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Путин и Шольц не договаривались о дальнейших контактах, заявил Ушаков - РИА Новости, 26.11.2024
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16:02 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/putin-1985814690.html
Путин и Шольц не договаривались о дальнейших контактах, заявил Ушаков
Путин и Шольц не договаривались о дальнейших контактах, заявил Ушаков - РИА Новости, 26.11.2024
Путин и Шольц не договаривались о дальнейших контактах, заявил Ушаков
Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц в недавнем телефонном разговоре не договаривались о дальнейших контактах, но диалог периодически ведется по РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T16:02
2024-11-26T16:02
политика
россия
германия
юрий ушаков
владимир путин
олаф шольц
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц в недавнем телефонном разговоре не договаривались о дальнейших контактах, но диалог периодически ведется по линии помощников лидеров, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Состоялся действительно телефонный разговор, об этом было сообщено. Вопросы, которые обсуждались тоже были обозначены. О дальнейших контактах лидеры не договаривались, но было условлено, что я со своим коллегой при необходимости буду связываться по телефону. Что, собственно, периодически мы делаем", - сказал Ушаков журналистам.
https://ria.ru/20241115/peskov-1984067075.html
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политика, россия, германия, юрий ушаков, владимир путин, олаф шольц
Политика, Россия, Германия, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Олаф Шольц
Путин и Шольц не договаривались о дальнейших контактах, заявил Ушаков

Ушаков: Путин и Шольц не договаривались о дальнейших контактах

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин во время телефонного разговора
Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц в недавнем телефонном разговоре не договаривались о дальнейших контактах, но диалог периодически ведется по линии помощников лидеров, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Состоялся действительно телефонный разговор, об этом было сообщено. Вопросы, которые обсуждались тоже были обозначены. О дальнейших контактах лидеры не договаривались, но было условлено, что я со своим коллегой при необходимости буду связываться по телефону. Что, собственно, периодически мы делаем", - сказал Ушаков журналистам.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
Песков объяснил важность телефонного разговора Путина и Шольца
15 ноября, 19:30
 
ПолитикаРоссияГерманияЮрий УшаковВладимир ПутинОлаф Шольц
 
 
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