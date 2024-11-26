https://ria.ru/20241126/podderzhka-1985886053.html

Новые меры поддержки предпринимателей-участников СВО появятся в Ленобласти

Новые меры поддержки предпринимателей-участников СВО появятся в Ленобласти - РИА Новости, 26.11.2024

Новые меры поддержки предпринимателей-участников СВО появятся в Ленобласти

В Ленинградской области появятся налоговая льгота для индивидуальных предпринимателей – участников специальной военной операции и гранты для тех, кто хочет... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T21:43

2024-11-26T21:43

2024-11-26T21:43

ленинградская область

ленинградская область

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноя - РИА Новости. В Ленинградской области появятся налоговая льгота для индивидуальных предпринимателей – участников специальной военной операции и гранты для тех, кто хочет возобновить или начать предпринимательскую деятельность в 2025 году, сообщает пресс-служба правительства региона. "С 2025 года запустим в Ленобласти две новые меры поддержки для предпринимателей-участников СВО: индивидуальные предприниматели, которые являются или являлись участниками СВО, смогут получить льготу по налогу на упрощенку 1% вместо 6% для налоговой базы "Доходы". Мою инициативу сегодня одобрила профильная комиссия областного законодательного собрания", - сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. Он уточнил, что индивидуальные предприниматели, которые являлись участниками специальной военной операции, но уже вернулись и хотят возобновить или начать предпринимательскую деятельность, могут получить грант размере 750 тысяч рублей. "Средства на это уже предусмотрены в областном бюджете. Порядок утвердим постановлением регионального правительства", - добавил губернатор. Ранее сообщалось, что с учетом запросов военнослужащих и их семей губернатор Ленобласти дал поручения о расширении на участников СВО программы, по которой ремонтируются частные дома ветеранов Великой Отечественной. Также регион планирует на зимних каникулах обеспечить для детей бойцов полноценный оздоровительный отдых, привлекать студентов к оказанию адресной помощи семьям участников СВО и расширить практику по присвоению имен героев СВО скверам, улицам, школам, площадям в муниципалитетах.

https://ria.ru/20241125/drozdenko-1985663569.html

ленинградская область

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ленинградская область, александр дрозденко