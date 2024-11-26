https://ria.ru/20241126/putin-1985827631.html

Матвиенко назвала отличительную особенность Путина

Матвиенко назвала отличительную особенность Путина - РИА Новости, 26.11.2024

Матвиенко назвала отличительную особенность Путина

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала юным спортсменам, что президент РФ Владимир Путин, несмотря на большую нагрузку, находится в прекрасной форме, в... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T16:40

2024-11-26T16:40

2024-11-26T16:40

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валентина матвиенко

владимир путин

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политика

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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала юным спортсменам, что президент РФ Владимир Путин, несмотря на большую нагрузку, находится в прекрасной форме, в том числе, благодаря спорту. Политик встретилась в Совете Федерации с юношеской командой мини-футбольного клуба "Айка" из Норильска. Ребята спросили Матвиенко, как часто она видит президента России. "Вижу довольно часто, регулярно. Вы знаете, президент страны постоянно держит руку на пульсе России, на пульсе страны. Проводит очень много важных совещаний, встреч, экономических, по культуре, по спорту. Я в этих совещаниях принимаю участие. Мы в Совете Федерации готовим предложение, обсуждаем государственные вопросы", - сказала политик. Кроме того, спикер пояснила, что являясь членом Совета безопасности, а Совет безопасности проходит еженедельно, видит президента на этих заседаниях. "Всегда идет такой серьезный продуктивный диалог у нас", - отметила она. "Ну и, конечно, есть личные встречи. Вот если у меня есть необходимость, говорю вам честно, не было случая, чтобы я позвонила и президент не ответил или не перезвонил, он в этом смысле очень такой обязательный человек", - сказала Матвиенко. По ее словам, глава государства несет на своих плечах огромную нагрузку, но при этом в невероятной форме. "Думаю, в том числе, потому что наш президент тоже всю жизнь занимался и занимается спортом. Это пример для всех остальных", - отметила сенатор. Знакомство Матвиенко и норильской юношеской команды состоялось в феврале нынешнего года в ходе посещения сенаторами Норильска. Общаясь с ребятами в СпортХолле "Айка", спикер СФ поинтересовалась у них условиями тренировок, достигнутыми результатами. Она пригласила ребят посетить Москву. "И в стране, и в вашем родном Норильске делается все, чтобы спорт был доступен детям. Спортивная арена "Айка" - одна из лучших в стране, созданы все условия для развития детского спорта", - подчеркнула спикер СФ в ходе сегодняшней встречи. Она рассказала ребятам о работе сенаторов, отметила важность того, чтобы молодежь знала, как принимаются законы, государственные решения. Матвиенко отметила важную работу тренеров и наставников. Она пожелала побед команде и вручила ребятам мяч, подписанный футболистами основного состава ФК "Зенит" – действующего чемпиона страны.

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https://rsport.ria.ru/20241026/loterei-1980265405.html

https://rsport.ria.ru/20241017/putin-1978615403.html

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россия, норильск, москва, валентина матвиенко, владимир путин, совет федерации рф, политика