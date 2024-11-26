https://ria.ru/20241126/dolg-1985697018.html
Со службы доставки еды "Варламов. Есть" хотят взыскать долги
Со службы доставки еды "Варламов. Есть" хотят взыскать долги - РИА Новости, 26.11.2024
Со службы доставки еды "Варламов. Есть" хотят взыскать долги
Подмосковный поставщик продуктов питания ООО "Импортлогистик" просит арбитражный суд Москвы взыскать около 410 тысяч рублей долга с совладельцев ликвидированной РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T05:22
2024-11-26T05:22
2024-11-26T06:10
происшествия
москва
илья варламов
демьян кудрявцев
литрес
delivery club
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россия
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Подмосковный поставщик продуктов питания ООО "Импортлогистик" просит арбитражный суд Москвы взыскать около 410 тысяч рублей долга с совладельцев ликвидированной компании "Стар шеф", управлявшей сервисом приготовления и доставки блюд "Варламов. Есть", сообщили РИА Новости в суде. В иске заявлено требование о привлечении участников ООО "Стар шеф" к субсидиарной ответственности по долгам этой компании, которая прекратила существование, согласно данным ЕГРЮЛ, в июле этого года. Ответчиками указаны экс-глава российского подразделения сервиса доставки еды Uber Eats Михаил Рейдер, которому принадлежало около 33% компании и который был ее гендиректором, признанный иноагентом блогер Илья Варламов* и Вадим Гинзбург (примерно по 19% у каждого), экс-владелец газеты "Ведомости" Демьян Кудрявцев, гендиректор "Литрес" Сергей Анурьев, Михаил Рывкин (около 7% у каждого) и Алексей Писарцов (чуть более 4%). Арбитражный суд Москвы в 2022 году взыскал с ООО "Стар шеф" в пользу ООО "Импортлогистик" более 369 тысяч рублей, включая долг и неустойку по договору 2020 года, а в 2023 году – еще 30 тысяч рублей судебных расходов. Решение не обжаловалось и вступило в силу, однако, как заявил истец, не было исполнено. Ответчики требования не признают. В частности, представитель Варламова сказал в суде, что у истца были другие возможности для взыскания долга с юрлица – например, обращение в службу судебных приставов или возбуждение дела о банкротстве. Суд отложил предварительные слушания по делу на декабрь. По состоянию на 2020 год ООО "Стар шеф" управляло несколькими проектами формата dark kitchen, подразумевающего приготовление еды в закрытых кухонных комплексах без ресторанных залов и последующую доставку блюд сторонними сервисами, например, "Яндекс. Едой" и Delivery Club. Как писал "Коммерсант", в стартап входили проекты "Варламов. Есть", "Ведомости. Ланч", Curry On!, "Кухня 420". Как пояснял суть формата dark kitchen Варламов, "в обычном ресторане в цену одной порции входит аренда зала, зарплата официантов, стоимость всего интерьера". Поэтому, по словам блогера, "в ресторане нельзя сделать качественную и вкусную еду за приемлемую цену". Впоследствии Варламов судился с ООО "Стар шеф", и арбитражный суд Москвы в феврале 2023 года обязал компанию предоставить ему бухгалтерскую отчетность и другие документы – список проданных транспортных средств, копию трудового договора с гендиректором, списки должников и кредиторов и тому подобное. На тот момент этот сервис уже не работал.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
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https://ria.ru/20241125/varlamov-1985582812.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, илья варламов, демьян кудрявцев, литрес, delivery club, долги, россия
Происшествия, Москва, Илья Варламов, Демьян Кудрявцев, ЛитРес, Delivery Club, Долги, Россия
Со службы доставки еды "Варламов. Есть" хотят взыскать долги
Кредитор закрывшейся компании "Варламов. Есть" взыщет долг с ее владельцев
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Подмосковный поставщик продуктов питания ООО "Импортлогистик" просит арбитражный суд Москвы взыскать около 410 тысяч рублей долга с совладельцев ликвидированной компании "Стар шеф", управлявшей сервисом приготовления и доставки блюд "Варламов. Есть", сообщили РИА Новости в суде.
В иске заявлено требование о привлечении участников ООО "Стар шеф" к субсидиарной ответственности по долгам этой компании, которая прекратила существование, согласно данным ЕГРЮЛ, в июле этого года.
Ответчиками указаны экс-глава российского подразделения сервиса доставки еды Uber Eats Михаил Рейдер, которому принадлежало около 33% компании и который был ее гендиректором, признанный иноагентом блогер Илья Варламов
* и Вадим Гинзбург (примерно по 19% у каждого), экс-владелец газеты "Ведомости" Демьян Кудрявцев
, гендиректор "Литрес
" Сергей Анурьев, Михаил Рывкин (около 7% у каждого) и Алексей Писарцов (чуть более 4%).
Арбитражный суд Москвы
в 2022 году взыскал с ООО "Стар шеф" в пользу ООО "Импортлогистик" более 369 тысяч рублей, включая долг и неустойку по договору 2020 года, а в 2023 году – еще 30 тысяч рублей судебных расходов. Решение не обжаловалось и вступило в силу, однако, как заявил истец, не было исполнено.
Ответчики требования не признают. В частности, представитель Варламова сказал в суде, что у истца были другие возможности для взыскания долга с юрлица – например, обращение в службу судебных приставов или возбуждение дела о банкротстве. Суд отложил предварительные слушания по делу на декабрь.
По состоянию на 2020 год ООО "Стар шеф" управляло несколькими проектами формата dark kitchen, подразумевающего приготовление еды в закрытых кухонных комплексах без ресторанных залов и последующую доставку блюд сторонними сервисами, например, "Яндекс. Едой" и Delivery Club
. Как писал "Коммерсант", в стартап входили проекты "Варламов. Есть", "Ведомости. Ланч", Curry On!, "Кухня 420".
Как пояснял суть формата dark kitchen Варламов, "в обычном ресторане в цену одной порции входит аренда зала, зарплата официантов, стоимость всего интерьера". Поэтому, по словам блогера, "в ресторане нельзя сделать качественную и вкусную еду за приемлемую цену". Впоследствии Варламов судился с ООО "Стар шеф", и арбитражный суд Москвы в феврале 2023 года обязал компанию предоставить ему бухгалтерскую отчетность и другие документы – список проданных транспортных средств, копию трудового договора с гендиректором, списки должников и кредиторов и тому подобное. На тот момент этот сервис уже не работал.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России