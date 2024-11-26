https://ria.ru/20241126/kitay-1985694687.html
Китай отверг обвинения Трампа в содействии наркотрафику в США
Китай отверг обвинения Трампа в содействии наркотрафику в США - РИА Новости, 26.11.2024
Китай отверг обвинения Трампа в содействии наркотрафику в США
Китай отвергает обвинения победившего на президентских выборах Дональда Трампа в том, что Пекин якобы содействует поставкам фентанила в США, данные утверждения... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T04:31
2024-11-26T04:31
2024-11-26T04:49
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ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Китай отвергает обвинения победившего на президентских выборах Дональда Трампа в том, что Пекин якобы содействует поставкам фентанила в США, данные утверждения полностью противоречат фактам и реальности, заявил РИА Новости представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.Ранее Трамп пообещал добавить 10% к экспортным пошлинам на товары из Китая, пока не решится проблема наркотрафика из страны."Восстановление сотрудничества в области борьбы с наркотиками стало одной из важных договорённостей, достигнутых между председателем (КНР) Си Цзиньпином и президентом (США Джо) Байденом на их встрече в Сан-Франциско в 2023 году. С тех пор антинаркотические ведомства Китая и США возобновили регулярное взаимодействие. Китайская сторона проинформировала США о ходе правоохранительных операций, связанных с наркотиками, затрагивающих интересы США. Китай ответил на запросы США о проверке информации по определённым делам и предпринял необходимые действия", — отметил Лю Пэнъюй.Дипломат добавил, что такого рода сотрудничество доказывает несостоятельность утверждений о сознательном содействии Китая поступлению фентанила в США, которые противоречат "как фактам, так и реальности".
https://ria.ru/20241126/tramp-1985690362.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, си цзиньпин, пекин
В мире, Китай, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Пекин
Китай отверг обвинения Трампа в содействии наркотрафику в США
Китай отверг обвинения Трампа в содействии поставкам фентанила в США