https://ria.ru/20241126/mvd-1985819253.html
В МВД рассказали о недокомплекте личного состава
В МВД рассказали о недокомплекте личного состава - РИА Новости, 26.11.2024
В МВД рассказали о недокомплекте личного состава
В МВД не хватает более 170 тысяч сотрудников, или почти 19 процентов, сообщила представитель ведомства Ирина Волк. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T16:18
2024-11-26T16:18
2024-11-26T19:47
ирина волк
владимир колокольцев
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734283_0:297:3114:2048_1920x0_80_0_0_2b7e431f77eb6a1472ed43389ee78ad2.jpg
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В МВД не хватает более 170 тысяч сотрудников, или почти 19 процентов, сообщила представитель ведомства Ирина Волк. "На 1 ноября текущего года некомплект личного состава органов внутренних дел составил 173,8 тысячи единиц, или 18,8 процента от штатной численности", — сказала она. Тем не менее, несмотря на рост нагрузки, подразделения МВД продолжают решать задачи по борьбе с преступностью, обеспечению правопорядка, защите прав и свобод граждан: за последние десять лет массив регистрируемой преступности снизился на 12,8 процента, посягательств против личности — на 45,9 процента, а убийств и покушений на убийство — на 42,3 процента, отметила Волк.В ноябре 2022 года министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил о нехватке 90 тысяч сотрудников, в мае 2024-го — 152 тысяч. По его словам, один сотрудник органов внутренних дел работает за четверых. Среди основных причин такой ситуации министр назвал небольшую зарплату и недостаточный уровень социальных гарантий.Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко тогда поручила профильным комитетам палаты проработать вопрос, касающийся оплаты труда сотрудников МВД.
https://ria.ru/20240402/politseyskie-1937346317.html
https://ria.ru/20240407/prestupleniya-1938364208.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734283_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1f9ba150b3dfe40b3eac61f3304ebb2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ирина волк, владимир колокольцев, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество, россия
Ирина Волк, Владимир Колокольцев, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Общество, Россия
В МВД рассказали о недокомплекте личного состава
Представитель МВД Волк заявила о нехватке более 173 тысяч сотрудников в полиции