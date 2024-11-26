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В Кремле рассказали о готовящемся визите Путина в Казахстан - РИА Новости, 26.11.2024
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11:49 26.11.2024 (обновлено: 13:27 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/kazakhstan-1985741018.html
В Кремле рассказали о готовящемся визите Путина в Казахстан
В Кремле рассказали о готовящемся визите Путина в Казахстан - РИА Новости, 26.11.2024
В Кремле рассказали о готовящемся визите Путина в Казахстан
Президент Владимир Путин во время визита в Казахстан обсудит со своим коллегой Касым-Жомартом Токаевым вопросы стратегического партнерства, сообщила... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T11:49
2024-11-26T13:27
казахстан
россия
владимир путин
брикс
одкб
касым-жомарт токаев
уфа
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин во время визита в Казахстан обсудит со своим коллегой Касым-Жомартом Токаевым вопросы стратегического партнерства, сообщила пресс-служба Кремля."Планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества в различных областях, в том числе с учетом председательства в текущем году Казахстана в ОДКБ, а России — в Содружестве Независимых Государств и БРИКС", — говорится в релизе.Кроме того, Путин и Токаев обратятся по видео-конференц-связи к участникам пленарного заседания ХХ Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который будет проходить в Уфе.По итогам переговоров Россия и Казахстан подпишут совместное заявление и ряд межправительственных, межведомственных и коммерческих документов, добавили в Кремле.Визит Путина в Астану состоится 27-28 ноября. Он также примет участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.
https://ria.ru/20241107/tokaev-1982449060.html
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казахстан, россия, владимир путин, брикс, одкб, касым-жомарт токаев, уфа
Казахстан, Россия, Владимир Путин, БРИКС, ОДКБ, Касым-Жомарт Токаев, Уфа
В Кремле рассказали о готовящемся визите Путина в Казахстан

В Кремле заявили, что Путин обсудит с Токаевым стратегическое партнерство

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин во время визита в Казахстан обсудит со своим коллегой Касым-Жомартом Токаевым вопросы стратегического партнерства, сообщила пресс-служба Кремля.
"Планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества в различных областях, в том числе с учетом председательства в текущем году Казахстана в ОДКБ, а России — в Содружестве Независимых Государств и БРИКС", — говорится в релизе.
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Кроме того, Путин и Токаев обратятся по видео-конференц-связи к участникам пленарного заседания ХХ Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который будет проходить в Уфе.
По итогам переговоров Россия и Казахстан подпишут совместное заявление и ряд межправительственных, межведомственных и коммерческих документов, добавили в Кремле.
Визит Путина в Астану состоится 27-28 ноября. Он также примет участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.
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КазахстанРоссияВладимир ПутинБРИКСОДКБКасым-Жомарт ТокаевУфа
 
 
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