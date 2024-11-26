https://ria.ru/20241126/izrail-1985893787.html
Сирены тревоги звучат в Израиле после одобрения прекращения огня с Ливаном
Сирены тревоги звучат в Израиле после одобрения прекращения огня с Ливаном - РИА Новости, 26.11.2024
Сирены тревоги звучат в Израиле после одобрения прекращения огня с Ливаном
Сирены воздушной тревоги прозвучали на севере и в центре Израиля в связи с ракетным обстрелом со стороны Ливана, ливанское движение "Хезболлах" запустило ракеты РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T23:30
2024-11-26T23:30
2024-11-26T23:32
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 ноя - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали на севере и в центре Израиля в связи с ракетным обстрелом со стороны Ливана, ливанское движение "Хезболлах" запустило ракеты через несколько минут после одобрения израильским кабмином режима прекращения огня, сообщила пресс-служба израильской армии."В ряде районов центрального и северного Израиля прозвучали сирены в связи с обстрелом со стороны Ливана, общественность должна продолжать следовать указаниям Командования тыла", - говорится в сообщении.Сигнал тревоги был активирован в десятках населенных пунктов от Хайфы до Хадеры.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
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в мире, израиль, ливан, хайфа, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Хайфа, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Сирены тревоги звучат в Израиле после одобрения прекращения огня с Ливаном
В Израиле звучат сирены тревоги после одобрения прекращения огня с Ливаном