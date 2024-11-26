https://ria.ru/20241126/kazakhstan-1985741018.html

В Кремле рассказали о готовящемся визите Путина в Казахстан

В Кремле рассказали о готовящемся визите Путина в Казахстан - РИА Новости, 26.11.2024

В Кремле рассказали о готовящемся визите Путина в Казахстан

Президент Владимир Путин во время визита в Казахстан обсудит со своим коллегой Касым-Жомартом Токаевым вопросы стратегического партнерства, сообщила... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T11:49

2024-11-26T11:49

2024-11-26T13:27

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин во время визита в Казахстан обсудит со своим коллегой Касым-Жомартом Токаевым вопросы стратегического партнерства, сообщила пресс-служба Кремля."Планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества в различных областях, в том числе с учетом председательства в текущем году Казахстана в ОДКБ, а России — в Содружестве Независимых Государств и БРИКС", — говорится в релизе.Кроме того, Путин и Токаев обратятся по видео-конференц-связи к участникам пленарного заседания ХХ Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который будет проходить в Уфе.По итогам переговоров Россия и Казахстан подпишут совместное заявление и ряд межправительственных, межведомственных и коммерческих документов, добавили в Кремле.Визит Путина в Астану состоится 27-28 ноября. Он также примет участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.

https://ria.ru/20241107/tokaev-1982449060.html

https://ria.ru/20240703/otnosheniya-1956998418.html

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казахстан, россия, владимир путин, брикс, одкб, касым-жомарт токаев, уфа