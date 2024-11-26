https://ria.ru/20241126/putin-1985814690.html

Путин и Шольц не договаривались о дальнейших контактах, заявил Ушаков

Путин и Шольц не договаривались о дальнейших контактах, заявил Ушаков - РИА Новости, 26.11.2024

Путин и Шольц не договаривались о дальнейших контактах, заявил Ушаков

Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц в недавнем телефонном разговоре не договаривались о дальнейших контактах, но диалог периодически ведется по РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T16:02

2024-11-26T16:02

2024-11-26T16:02

политика

россия

германия

юрий ушаков

владимир путин

олаф шольц

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц в недавнем телефонном разговоре не договаривались о дальнейших контактах, но диалог периодически ведется по линии помощников лидеров, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Состоялся действительно телефонный разговор, об этом было сообщено. Вопросы, которые обсуждались тоже были обозначены. О дальнейших контактах лидеры не договаривались, но было условлено, что я со своим коллегой при необходимости буду связываться по телефону. Что, собственно, периодически мы делаем", - сказал Ушаков журналистам.

https://ria.ru/20241115/peskov-1984067075.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, германия, юрий ушаков, владимир путин, олаф шольц