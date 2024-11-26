https://ria.ru/20241126/putin-1985821569.html
Путин 6 декабря посетит Минск
Путин 6 декабря посетит Минск - РИА Новости, 26.11.2024
Путин 6 декабря посетит Минск
Президент РФ Владимир Путин 6 декабря посетит Минск, где примет участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства, заявил журналистам... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T16:21
2024-11-26T16:21
2024-11-26T16:21
союзное государство
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владимир путин
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союзное государство
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 6 декабря посетит Минск, где примет участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "В декабре у президента довольно активная внешнеполитическая повестка дня. Шестого декабря в Минске состоится заседание Высшего государственного совета Союзного государства. Это заседание приурочено к 25-летию договора о создании Союзного государства, который был подписан 8 декабря 1995 года", - сказал Ушаков журналистам на брифинге.
https://ria.ru/20241008/diplomatiya-1976697943.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, минск, юрий ушаков, владимир путин, в мире, союзное государство
Союзное государство, Россия, Минск, Юрий Ушаков, Владимир Путин, В мире, Союзное государство
Путин 6 декабря посетит Минск
Путин 6 декабря примет участие в заседании Высшего госсовета СГ в Минске