https://ria.ru/20241126/kitay-1985694687.html

Китай отверг обвинения Трампа в содействии наркотрафику в США

Китай отверг обвинения Трампа в содействии наркотрафику в США - РИА Новости, 26.11.2024

Китай отверг обвинения Трампа в содействии наркотрафику в США

Китай отвергает обвинения победившего на президентских выборах Дональда Трампа в том, что Пекин якобы содействует поставкам фентанила в США, данные утверждения... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T04:31

2024-11-26T04:31

2024-11-26T04:49

в мире

китай

сша

вашингтон (штат)

дональд трамп

си цзиньпин

пекин

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ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Китай отвергает обвинения победившего на президентских выборах Дональда Трампа в том, что Пекин якобы содействует поставкам фентанила в США, данные утверждения полностью противоречат фактам и реальности, заявил РИА Новости представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.Ранее Трамп пообещал добавить 10% к экспортным пошлинам на товары из Китая, пока не решится проблема наркотрафика из страны."Восстановление сотрудничества в области борьбы с наркотиками стало одной из важных договорённостей, достигнутых между председателем (КНР) Си Цзиньпином и президентом (США Джо) Байденом на их встрече в Сан-Франциско в 2023 году. С тех пор антинаркотические ведомства Китая и США возобновили регулярное взаимодействие. Китайская сторона проинформировала США о ходе правоохранительных операций, связанных с наркотиками, затрагивающих интересы США. Китай ответил на запросы США о проверке информации по определённым делам и предпринял необходимые действия", — отметил Лю Пэнъюй.Дипломат добавил, что такого рода сотрудничество доказывает несостоятельность утверждений о сознательном содействии Китая поступлению фентанила в США, которые противоречат "как фактам, так и реальности".

https://ria.ru/20241126/tramp-1985690362.html

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вашингтон (штат)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, си цзиньпин, пекин