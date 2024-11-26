https://ria.ru/20241126/mnenie-1985893151.html

Канцлер Австрии рассказал про вопросы Трампа о Путине

Канцлер Австрии рассказал про вопросы Трампа о Путине - РИА Новости, 26.11.2024

Канцлер Австрии рассказал про вопросы Трампа о Путине

Канцлер Австрии Карл Нехаммер рассказал, что избранный президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора интересовался его мнением о российском... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T23:19

2024-11-26T23:19

2024-11-26T23:19

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карл нехаммер

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ВЕНА, 26 ноя — РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер рассказал, что избранный президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора интересовался его мнением о российском президенте Владимире Путине. Ранее канцлер Австрии сообщил, что в понедельник у него состоялся получасовой телефонный разговор с Трампом. Стороны обсудили в том числе украинский конфликт. Нехаммер предложил свою страну в качестве нейтрального места для переговоров. "Он (Трамп - ред.) был хорошо подготовлен к разговору, в котором сразу заговорил о конфликте между Россией и Украиной. Он хотел узнать мои выводы… какое впечатление у меня о президенте Путине. Это действительно показывает его интерес", — сказал Нехаммер в эфире австрийского телеканала Puls24, добавив, что, по его мнению, Трамп способен придать новую динамику текущей ситуации. Трамп ранее обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Кроме того, он не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также называл Зеленского "торгашом", у которого каждый визит заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона. В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20241123/trump-1985347197.html

https://ria.ru/20241126/tramp-1985847306.html

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в мире, россия, украина, австрия, дональд трамп, владимир путин, карл нехаммер, нато