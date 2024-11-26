Рейтинг@Mail.ru
Американский экономист Сакс назвал оскорбления в адрес Путина недопустимыми - РИА Новости, 26.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:44 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/saks-1985692641.html
Американский экономист Сакс назвал оскорбления в адрес Путина недопустимыми
Американский экономист Сакс назвал оскорбления в адрес Путина недопустимыми - РИА Новости, 26.11.2024
Американский экономист Сакс назвал оскорбления в адрес Путина недопустимыми
Известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс считает недопустимыми оскорбления и грубые высказывания со стороны... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T03:44
2024-11-26T03:44
в мире
сша
нью-джерси
россия
владимир путин
дмитрий песков
колумбийский университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564669617_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1f07b051f33d51d4b88ae151dd3d4251.jpg
ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс считает недопустимыми оскорбления и грубые высказывания со стороны должностных лиц из США в адрес российского президента Владимира Путина. Об этом он заявил в подкасте Judging Freedom."Никто, занимающий ответственную должность, не должен говорить оскорбления вульгарным образом, находясь в разгаре войны с ядерной сверхдержавой", - заявил Сакс в подкасте Judging Freedom, автором и ведущим которого является бывший судья верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано. По оценке Сакса, грубости в адрес главы российского государства не допустимы ни при каких обстоятельствах, а также показывают "полную безответственность" того, кто их произносит. "Подобная безответственность может всех нас убить", - заключил американский профессор. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявил, что оскорбительный лексикон в адрес президента России Владимира Путина со стороны властей США стал неотъемлемой частью американской политической культуры, это вызывает сожаление.
https://ria.ru/20241126/bauer-1985689811.html
https://ria.ru/20241008/kharris-1977072935.html
сша
нью-джерси
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564669617_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b2ef62925cbdb6df2f69c45ea9146329.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, нью-джерси, россия, владимир путин, дмитрий песков, колумбийский университет
В мире, США, Нью-Джерси, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Колумбийский университет
Американский экономист Сакс назвал оскорбления в адрес Путина недопустимыми

Сакс назвал оскорбления в адрес Путина со стороны властей США недопустимыми

© AP Photo / Jon ElswickАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© AP Photo / Jon Elswick
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс считает недопустимыми оскорбления и грубые высказывания со стороны должностных лиц из США в адрес российского президента Владимира Путина. Об этом он заявил в подкасте Judging Freedom.
"Никто, занимающий ответственную должность, не должен говорить оскорбления вульгарным образом, находясь в разгаре войны с ядерной сверхдержавой", - заявил Сакс в подкасте Judging Freedom, автором и ведущим которого является бывший судья верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано.
Роб Бауэр - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Сакс призвал запретить Бауэру говорить после слов об ударах по России
Вчера, 02:40
По оценке Сакса, грубости в адрес главы российского государства не допустимы ни при каких обстоятельствах, а также показывают "полную безответственность" того, кто их произносит.
"Подобная безответственность может всех нас убить", - заключил американский профессор.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявил, что оскорбительный лексикон в адрес президента России Владимира Путина со стороны властей США стал неотъемлемой частью американской политической культуры, это вызывает сожаление.
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Харрис оскорбила Путина, критикуя Трампа
8 октября, 23:26
 
В миреСШАНью-ДжерсиРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковКолумбийский университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала