https://ria.ru/20241125/zelenskiy-1985496359.html

В Раде назвали новую должность Зеленского

В Раде назвали новую должность Зеленского - РИА Новости, 25.11.2024

В Раде назвали новую должность Зеленского

Для всех стран мира Владимир Зеленский уже давно превратился из нелегитимного президента в главного палача ТЦК, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T02:55

2024-11-25T02:55

2024-11-25T05:22

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

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александр дубинский

мобилизация

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Для всех стран мира Владимир Зеленский уже давно превратился из нелегитимного президента в главного палача ТЦК, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Зеленский для внешнего мира, и для дирижеров войны, в частности, — давно превратился из президента — в Верховного ТЦК-шника", — отметил политик.По его словам, новые обязанности Зеленского включают продолжение боевых действий, с показом картинки для зарубежной прессы в виде фейковых соцопросов, постоянное выпрашивание оружия и денег у коллективного Запада, обеспечение фронта потребностью в новой живой силе."При выполнении всех трех задач — Верховному ТЦК-шнику и не нужна никакая Конституция и соблюдение прав человека", — добавил Дубинский.Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Ранее журнал Economist написал, что власти Украины выполнили план мобилизации только на две трети от целевых показателей, ситуация усугубляется нехваткой и "качеством" новобранцев. При этом "систематическая слабость" Украины явно сказывается на моральном духе военных на передовой, а некоторые из них уже склоняются к тому, что единственным способом завершить конфликт на Украине могут быть переговоры с Россией, добавили в публикации.

https://ria.ru/20241125/narrativ-1985492442.html

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в мире, украина, владимир зеленский, россия, александр дубинский, мобилизация