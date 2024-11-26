https://ria.ru/20241126/diktant-1985884096.html

Более 2,1 млн человек приняли участие в "Цифровом диктанте" в этом году

Более 2,1 млн человек приняли участие в "Цифровом диктанте" в этом году - РИА Новости, 26.11.2024

Более 2,1 млн человек приняли участие в "Цифровом диктанте" в этом году

Во всех регионах России завершился пятый сезон Всероссийской акции "Цифровой диктант", в этом году в нем приняли участие более 2,1 миллиона человек, сообщает... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T21:16

2024-11-26T21:16

2024-11-26T21:16

россия

сергей гребенников

российская ассоциация электронных коммуникаций

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Во всех регионах России завершился пятый сезон Всероссийской акции "Цифровой диктант", в этом году в нем приняли участие более 2,1 миллиона человек, сообщает пресс-служба Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК). Организатором акции выступила РАЭК при содействии министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России и департамента информационных технологий города Москвы. "Ежегодно в рамках акции определяется уровень цифровой грамотности, тестирование проходит с 2019 года на одноименной платформе ЦифровойДиктант.рф. В этом году в Всероссийской акции "Цифровой диктант" приняли участие 2 123 116 человек (что в 1,5 раза больше, чем в прошлом сезоне) и получили сертификат цифровой грамотности", - говорится в сообщении. В пятом сезоне акции количество "отличников" (участников, получивших 10 баллов по итогам тестирования) превысило рекордные 138 тысяч человек. Также "Цифровой диктант" приобрел международный масштаб — более 6 тысяч пользователей из других стран (в том числе из Казахстана и Беларуси) прошли тестирование. По итогам "Цифрового диктанта" в 2024 году индекс цифровой грамотности россиян составил 6,65 балла. Показатель рассчитывается исходя из среднего значения результатов по каждому смысловому блоку вопросов диктанта. Самое высокое среднее значение показал блок "Финансовая киберграмотность" (в 2024 году данный блок вопросов был введен в тестирование впервые): средний балл — 7,45 из 10 возможных. Среди возрастных категорий наибольшую заинтересованность в тестировании проявили участники в возрасте 18-59 лет (49,5%) и 14-17 лет (32%). Наиболее высокие значения в 2024 году показали участники 10-13 лет (7,08 балла). Наименьший показатель — среди молодежи 18-25 лет (6,19 балла). Результаты "Цифрового диктанта" включают в себя оценку общего уровня цифровой грамотности, а также оценку знаний по четырем ключевым составляющим: цифровой безопасности, цифровому потреблению, цифровым компетенциям и финансовой киберграмотности. Резюмировал итоги сезона директор РАЭК и идеолог "Цифрового диктанта" Сергей Гребенников: "Общий уровень цифровой грамотности повысился с 6,43 до 6,65 балла из 10. Средние показатели трех субиндексов цифровой грамотности незначительно снизились по сравнению с 2023 годом. Увеличение общего индекса цифровой грамотности связано со значительным увеличением количества участников, прошедших диктант на "отлично", и повышенного внимания аудитории к цифровым сервисам и услугам. На рост общего индекса цифровой грамотности повлияло и введение нового блока вопросов по финансовой киберграмотности", - сказал он. Еще одним из нововведений стало проведение "Цифрового диктанта" для чиновников. Тестирование прошли более 300 тысяч госслужащих.

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россия, сергей гребенников, российская ассоциация электронных коммуникаций