https://ria.ru/20241126/kazakhstan-1985741018.html
В Кремле рассказали о готовящемся визите Путина в Казахстан
В Кремле рассказали о готовящемся визите Путина в Казахстан - РИА Новости, 26.11.2024
В Кремле рассказали о готовящемся визите Путина в Казахстан
Президент Владимир Путин во время визита в Казахстан обсудит со своим коллегой Касым-Жомартом Токаевым вопросы стратегического партнерства, сообщила... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T11:49
2024-11-26T11:49
2024-11-26T13:27
казахстан
россия
владимир путин
брикс
одкб
касым-жомарт токаев
уфа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753459765_192:35:2865:1539_1920x0_80_0_0_0e7736293d9262c534b2b87596d01db2.jpg
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин во время визита в Казахстан обсудит со своим коллегой Касым-Жомартом Токаевым вопросы стратегического партнерства, сообщила пресс-служба Кремля."Планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества в различных областях, в том числе с учетом председательства в текущем году Казахстана в ОДКБ, а России — в Содружестве Независимых Государств и БРИКС", — говорится в релизе.Кроме того, Путин и Токаев обратятся по видео-конференц-связи к участникам пленарного заседания ХХ Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который будет проходить в Уфе.По итогам переговоров Россия и Казахстан подпишут совместное заявление и ряд межправительственных, межведомственных и коммерческих документов, добавили в Кремле.Визит Путина в Астану состоится 27-28 ноября. Он также примет участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.
https://ria.ru/20241107/tokaev-1982449060.html
https://ria.ru/20240703/otnosheniya-1956998418.html
казахстан
россия
уфа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760541537_0:0:2704:2028_1920x0_80_0_0_8b313b8315e6f813585b61d0096fb959.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, россия, владимир путин, брикс, одкб, касым-жомарт токаев, уфа
Казахстан, Россия, Владимир Путин, БРИКС, ОДКБ, Касым-Жомарт Токаев, Уфа
В Кремле рассказали о готовящемся визите Путина в Казахстан
В Кремле заявили, что Путин обсудит с Токаевым стратегическое партнерство