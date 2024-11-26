https://ria.ru/20241126/putin-1985814690.html
Путин и Шольц не договаривались о дальнейших контактах, заявил Ушаков
Путин и Шольц не договаривались о дальнейших контактах, заявил Ушаков - РИА Новости, 26.11.2024
Путин и Шольц не договаривались о дальнейших контактах, заявил Ушаков
Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц в недавнем телефонном разговоре не договаривались о дальнейших контактах, но диалог периодически ведется по РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T16:02
2024-11-26T16:02
2024-11-26T16:02
политика
россия
германия
юрий ушаков
владимир путин
олаф шольц
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц в недавнем телефонном разговоре не договаривались о дальнейших контактах, но диалог периодически ведется по линии помощников лидеров, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Состоялся действительно телефонный разговор, об этом было сообщено. Вопросы, которые обсуждались тоже были обозначены. О дальнейших контактах лидеры не договаривались, но было условлено, что я со своим коллегой при необходимости буду связываться по телефону. Что, собственно, периодически мы делаем", - сказал Ушаков журналистам.
https://ria.ru/20241115/peskov-1984067075.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, германия, юрий ушаков, владимир путин, олаф шольц
Политика, Россия, Германия, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Олаф Шольц
Путин и Шольц не договаривались о дальнейших контактах, заявил Ушаков
Ушаков: Путин и Шольц не договаривались о дальнейших контактах