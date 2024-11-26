https://ria.ru/20241126/dolg-1985697018.html

Со службы доставки еды "Варламов. Есть" хотят взыскать долги

Со службы доставки еды "Варламов. Есть" хотят взыскать долги - РИА Новости, 26.11.2024

Со службы доставки еды "Варламов. Есть" хотят взыскать долги

Подмосковный поставщик продуктов питания ООО "Импортлогистик" просит арбитражный суд Москвы взыскать около 410 тысяч рублей долга с совладельцев ликвидированной РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T05:22

2024-11-26T05:22

2024-11-26T06:10

происшествия

москва

илья варламов

демьян кудрявцев

литрес

delivery club

долги

россия

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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Подмосковный поставщик продуктов питания ООО "Импортлогистик" просит арбитражный суд Москвы взыскать около 410 тысяч рублей долга с совладельцев ликвидированной компании "Стар шеф", управлявшей сервисом приготовления и доставки блюд "Варламов. Есть", сообщили РИА Новости в суде. В иске заявлено требование о привлечении участников ООО "Стар шеф" к субсидиарной ответственности по долгам этой компании, которая прекратила существование, согласно данным ЕГРЮЛ, в июле этого года. Ответчиками указаны экс-глава российского подразделения сервиса доставки еды Uber Eats Михаил Рейдер, которому принадлежало около 33% компании и который был ее гендиректором, признанный иноагентом блогер Илья Варламов* и Вадим Гинзбург (примерно по 19% у каждого), экс-владелец газеты "Ведомости" Демьян Кудрявцев, гендиректор "Литрес" Сергей Анурьев, Михаил Рывкин (около 7% у каждого) и Алексей Писарцов (чуть более 4%). Арбитражный суд Москвы в 2022 году взыскал с ООО "Стар шеф" в пользу ООО "Импортлогистик" более 369 тысяч рублей, включая долг и неустойку по договору 2020 года, а в 2023 году – еще 30 тысяч рублей судебных расходов. Решение не обжаловалось и вступило в силу, однако, как заявил истец, не было исполнено. Ответчики требования не признают. В частности, представитель Варламова сказал в суде, что у истца были другие возможности для взыскания долга с юрлица – например, обращение в службу судебных приставов или возбуждение дела о банкротстве. Суд отложил предварительные слушания по делу на декабрь. По состоянию на 2020 год ООО "Стар шеф" управляло несколькими проектами формата dark kitchen, подразумевающего приготовление еды в закрытых кухонных комплексах без ресторанных залов и последующую доставку блюд сторонними сервисами, например, "Яндекс. Едой" и Delivery Club. Как писал "Коммерсант", в стартап входили проекты "Варламов. Есть", "Ведомости. Ланч", Curry On!, "Кухня 420". Как пояснял суть формата dark kitchen Варламов, "в обычном ресторане в цену одной порции входит аренда зала, зарплата официантов, стоимость всего интерьера". Поэтому, по словам блогера, "в ресторане нельзя сделать качественную и вкусную еду за приемлемую цену". Впоследствии Варламов судился с ООО "Стар шеф", и арбитражный суд Москвы в феврале 2023 года обязал компанию предоставить ему бухгалтерскую отчетность и другие документы – список проданных транспортных средств, копию трудового договора с гендиректором, списки должников и кредиторов и тому подобное. На тот момент этот сервис уже не работал.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России

https://ria.ru/20240612/zavod-1952452780.html

https://ria.ru/20241125/varlamov-1985582812.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, илья варламов, демьян кудрявцев, литрес, delivery club, долги, россия