https://ria.ru/20241126/putin-1985821569.html

Путин 6 декабря посетит Минск

Путин 6 декабря посетит Минск - РИА Новости, 26.11.2024

Путин 6 декабря посетит Минск

Президент РФ Владимир Путин 6 декабря посетит Минск, где примет участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства, заявил журналистам... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T16:21

2024-11-26T16:21

2024-11-26T16:21

союзное государство

россия

минск

юрий ушаков

владимир путин

в мире

союзное государство

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 6 декабря посетит Минск, где примет участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "В декабре у президента довольно активная внешнеполитическая повестка дня. Шестого декабря в Минске состоится заседание Высшего государственного совета Союзного государства. Это заседание приурочено к 25-летию договора о создании Союзного государства, который был подписан 8 декабря 1995 года", - сказал Ушаков журналистам на брифинге.

https://ria.ru/20241008/diplomatiya-1976697943.html

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Ольга Фомченкова

россия, минск, юрий ушаков, владимир путин, в мире, союзное государство