил Сакс в подкасте Judging Freedom, автором и ведущим которого является бывший судья верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано. По оценке Сакса, грубости в адрес главы российского государства не допустимы ни при каких обстоятельствах, а также показывают "полную безответственность" того, кто их произносит. "Подобная безответственность может всех нас убить", - заключил американский профессор. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявил, что оскорбительный лексикон в адрес президента России Владимира Путина со стороны властей США стал неотъемлемой частью американской политической культуры, это вызывает сожаление.

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https://ria.ru/20241008/kharris-1977072935.html

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нью-джерси

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, нью-джерси, россия, владимир путин, дмитрий песков, колумбийский университет