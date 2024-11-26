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Путин 6 декабря посетит Минск - РИА Новости, 26.11.2024
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Союзное государство
 
16:21 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/putin-1985821569.html
Путин 6 декабря посетит Минск
Путин 6 декабря посетит Минск - РИА Новости, 26.11.2024
Путин 6 декабря посетит Минск
Президент РФ Владимир Путин 6 декабря посетит Минск, где примет участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства, заявил журналистам... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T16:21
2024-11-26T16:21
союзное государство
россия
минск
юрий ушаков
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 6 декабря посетит Минск, где примет участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "В декабре у президента довольно активная внешнеполитическая повестка дня. Шестого декабря в Минске состоится заседание Высшего государственного совета Союзного государства. Это заседание приурочено к 25-летию договора о создании Союзного государства, который был подписан 8 декабря 1995 года", - сказал Ушаков журналистам на брифинге.
https://ria.ru/20241008/diplomatiya-1976697943.html
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россия, минск, юрий ушаков, владимир путин, в мире, союзное государство
Союзное государство, Россия, Минск, Юрий Ушаков, Владимир Путин, В мире, Союзное государство
Путин 6 декабря посетит Минск

Путин 6 декабря примет участие в заседании Высшего госсовета СГ в Минске

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии
Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 6 декабря посетит Минск, где примет участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"В декабре у президента довольно активная внешнеполитическая повестка дня. Шестого декабря в Минске состоится заседание Высшего государственного совета Союзного государства. Это заседание приурочено к 25-летию договора о создании Союзного государства, который был подписан 8 декабря 1995 года", - сказал Ушаков журналистам на брифинге.
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