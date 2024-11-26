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Сакс призвал запретить Бауэру говорить после слов об ударах по России - РИА Новости, 26.11.2024
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02:40 26.11.2024 (обновлено: 02:48 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/bauer-1985689811.html
Сакс призвал запретить Бауэру говорить после слов об ударах по России
Сакс призвал запретить Бауэру говорить после слов об ударах по России - РИА Новости, 26.11.2024
Сакс призвал запретить Бауэру говорить после слов об ударах по России
Главе военного комитета НАТО адмиралу Робу Бауэру после его слов об ударах по России нужно запретить говорить, а его действия могут привести к ядерной войне,... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T02:40
2024-11-26T02:48
россия
москва
нью-джерси
роб бауэр
мария захарова
владимир путин
нато
колумбийский университет
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ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Главе военного комитета НАТО адмиралу Робу Бауэру после его слов об ударах по России нужно запретить говорить, а его действия могут привести к ядерной войне, заявил известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в подкасте Judging Freedom. Ранее Бауэр признался, что в альянсе обсуждают нанесение превентивных высокоточных ударов по территории России в случае вооруженного конфликта. "Такой человек не должен говорить, и точка, тем более о политике. Он военный чиновник и не должен определять политику, которая может поставить нас на путь ядерной войны. Это отвратительно", - сообщил Сакс в подкасте Judging Freedom, автором и ведущим которого является бывший судья верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано. По оценке Сакса, Бауэр является "безрассудным" человеком, которому не хватает ответственности и знаний дипломатии. Американский профессор выразил уверенность в том, что тот не должен занимать свою должность, представляя угрозу для человечества. "Я не хочу, чтобы генералы вершили нашу внешнюю политику, опережали дипломатию или вели нас по пути к вымиранию", - подчеркнул Сакс. Он также добавил, что если бы во главе США находился "нормальный президент", то подобных заявлений со стороны НАТО не произошло. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в разговоре с РИА Новости отреагировала на слова главы военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра об ударах по РФ, предположив, что в альянсе не дочитали обновленную ядерную российскую доктрину. В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20241125/nato-1985618060.html
https://ria.ru/20241125/zakharova--1985663998.html
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россия, москва, нью-джерси, роб бауэр, мария захарова, владимир путин, нато, колумбийский университет, в мире
Россия, Москва, Нью-Джерси, Роб Бауэр, Мария Захарова, Владимир Путин, НАТО, Колумбийский университет, В мире
Сакс призвал запретить Бауэру говорить после слов об ударах по России

Экономист Сакс: Бауэру после слов об ударах по России нужно запретить говорить

© AP Photo / Virginia MayoРоб Бауэр
Роб Бауэр - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Роб Бауэр. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Главе военного комитета НАТО адмиралу Робу Бауэру после его слов об ударах по России нужно запретить говорить, а его действия могут привести к ядерной войне, заявил известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в подкасте Judging Freedom.
Ранее Бауэр признался, что в альянсе обсуждают нанесение превентивных высокоточных ударов по территории России в случае вооруженного конфликта.
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
В НАТО обсуждают нанесение высокоточных ударов по России в случае конфликта
25 ноября, 16:29
"Такой человек не должен говорить, и точка, тем более о политике. Он военный чиновник и не должен определять политику, которая может поставить нас на путь ядерной войны. Это отвратительно", - сообщил Сакс в подкасте Judging Freedom, автором и ведущим которого является бывший судья верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано.
По оценке Сакса, Бауэр является "безрассудным" человеком, которому не хватает ответственности и знаний дипломатии. Американский профессор выразил уверенность в том, что тот не должен занимать свою должность, представляя угрозу для человечества.
"Я не хочу, чтобы генералы вершили нашу внешнюю политику, опережали дипломатию или вели нас по пути к вымиранию", - подчеркнул Сакс. Он также добавил, что если бы во главе США находился "нормальный президент", то подобных заявлений со стороны НАТО не произошло.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в разговоре с РИА Новости отреагировала на слова главы военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра об ударах по РФ, предположив, что в альянсе не дочитали обновленную ядерную российскую доктрину.
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В МИД оценили слова главы Военного комитета НАТО об ударах по России
25 ноября, 20:25
В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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НАТО не видит изменений в готовности ядерных сил России, заявил адмирал
7 июня, 18:51
 
РоссияМоскваНью-ДжерсиРоб БауэрМария ЗахароваВладимир ПутинНАТОКолумбийский университетВ мире
 
 
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