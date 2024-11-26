https://ria.ru/20241126/bitva-1985757013.html

В Совфеде раскрыли значение исхода битвы на Украине

В Совфеде раскрыли значение исхода битвы на Украине - РИА Новости, 26.11.2024

В Совфеде раскрыли значение исхода битвы на Украине

Исход битвы на Украине затрагивает весь мир, поскольку там идет бой между однополярным мироустройством и миропорядком, который закладывался Уставом ООН, заявил... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T12:20

2024-11-26T12:20

2024-11-26T12:20

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МОСКВА, 26 ноя – Новости. Исход битвы на Украине затрагивает весь мир, поскольку там идет бой между однополярным мироустройством и миропорядком, который закладывался Уставом ООН, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. "После официально подтвержденных англосаксами разрешений для ВСУ бить американским и британским дальнобойным оружием по целям на территории России картина окончательно прояснилась: на Украине идет бой между однополярным мироустройством с его порядком, основанным на его правилах, и миропорядком, который закладывался еще Уставом ООН и неоднократно подтверждался во многих основополагающих международно-правовых документах", - написал Косачев в Telegram-канале. По его словам, отличие этого миропорядка от однополярности только в одном. "Ни одной группе стран не может быть позволено самолично и произвольно устанавливать какие-либо правила для других без их согласия", - добавил Косачев. И в этом смысле именно однополярный Запад совершил агрессию против послевоенного миропорядка, который был согласован всеми и который должен был бы стать единственно возможным, подчеркнул Косачев. "Запад разрушил своими непомерными амбициями этот миропорядок. И в этом смысле исход битвы на Украине затрагивает весь мир: победит либо он, этот мир, либо группа стран, которая отвоюет право им управлять по собственному разумению и в угоду собственным интересам", - написал Косачев. По мнению сенатора, ставки как никогда высоки. "Россия и ее союзники, так или иначе воюющие за мир, - на правильной стороне истории", - заключил политик.

https://ria.ru/20241120/ukraina-1984699748.html

https://ria.ru/20241115/ukraina-1983845209.html

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