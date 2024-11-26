Американский экономист Сакс назвал оскорбления в адрес Путина недопустимыми
Сакс назвал оскорбления в адрес Путина со стороны властей США недопустимыми
© AP Photo / Jon ElswickАмериканские флаги в Вашингтоне
© AP Photo / Jon Elswick
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс считает недопустимыми оскорбления и грубые высказывания со стороны должностных лиц из США в адрес российского президента Владимира Путина. Об этом он заявил в подкасте Judging Freedom.
"Никто, занимающий ответственную должность, не должен говорить оскорбления вульгарным образом, находясь в разгаре войны с ядерной сверхдержавой", - заявил Сакс в подкасте Judging Freedom, автором и ведущим которого является бывший судья верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано.
По оценке Сакса, грубости в адрес главы российского государства не допустимы ни при каких обстоятельствах, а также показывают "полную безответственность" того, кто их произносит.
"Подобная безответственность может всех нас убить", - заключил американский профессор.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявил, что оскорбительный лексикон в адрес президента России Владимира Путина со стороны властей США стал неотъемлемой частью американской политической культуры, это вызывает сожаление.
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