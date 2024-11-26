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Новые меры поддержки предпринимателей-участников СВО появятся в Ленобласти - РИА Новости, 26.11.2024
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Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ленинградская область
 
21:43 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/podderzhka-1985886053.html
Новые меры поддержки предпринимателей-участников СВО появятся в Ленобласти
Новые меры поддержки предпринимателей-участников СВО появятся в Ленобласти - РИА Новости, 26.11.2024
Новые меры поддержки предпринимателей-участников СВО появятся в Ленобласти
В Ленинградской области появятся налоговая льгота для индивидуальных предпринимателей – участников специальной военной операции и гранты для тех, кто хочет... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T21:43
2024-11-26T21:43
ленинградская область
ленинградская область
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноя - РИА Новости. В Ленинградской области появятся налоговая льгота для индивидуальных предпринимателей – участников специальной военной операции и гранты для тех, кто хочет возобновить или начать предпринимательскую деятельность в 2025 году, сообщает пресс-служба правительства региона. "С 2025 года запустим в Ленобласти две новые меры поддержки для предпринимателей-участников СВО: индивидуальные предприниматели, которые являются или являлись участниками СВО, смогут получить льготу по налогу на упрощенку 1% вместо 6% для налоговой базы "Доходы". Мою инициативу сегодня одобрила профильная комиссия областного законодательного собрания", - сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. Он уточнил, что индивидуальные предприниматели, которые являлись участниками специальной военной операции, но уже вернулись и хотят возобновить или начать предпринимательскую деятельность, могут получить грант размере 750 тысяч рублей. "Средства на это уже предусмотрены в областном бюджете. Порядок утвердим постановлением регионального правительства", - добавил губернатор. Ранее сообщалось, что с учетом запросов военнослужащих и их семей губернатор Ленобласти дал поручения о расширении на участников СВО программы, по которой ремонтируются частные дома ветеранов Великой Отечественной. Также регион планирует на зимних каникулах обеспечить для детей бойцов полноценный оздоровительный отдых, привлекать студентов к оказанию адресной помощи семьям участников СВО и расширить практику по присвоению имен героев СВО скверам, улицам, школам, площадям в муниципалитетах.
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ленинградская область, александр дрозденко
Ленинградская область , Ленинградская область, Александр Дрозденко

Новые меры поддержки предпринимателей-участников СВО появятся в Ленобласти

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноя - РИА Новости. В Ленинградской области появятся налоговая льгота для индивидуальных предпринимателей – участников специальной военной операции и гранты для тех, кто хочет возобновить или начать предпринимательскую деятельность в 2025 году, сообщает пресс-служба правительства региона.
"С 2025 года запустим в Ленобласти две новые меры поддержки для предпринимателей-участников СВО: индивидуальные предприниматели, которые являются или являлись участниками СВО, смогут получить льготу по налогу на упрощенку 1% вместо 6% для налоговой базы "Доходы". Мою инициативу сегодня одобрила профильная комиссия областного законодательного собрания", - сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что индивидуальные предприниматели, которые являлись участниками специальной военной операции, но уже вернулись и хотят возобновить или начать предпринимательскую деятельность, могут получить грант размере 750 тысяч рублей.
"Средства на это уже предусмотрены в областном бюджете. Порядок утвердим постановлением регионального правительства", - добавил губернатор.
Ранее сообщалось, что с учетом запросов военнослужащих и их семей губернатор Ленобласти дал поручения о расширении на участников СВО программы, по которой ремонтируются частные дома ветеранов Великой Отечественной. Также регион планирует на зимних каникулах обеспечить для детей бойцов полноценный оздоровительный отдых, привлекать студентов к оказанию адресной помощи семьям участников СВО и расширить практику по присвоению имен героев СВО скверам, улицам, школам, площадям в муниципалитетах.
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