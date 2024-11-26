https://ria.ru/20241126/minselkhoz-1985702000.html

А вот тут реально обидно: Россия цинично обыграла Запад на его поле

А вот тут реально обидно: Россия цинично обыграла Запад на его поле - РИА Новости, 26.11.2024

А вот тут реально обидно: Россия цинично обыграла Запад на его поле

Вчера вице-премьер Дмитрий Патрушев сообщил, что в этом сельхозгоду (июль 2024-го — июнь 2025-го) Россия сможет экспортировать до 60 миллионов тонн зерна, а... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T08:00

2024-11-26T08:00

2024-11-26T15:55

аналитика

экономика

россия

китай

египет

дмитрий патрушев

оксана лут

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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Вчера вице-премьер Дмитрий Патрушев сообщил, что в этом сельхозгоду (июль 2024-го — июнь 2025-го) Россия сможет экспортировать до 60 миллионов тонн зерна, а валовой сбор составит минимум 130 миллионов тонн. Глава Минсельхоза Оксана Лут заявила, что "этот результат войдет в пятерку лучших в новейшей истории России и позволит нам сохранить значительный экспортный потенциал как по сырью, так и по продуктам переработки", притом что собственные потребности в зерне Россия уже обеспечила с большим запасом.Несмотря на крайне неблагоприятные погодные условия (заморозки и засуха), российские аграрии не только сохранили, но и укрепили позиции страны на внешних рынках, в то время как наши главные конкуренты подсчитывают убытки: например, экспорт зерна в Китай в прошлом году вырос на 50%, в Египет — на 11%, в Индию — на 45%. Растут объемы поставок в Бангладеш, ОАЭ, Вьетнам, Индонезию, Марокко, Нигерию и далее по списку.На этом очередную победную сводку с полей в стиле Советского информбюро можно было бы и закончить и безо всякой иронии поздравить безымянных людей в галстуках и серых костюмах из Минсельхоза, если бы не одно но, а вернее — "на самом деле".На самом деле наши люди в серых костюмах (и разнообразных спецовках) прямо сейчас ведут тихую, но изощренную и жестокую войну с Западом, где каждый ход может означать переход из рук в руки целых рынков и банкротство отраслей экономики, и победа в этой глобальной экономической войне не менее важна, чем продвижение реальных армий.Издание Politico, которое исторически очень далеко от комбайнов и удобрений, в марте этого года опубликовало статью под названием "Россия побеждает в мировой зерновой войне", где авторы бьются в истерике и слезливо жалуются, что "в отличие от других основных экспортеров зерна, Россия играет не по правилам". По их мнению, "абсолютно очевидно, что Россия использует экспорт продовольствия, в частности экспорт пшеницы, как форму мягкой силы", а "главным злодеем, дергающим за ниточки, является Путин". Подобные гормональные выбросы в западных СМИ появляются тем чаще, чем все больше становится ясно, что Запад проигрывает России "голодные игры" практически всухую. И это происходит, заметим, на фоне беспрецедентного санкционного давления и попыток Запада любыми способами воспрепятствовать увеличению нашей "клиентской базы".Но воспрепятствовать получается не очень.Алжир практически полностью отказался от французской пшеницы в пользу российской, и теперь туда спешит целая комиссия ЕС, чтобы устыдить алжирцев "неприемлемой дискриминацией".Не так давно приняло решение "усилить" закупки зерна из России Марокко, и в этом году впервые в истории Россия стала одним из трех крупнейших поставщиков в королевство.Неделю назад Минсельхоз Австралии в смятении сообщил, что Россия начала нагло устраиваться на их заднем дворе и заключила с Малайзией годовой договор на поставку 700 тысяч тонн пшеницы, что составляет половину всего потребления страны. Австралийцы причитают, что у них есть все естественные преимущества: налаженные контакты и маршруты, более быстрая и дешевая доставка (20 дней против 45 из России), демократия и трансгендеры, но глупые и неблагодарные малайзийцы выбрали агрессивное зерно из России.Не успели стихнуть обвинения в сторону Малайзии, как пришла информация из Минсельхоза США о том, что в десять раз увеличила закупки пшеницы из России Индонезия.Египет импортировал в январе — апреле 2024-го из России более 3,5 миллиона тонн пшеницы, что на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и на днях наши страны подписали договор о поставке в течение шести месяцев еще более трех миллионов тонн этой зерновой культуры, что претендует на исторический рекорд.На этом месте обычно следуют крики из зала: "Ясное дело, продаете за копейки, вот у вас и берут из жалости!", "Не умеете торговать по-нормальному, вот и убиваете ценой, а в бюджете ничего не остается!" и все такое.Для тех, у кого аллергия на пропаганду Кремля, от души дарим чистейшую демократическую правду от Министерства сельского хозяйства США: Россия продает зерно по той же цене, что и Аргентина (231 доллар за метрическую тонну), и всего на два доллара дешевле, чем Евросоюз (233 доллара). Погодите, гражданин, вы куда? Вы же хотели крикнуть, что мы распродаем богатства предков в разы дешевле, чем ответственные западные страны? Или нам показалось?Иными словами, наши спецназовцы в серых костюмах искусно балансируют ценой так, чтобы это было выгодно нам, но чрезвычайно невыгодно нашим противникам. Например, когда ЕС решил утереть нам нос и снизить цену на пшеницу до того же 231 доллара за тонну, он начал махом терять на каждой тонне 21 (!) доллар, что сразу привело к грандиозным убыткам и повальным банкротствам. Результат на табло: Euronews пишут, что "Европу ждет зерновой кризис". Одна из главных причин — колоссальные издержки производства (за год выросли вдвое, привет вам от "Северных потоков") и попытки поиграть с Россией в красные ценники. Ближайшие перспективы — падение уровня производства зерна в ЕС до самого низкого значения с 2007 года.Что будет дальше?Дальше — больше. На прошедшем саммите БРИКС в Казани его участники поддержали российскую инициативу создать зерновую биржу БРИКС. С учетом того, что страны блока "отвечают" почти за половину всего мирового производства и потребления зерна (Бразилия и Россия — мировые лидеры по производству, Китай — по потреблению), то есть все шансы дедолларизировать, демонополизировать и переформатировать в свою пользу один из самых "вкусных" рынков в мировой экономике.А то, что в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) на днях сообщили, что только за октябрь цены на продовольствие в мире выросли на два процента и достигли самого высокого уровня с апреля 2023 года, — ах, неужели санкции против бензоколонки сыграли не так? Ну что ж, бывает.

https://ria.ru/20241125/minselkhoz-1985643283.html

https://ria.ru/20241023/selkhoz-1979533706.html

https://ria.ru/20241113/briks-1983485495.html

https://ria.ru/20240911/rossija-1972054285.html

россия

китай

египет

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аналитика, экономика, россия, китай, египет, дмитрий патрушев, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), евросоюз, брикс