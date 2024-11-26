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В Совфеде раскрыли значение исхода битвы на Украине - РИА Новости, 26.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:20 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/bitva-1985757013.html
В Совфеде раскрыли значение исхода битвы на Украине
В Совфеде раскрыли значение исхода битвы на Украине - РИА Новости, 26.11.2024
В Совфеде раскрыли значение исхода битвы на Украине
Исход битвы на Украине затрагивает весь мир, поскольку там идет бой между однополярным мироустройством и миропорядком, который закладывался Уставом ООН, заявил... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T12:20
2024-11-26T12:20
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МОСКВА, 26 ноя – Новости. Исход битвы на Украине затрагивает весь мир, поскольку там идет бой между однополярным мироустройством и миропорядком, который закладывался Уставом ООН, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. "После официально подтвержденных англосаксами разрешений для ВСУ бить американским и британским дальнобойным оружием по целям на территории России картина окончательно прояснилась: на Украине идет бой между однополярным мироустройством с его порядком, основанным на его правилах, и миропорядком, который закладывался еще Уставом ООН и неоднократно подтверждался во многих основополагающих международно-правовых документах", - написал Косачев в Telegram-канале. По его словам, отличие этого миропорядка от однополярности только в одном. "Ни одной группе стран не может быть позволено самолично и произвольно устанавливать какие-либо правила для других без их согласия", - добавил Косачев. И в этом смысле именно однополярный Запад совершил агрессию против послевоенного миропорядка, который был согласован всеми и который должен был бы стать единственно возможным, подчеркнул Косачев. "Запад разрушил своими непомерными амбициями этот миропорядок. И в этом смысле исход битвы на Украине затрагивает весь мир: победит либо он, этот мир, либо группа стран, которая отвоюет право им управлять по собственному разумению и в угоду собственным интересам", - написал Косачев. По мнению сенатора, ставки как никогда высоки. "Россия и ее союзники, так или иначе воюющие за мир, - на правильной стороне истории", - заключил политик.
https://ria.ru/20241120/ukraina-1984699748.html
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в мире, украина, москва, россия, константин косачев, оон, совет федерации рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Москва, Россия, Константин Косачев, ООН, Совет Федерации РФ, Вооруженные силы Украины
В Совфеде раскрыли значение исхода битвы на Украине

Сенатор Косачев заявил, что исход битвы на Украине затрагивает весь мир

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации России
Здание Совета Федерации России - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
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МОСКВА, 26 ноя – Новости. Исход битвы на Украине затрагивает весь мир, поскольку там идет бой между однополярным мироустройством и миропорядком, который закладывался Уставом ООН, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"После официально подтвержденных англосаксами разрешений для ВСУ бить американским и британским дальнобойным оружием по целям на территории России картина окончательно прояснилась: на Украине идет бой между однополярным мироустройством с его порядком, основанным на его правилах, и миропорядком, который закладывался еще Уставом ООН и неоднократно подтверждался во многих основополагающих международно-правовых документах", - написал Косачев в Telegram-канале.
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По его словам, отличие этого миропорядка от однополярности только в одном. "Ни одной группе стран не может быть позволено самолично и произвольно устанавливать какие-либо правила для других без их согласия", - добавил Косачев.
И в этом смысле именно однополярный Запад совершил агрессию против послевоенного миропорядка, который был согласован всеми и который должен был бы стать единственно возможным, подчеркнул Косачев.
"Запад разрушил своими непомерными амбициями этот миропорядок. И в этом смысле исход битвы на Украине затрагивает весь мир: победит либо он, этот мир, либо группа стран, которая отвоюет право им управлять по собственному разумению и в угоду собственным интересам", - написал Косачев.
По мнению сенатора, ставки как никогда высоки. "Россия и ее союзники, так или иначе воюющие за мир, - на правильной стороне истории", - заключил политик.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМоскваРоссияКонстантин КосачевООНСовет Федерации РФВооруженные силы Украины
 
 
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