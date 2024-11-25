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В Раде назвали новую должность Зеленского - РИА Новости, 25.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
02:55 25.11.2024 (обновлено: 05:22 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/zelenskiy-1985496359.html
В Раде назвали новую должность Зеленского
В Раде назвали новую должность Зеленского - РИА Новости, 25.11.2024
В Раде назвали новую должность Зеленского
Для всех стран мира Владимир Зеленский уже давно превратился из нелегитимного президента в главного палача ТЦК, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T02:55
2024-11-25T05:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
россия
александр дубинский
мобилизация
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Для всех стран мира Владимир Зеленский уже давно превратился из нелегитимного президента в главного палача ТЦК, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Зеленский для внешнего мира, и для дирижеров войны, в частности, — давно превратился из президента — в Верховного ТЦК-шника", — отметил политик.По его словам, новые обязанности Зеленского включают продолжение боевых действий, с показом картинки для зарубежной прессы в виде фейковых соцопросов, постоянное выпрашивание оружия и денег у коллективного Запада, обеспечение фронта потребностью в новой живой силе."При выполнении всех трех задач — Верховному ТЦК-шнику и не нужна никакая Конституция и соблюдение прав человека", — добавил Дубинский.Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Ранее журнал Economist написал, что власти Украины выполнили план мобилизации только на две трети от целевых показателей, ситуация усугубляется нехваткой и "качеством" новобранцев. При этом "систематическая слабость" Украины явно сказывается на моральном духе военных на передовой, а некоторые из них уже склоняются к тому, что единственным способом завершить конфликт на Украине могут быть переговоры с Россией, добавили в публикации.
https://ria.ru/20241125/narrativ-1985492442.html
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в мире, украина, владимир зеленский, россия, александр дубинский, мобилизация
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Россия, Александр Дубинский, мобилизация
В Раде назвали новую должность Зеленского

Дубинский: на Западе Зеленского воспринимают как Верховного ТЦК-шника

© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Для всех стран мира Владимир Зеленский уже давно превратился из нелегитимного президента в главного палача ТЦК, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
"Зеленский для внешнего мира, и для дирижеров войны, в частности, — давно превратился из президента — в Верховного ТЦК-шника", — отметил политик.
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По его словам, новые обязанности Зеленского включают продолжение боевых действий, с показом картинки для зарубежной прессы в виде фейковых соцопросов, постоянное выпрашивание оружия и денег у коллективного Запада, обеспечение фронта потребностью в новой живой силе.
"При выполнении всех трех задач — Верховному ТЦК-шнику и не нужна никакая Конституция и соблюдение прав человека", — добавил Дубинский.
Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
Ранее журнал Economist написал, что власти Украины выполнили план мобилизации только на две трети от целевых показателей, ситуация усугубляется нехваткой и "качеством" новобранцев. При этом "систематическая слабость" Украины явно сказывается на моральном духе военных на передовой, а некоторые из них уже склоняются к тому, что единственным способом завершить конфликт на Украине могут быть переговоры с Россией, добавили в публикации.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийРоссияАлександр Дубинскиймобилизация
 
 
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