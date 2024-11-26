https://ria.ru/20241126/ozon-1985697883.html

Акционеры Ozon в декабре рассмотрят редомициляцию компании с Кипра в Россию

Акционеры Ozon в декабре рассмотрят редомициляцию компании с Кипра в Россию - РИА Новости, 26.11.2024

Акционеры Ozon в декабре рассмотрят редомициляцию компании с Кипра в Россию

Акционеры Ozon 27 декабря на годовом собрании рассмотрят вопрос редомициляции компании с Кипра в специальный административный район Октябрьский Калининградской... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T05:45

2024-11-26T05:45

2024-11-26T05:45

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Акционеры Ozon 27 декабря на годовом собрании рассмотрят вопрос редомициляции компании с Кипра в специальный административный район Октябрьский Калининградской области в форме МКПАО "Озон", говорится в сообщении компании. "Ozon выносит вопрос о редомициляции компании с Кипра в РФ на голосование акционеров 27 декабря. Общее собрание акционеров Ozon проголосует по вопросу о регистрации компании в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области в форме международной компании публичного акционерного общества "Озон" (МКПАО "Озон")", - сказано в сообщении. Как добавили в пресс-службе компании, процесс редомициляции планируется завершить до конца 2025 года. "АДР в российском контуре автоматически конвертируются в акции МКПАО после регистрации компании в России. Никаких действий со стороны их держателей не требуется, независимо от того, являются они резидентами или нет", - отметили в компании. Редомициляция будет содействовать росту ликвидности бумаг для инвесторов, снизит регуляторные риски на ключевом рынке, позволит возобновить опционную программу для стимулирования и удержания сотрудников, а также упростит внутригрупповые транзакции, говорится в материалах компании. Как отмечается, сценарий редомициляции отвечает интересам компании и партнеров. Если акционеры одобрят перерегистрацию, Ozon продолжит действовать в интересах всех своих акционеров, независимо от их юрисдикции, подчеркивает компания, добавляя, что редомициляция не повлияет на операционную деятельность по обработке и доставке заказов. "Также на общем собрании акционеров 27 декабря будут рассмотрены вопросы об утверждении изменений в устав компании, утверждении аудированной консолидированной и финансовой отчетности компании за 2023 год, назначении аудиторов, избрании директоров и утверждении их вознаграждения", - сообщили в компании.

https://realty.ria.ru/20241121/ozon-1985029552.html

https://ria.ru/20241031/ozon--1981229300.html

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экономика, кипр, россия, ozon, коммерческая недвижимость, маркетплейс, калининградская область