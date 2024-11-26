https://ria.ru/20241126/ozon-1985697883.html
Акционеры Ozon в декабре рассмотрят редомициляцию компании с Кипра в Россию
Акционеры Ozon в декабре рассмотрят редомициляцию компании с Кипра в Россию - РИА Новости, 26.11.2024
Акционеры Ozon в декабре рассмотрят редомициляцию компании с Кипра в Россию
Акционеры Ozon 27 декабря на годовом собрании рассмотрят вопрос редомициляции компании с Кипра в специальный административный район Октябрьский Калининградской... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T05:45
2024-11-26T05:45
2024-11-26T05:45
экономика
кипр
россия
ozon
коммерческая недвижимость
маркетплейс
калининградская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957172339_0:137:3326:2008_1920x0_80_0_0_3cd480c071dbae2346dfc5c9c89243f1.jpg
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Акционеры Ozon 27 декабря на годовом собрании рассмотрят вопрос редомициляции компании с Кипра в специальный административный район Октябрьский Калининградской области в форме МКПАО "Озон", говорится в сообщении компании. "Ozon выносит вопрос о редомициляции компании с Кипра в РФ на голосование акционеров 27 декабря. Общее собрание акционеров Ozon проголосует по вопросу о регистрации компании в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области в форме международной компании публичного акционерного общества "Озон" (МКПАО "Озон")", - сказано в сообщении. Как добавили в пресс-службе компании, процесс редомициляции планируется завершить до конца 2025 года. "АДР в российском контуре автоматически конвертируются в акции МКПАО после регистрации компании в России. Никаких действий со стороны их держателей не требуется, независимо от того, являются они резидентами или нет", - отметили в компании. Редомициляция будет содействовать росту ликвидности бумаг для инвесторов, снизит регуляторные риски на ключевом рынке, позволит возобновить опционную программу для стимулирования и удержания сотрудников, а также упростит внутригрупповые транзакции, говорится в материалах компании. Как отмечается, сценарий редомициляции отвечает интересам компании и партнеров. Если акционеры одобрят перерегистрацию, Ozon продолжит действовать в интересах всех своих акционеров, независимо от их юрисдикции, подчеркивает компания, добавляя, что редомициляция не повлияет на операционную деятельность по обработке и доставке заказов. "Также на общем собрании акционеров 27 декабря будут рассмотрены вопросы об утверждении изменений в устав компании, утверждении аудированной консолидированной и финансовой отчетности компании за 2023 год, назначении аудиторов, избрании директоров и утверждении их вознаграждения", - сообщили в компании.
https://realty.ria.ru/20241121/ozon-1985029552.html
https://ria.ru/20241031/ozon--1981229300.html
кипр
россия
калининградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957172339_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_81cbb60578b4bd5b6bc97d31aa00e627.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, кипр, россия, ozon, коммерческая недвижимость, маркетплейс, калининградская область
Экономика, Кипр, Россия, Ozon, Коммерческая недвижимость, маркетплейс, Калининградская область
Акционеры Ozon в декабре рассмотрят редомициляцию компании с Кипра в Россию
Ozon на годовом собрании рассмотрит вопрос редомициляции компании с Кипра в РФ
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Акционеры Ozon 27 декабря на годовом собрании рассмотрят вопрос редомициляции компании с Кипра в специальный административный район Октябрьский Калининградской области в форме МКПАО "Озон", говорится в сообщении компании.
"Ozon
выносит вопрос о редомициляции компании с Кипра
в РФ
на голосование акционеров 27 декабря. Общее собрание акционеров Ozon проголосует по вопросу о регистрации компании в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области
в форме международной компании публичного акционерного общества "Озон" (МКПАО "Озон")", - сказано в сообщении.
Как добавили в пресс-службе компании, процесс редомициляции планируется завершить до конца 2025 года.
"АДР в российском контуре автоматически конвертируются в акции МКПАО после регистрации компании в России. Никаких действий со стороны их держателей не требуется, независимо от того, являются они резидентами или нет", - отметили в компании.
Редомициляция будет содействовать росту ликвидности бумаг для инвесторов, снизит регуляторные риски на ключевом рынке, позволит возобновить опционную программу для стимулирования и удержания сотрудников, а также упростит внутригрупповые транзакции, говорится в материалах компании.
Как отмечается, сценарий редомициляции отвечает интересам компании и партнеров. Если акционеры одобрят перерегистрацию, Ozon продолжит действовать в интересах всех своих акционеров, независимо от их юрисдикции, подчеркивает компания, добавляя, что редомициляция не повлияет на операционную деятельность по обработке и доставке заказов.
"Также на общем собрании акционеров 27 декабря будут рассмотрены вопросы об утверждении изменений в устав компании, утверждении аудированной консолидированной и финансовой отчетности компании за 2023 год, назначении аудиторов, избрании директоров и утверждении их вознаграждения", - сообщили в компании.