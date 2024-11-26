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В ГД предложили снимать запрет на деятельность террористических организаций - РИА Новости, 26.11.2024
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10:15 26.11.2024 (обновлено: 10:25 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/gd-1985717518.html
В ГД предложили снимать запрет на деятельность террористических организаций
В ГД предложили снимать запрет на деятельность террористических организаций - РИА Новости, 26.11.2024
В ГД предложили снимать запрет на деятельность террористических организаций
Законопроект, которым предлагается ввести механизм приостановления запрета деятельности террористической организации, внесен в Госдуму, документ доступен в... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T10:15
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Законопроект, которым предлагается ввести механизм приостановления запрета деятельности террористической организации, внесен в Госдуму, документ доступен в думской электронной базе. Законопроект внесен в Госдуму группой сенаторов и депутатов ГД во главе с первым вице-спикером Совфеда Андреем Яцкиным. В документе отмечается, что предлагаемые законопроектом изменения направлены на устранение правового пробела и закрепление в законодательстве возможности временного приостановления запрета деятельности организации, включенной в список террористических, по решению суда на основании заявления генпрокурора РФ или его заместителя при наличии соответствующей информации. Авторы отмечают, что со временем может возникнуть ситуация, при которой организация после включения ее в список террористических прекратила деятельность, направленную на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или совершение названных преступлений, при этом механизм, допускающий приостановление запрета деятельности такой организации, нынешним законодательством не предусмотрен.
https://ria.ru/20241118/perechen--1984448477.html
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россия, госдума рф, совет федерации рф, безопасность
Россия, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Безопасность
В ГД предложили снимать запрет на деятельность террористических организаций

В ГД внесли проект о механизме приостановки запрета террористической организации

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Законопроект, которым предлагается ввести механизм приостановления запрета деятельности террористической организации, внесен в Госдуму, документ доступен в думской электронной базе.
Законопроект внесен в Госдуму группой сенаторов и депутатов ГД во главе с первым вице-спикером Совфеда Андреем Яцкиным.
Дмитрий Красильников* - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
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В документе отмечается, что предлагаемые законопроектом изменения направлены на устранение правового пробела и закрепление в законодательстве возможности временного приостановления запрета деятельности организации, включенной в список террористических, по решению суда на основании заявления генпрокурора РФ или его заместителя при наличии соответствующей информации.
Авторы отмечают, что со временем может возникнуть ситуация, при которой организация после включения ее в список террористических прекратила деятельность, направленную на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или совершение названных преступлений, при этом механизм, допускающий приостановление запрета деятельности такой организации, нынешним законодательством не предусмотрен.
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