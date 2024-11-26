https://ria.ru/20241126/mvd-1985819253.html

В МВД рассказали о недокомплекте личного состава

В МВД рассказали о недокомплекте личного состава - РИА Новости, 26.11.2024

В МВД рассказали о недокомплекте личного состава

В МВД не хватает более 170 тысяч сотрудников, или почти 19 процентов, сообщила представитель ведомства Ирина Волк. РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T16:18

2024-11-26T16:18

2024-11-26T19:47

ирина волк

владимир колокольцев

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

общество

россия

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В МВД не хватает более 170 тысяч сотрудников, или почти 19 процентов, сообщила представитель ведомства Ирина Волк. "На 1 ноября текущего года некомплект личного состава органов внутренних дел составил 173,8 тысячи единиц, или 18,8 процента от штатной численности", — сказала она. Тем не менее, несмотря на рост нагрузки, подразделения МВД продолжают решать задачи по борьбе с преступностью, обеспечению правопорядка, защите прав и свобод граждан: за последние десять лет массив регистрируемой преступности снизился на 12,8 процента, посягательств против личности — на 45,9 процента, а убийств и покушений на убийство — на 42,3 процента, отметила Волк.В ноябре 2022 года министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил о нехватке 90 тысяч сотрудников, в мае 2024-го — 152 тысяч. По его словам, один сотрудник органов внутренних дел работает за четверых. Среди основных причин такой ситуации министр назвал небольшую зарплату и недостаточный уровень социальных гарантий.Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко тогда поручила профильным комитетам палаты проработать вопрос, касающийся оплаты труда сотрудников МВД.

https://ria.ru/20240402/politseyskie-1937346317.html

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ирина волк, владимир колокольцев, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество, россия