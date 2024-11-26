Рейтинг@Mail.ru
Китай отверг обвинения Трампа в содействии наркотрафику в США - РИА Новости, 26.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:31 26.11.2024 (обновлено: 04:49 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/kitay-1985694687.html
Китай отверг обвинения Трампа в содействии наркотрафику в США
Китай отверг обвинения Трампа в содействии наркотрафику в США - РИА Новости, 26.11.2024
Китай отверг обвинения Трампа в содействии наркотрафику в США
Китай отвергает обвинения победившего на президентских выборах Дональда Трампа в том, что Пекин якобы содействует поставкам фентанила в США, данные утверждения... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T04:31
2024-11-26T04:49
в мире
китай
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
си цзиньпин
пекин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150870/50/1508705072_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_81689adc9af36308e6018dbf764d6319.jpg
ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Китай отвергает обвинения победившего на президентских выборах Дональда Трампа в том, что Пекин якобы содействует поставкам фентанила в США, данные утверждения полностью противоречат фактам и реальности, заявил РИА Новости представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.Ранее Трамп пообещал добавить 10% к экспортным пошлинам на товары из Китая, пока не решится проблема наркотрафика из страны."Восстановление сотрудничества в области борьбы с наркотиками стало одной из важных договорённостей, достигнутых между председателем (КНР) Си Цзиньпином и президентом (США Джо) Байденом на их встрече в Сан-Франциско в 2023 году. С тех пор антинаркотические ведомства Китая и США возобновили регулярное взаимодействие. Китайская сторона проинформировала США о ходе правоохранительных операций, связанных с наркотиками, затрагивающих интересы США. Китай ответил на запросы США о проверке информации по определённым делам и предпринял необходимые действия", — отметил Лю Пэнъюй.Дипломат добавил, что такого рода сотрудничество доказывает несостоятельность утверждений о сознательном содействии Китая поступлению фентанила в США, которые противоречат "как фактам, так и реальности".
https://ria.ru/20241126/tramp-1985690362.html
https://ria.ru/20241113/kitay-1983619999.html
китай
сша
вашингтон (штат)
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150870/50/1508705072_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_01ce8398b5bce4304b2edb80306a1493.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, си цзиньпин, пекин
В мире, Китай, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Пекин
Китай отверг обвинения Трампа в содействии наркотрафику в США

Китай отверг обвинения Трампа в содействии поставкам фентанила в США

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРайон Гуомао (Guomao) в Пекине
Район Гуомао (Guomao) в Пекине - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Район Гуомао (Guomao) в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Китай отвергает обвинения победившего на президентских выборах Дональда Трампа в том, что Пекин якобы содействует поставкам фентанила в США, данные утверждения полностью противоречат фактам и реальности, заявил РИА Новости представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.
Ранее Трамп пообещал добавить 10% к экспортным пошлинам на товары из Китая, пока не решится проблема наркотрафика из страны.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Трамп обещал дополнительные десять процентов к пошлинам на китайские товары
Вчера, 02:57
"Восстановление сотрудничества в области борьбы с наркотиками стало одной из важных договорённостей, достигнутых между председателем (КНР) Си Цзиньпином и президентом (США Джо) Байденом на их встрече в Сан-Франциско в 2023 году. С тех пор антинаркотические ведомства Китая и США возобновили регулярное взаимодействие. Китайская сторона проинформировала США о ходе правоохранительных операций, связанных с наркотиками, затрагивающих интересы США. Китай ответил на запросы США о проверке информации по определённым делам и предпринял необходимые действия", — отметил Лю Пэнъюй.
Дипломат добавил, что такого рода сотрудничество доказывает несостоятельность утверждений о сознательном содействии Китая поступлению фентанила в США, которые противоречат "как фактам, так и реальности".
Си Цзиньпин и Джо Байден пожимают друг другу руки - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
В США заявили о сложностях в отношениях с Китаем
13 ноября, 20:34
 
В миреКитайСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампСи ЦзиньпинПекин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала