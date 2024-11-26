https://ria.ru/20241126/en-1985812123.html

Эн+ представил третий отчет по движению к углеродной нейтральности

Эн+ представил третий отчет по движению к углеродной нейтральности - РИА Новости, 26.11.2024

Эн+ представил третий отчет по движению к углеродной нейтральности

Холдинг Эн+ выпустил третий отчет о ходе выполнения заявленных ранее стратегических планов по достижению углеродной нейтральности к 2050 году, включая... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T16:58

2024-11-26T16:58

2024-11-26T16:58

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экология в россии

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Холдинг Эн+ выпустил третий отчет о ходе выполнения заявленных ранее стратегических планов по достижению углеродной нейтральности к 2050 году, включая промежуточную цель – сокращение выбросов парниковых газов на 35% к 2035 году, сообщает компания.Обсуждение отчета с аналитиками, экспертами и инвесторами состоялось в рамках делового завтрака, в котором со стороны Эн+ приняли участие директор по устойчивому развитию холдинга Ирина Бахтина, директор по рынкам капитала и финансовым продуктам Елена Иванова, директор департамента по климатическим рискам Алексей Спирин, а также официальный представитель РУСАЛа по внешним связям Сергей Честной.Как отмечалось на встрече, для энергетического сегмента холдинга, портфель которого уже на 80% представлен низкоуглеродными источниками энергии, приоритетными направлениями декарбонизации являются не только внедрение энергоэффективных технологий, строительство новых генерирующих объектов – гидро- и ветроэлектростанций, модернизация работающих ГЭС в рамках программы "Новая энергия", но и расширение использования различных инструментов, призванных обеспечить доступ к "зеленой" энергии потребителей из числа предприятий российской промышленности. В числе таких инструментов – "зеленые" сертификаты, по объему продаж которых за 2023 год холдинг является лидером на российском рынке, сообщили в Эн+.Как напомнила в ходе обсуждения Бахтина, Эн+ стала одной из первых компаний в России, которая поставила перед собой цели по достижению углеродной нейтральности. "Сегодня мы продолжаем двигаться по пути достижения этой цели, несмотря на всю амплитуду внешних вызовов и ограничений, а также в условиях все более ощутимой пролиферации международных стандартов. Нам приходится беспрерывно искать новые, эффективные решения своих задач по сокращению воздействия на климат, по адаптации к его изменениям и по обеспечению устойчивого развития бизнеса в целом", - приводятся в сообщении слова директора по устойчивому развитию холдинга.В свою очередь, зампредправления ассоциации "НП "Совет рынка" Олег Баркин подчеркнул, что Эн+ внесла важный вклад в становление отечественной системы сертификации атрибутов зеленой энергии. "Другие страны мира должны знать о том, что на российском рынке такая система сложилась, работает и полностью соответствует международным стандартам", - отметил он.По мнению директора дирекции по управлению проектами в области энергосбережения и природопользования Сбера Всеволода Гаврилова, в условиях формирования глобальной системы трекинга продукции по углеродному следу важен опыт Группы Эн+ и ее металлургического бизнеса — РУСАЛа с выводом на рынок "зеленой" алюминиевой продукции "с понятным, управляемым, прозрачным, комфортным углеродным следом".

https://ria.ru/20241107/putin-1982523463.html

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россия, алексей спирин, русал, сбер, эн+ (en+ group), экология, экология в россии