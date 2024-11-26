https://ria.ru/20241126/ledokol-1985880633.html
В петербургском порту загорелся ледокол "Адмирал Макаров"
В петербургском порту загорелся ледокол "Адмирал Макаров" - РИА Новости, 27.11.2024
В петербургском порту загорелся ледокол "Адмирал Макаров"
Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства при эксплуатации водного транспорта и соблюдения противопожарных... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-26T20:53
2024-11-26T20:53
2024-11-27T01:06
происшествия
санкт-петербург
северо-западная транспортная прокуратура
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноя - РИА Новости. Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства при эксплуатации водного транспорта и соблюдения противопожарных требований по факту возгорания на судне в морском порту Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба ведомства. "По предварительным данным, 26 ноября 2024 года на неэксплуатируемом ледоколе при проведении ремонтных работ произошло возгорание. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. Уточняется, что в настоящее время возгорание ликвидировано, местонахождения судна – причал в Большом порту Санкт-Петербурга. Транспортная прокуратура не приводит название судна в тексте сообщения, но к нему прикреплено фото, на котором изображен ледокол "Адмирал Макаров". "Адмирал Макааров" - дизельный полярный ледокол проекта P-1039. Построен в 1975 году на Хельсинкской верфи "Вяртсиля" по заказу "Судоимпорта". Это второй в серии из трех ледоколов, построенных Финляндией по заказу Советского Союза - еще два "Ермак" (1974) и "Красин" (1976).
https://ria.ru/20240810/peterburg-1965357405.html
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происшествия, санкт-петербург, северо-западная транспортная прокуратура, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Северо-Западная транспортная прокуратура, Россия
В петербургском порту загорелся ледокол "Адмирал Макаров"
Прокуратура: на ледоколе "Адмирал Макаров" во время ремонта произошло возгорание