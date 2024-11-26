https://ria.ru/20241126/merkel-1985687205.html

Мемуары Меркель поступят в продажу во вторник

Мемуары Меркель поступят в продажу во вторник - РИА Новости, 26.11.2024

Мемуары Меркель поступят в продажу во вторник

Мемуары бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель под названием "Свобода" поступят во вторник в продажу. РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T01:36

2024-11-26T01:36

2024-11-26T01:36

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Мемуары бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель под названием "Свобода" поступят во вторник в продажу. Ранее немецкое издание Zeit опубликовало ряд выдержек из этой книги. В частности, Меркель с теплотой вспоминает своё детство и родителей, которые создавали максимально комфортную и безопасную среду для неё и её брата и сестры. При этом Меркель делится негативными воспоминаниями о ГДР, в которой она росла. В частности, ей запомнился момент, когда её выгнали с лекции по марксизму-ленинизму, на которой она занималась физикой. Другие опубликованные части мемуаров посвящены событиям Бухарестского саммита НАТО 2008 года, на котором было решено отложить вопрос о принятии в альянс Молдавии и Украины, а также конкретным персоналиям: президенту России Владимиру Путину и вновь победившему на президентских выборах в США Дональду Трампу. Вспоминая о событиях 2008 года, Меркель продолжает считать принятые в Бухаресте решения верными. Так, она с пониманием относится к стремлению стран Центральной и Восточной Европы вступить в НАТО для укрепления своей безопасности, но, по словам экс-канцлера, принятие новых членов должно укреплять не только их безопасность, но и безопасность альянса в целом. Говоря о позиции стран Центральной и Восточной Европы, Меркель даже упомянула, что некоторые из них, кажется, предпочли бы, чтобы России и вовсе не существовало. Но, как пишет канцлер, необходимо понимать, что Россия никуда не денется, она остаётся важным геополитическим игроком, которым её делает в числе прочего статус постоянного члена Совета Безопасности ООН. Экс-канцлер вспоминала свои впечатления от знаменитой речи Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. Лично её возмущала "самоуверенность" российского лидера, который критиковал операцию НАТО в Югославии, но не сказал ни слова "о неразрешенных конфликтах у его порога, в Нагорном Карабахе, Молдавии и Грузии". Но с некоторыми пунктами речи Путина Меркель была до определенной степени согласна: в частности, с критикой войны в Ираке, где так и не было найдено химического оружия, а также с провалом переговоров по адаптации договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Вспоминая о Трампе, Меркель пишет, что переизбранный президент США, как ей кажется, был очарован Путиным, по ее словам, об отношениях с ним Трамп спрашивал у неё в ходе её визита в США в 2017 году. Меркель также вспоминает, что советовалась с папой римским, как ей лучше вести переговоры с Трампом в свете его намерения выйти из Парижского соглашения по климату в 2017 году. Поскольку книга была написана раньше президентских выборов в США 2024 года, в ней Меркель пожелала победы кандидату от Демократической партии, вице-президенту США Камале Харрис. Меркель занимала пост федерального канцлера Германии с 2005 по 2021 годы. С 2000 по 2018 год она была председателем партии "Христианско-демократический союз".

https://ria.ru/20241121/putin-1984930307.html

https://ria.ru/20241121/merkel-1984987192.html

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Дарья Буймова

сша, россия, германия, ангела меркель, владимир путин, дональд трамп, нато, оон, в мире