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Сирены тревоги звучат в Израиле после одобрения прекращения огня с Ливаном - РИА Новости, 26.11.2024
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23:30 26.11.2024 (обновлено: 23:32 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/izrail-1985893787.html
Сирены тревоги звучат в Израиле после одобрения прекращения огня с Ливаном
Сирены тревоги звучат в Израиле после одобрения прекращения огня с Ливаном - РИА Новости, 26.11.2024
Сирены тревоги звучат в Израиле после одобрения прекращения огня с Ливаном
Сирены воздушной тревоги прозвучали на севере и в центре Израиля в связи с ракетным обстрелом со стороны Ливана, ливанское движение "Хезболлах" запустило ракеты РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T23:30
2024-11-26T23:32
в мире
израиль
ливан
хайфа
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 ноя - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали на севере и в центре Израиля в связи с ракетным обстрелом со стороны Ливана, ливанское движение "Хезболлах" запустило ракеты через несколько минут после одобрения израильским кабмином режима прекращения огня, сообщила пресс-служба израильской армии."В ряде районов центрального и северного Израиля прозвучали сирены в связи с обстрелом со стороны Ливана, общественность должна продолжать следовать указаниям Командования тыла", - говорится в сообщении.Сигнал тревоги был активирован в десятках населенных пунктов от Хайфы до Хадеры.
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в мире, израиль, ливан, хайфа, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Хайфа, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Сирены тревоги звучат в Израиле после одобрения прекращения огня с Ливаном

В Израиле звучат сирены тревоги после одобрения прекращения огня с Ливаном

© РИА Новости / И. Носов | Перейти в медиабанкВид на город Тель-Авив
Вид на город Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / И. Носов
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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 ноя - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали на севере и в центре Израиля в связи с ракетным обстрелом со стороны Ливана, ливанское движение "Хезболлах" запустило ракеты через несколько минут после одобрения израильским кабмином режима прекращения огня, сообщила пресс-служба израильской армии.
"В ряде районов центрального и северного Израиля прозвучали сирены в связи с обстрелом со стороны Ливана, общественность должна продолжать следовать указаниям Командования тыла", - говорится в сообщении.
Сигнал тревоги был активирован в десятках населенных пунктов от Хайфы до Хадеры.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
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