https://ria.ru/20241125/vrach-1985497798.html
Врач рассказала о наиболее полезном завтраке для школьника
Врач рассказала о наиболее полезном завтраке для школьника - РИА Новости, 25.11.2024
Врач рассказала о наиболее полезном завтраке для школьника
Энергию для учебы и жизнедеятельности ребенку позволит обеспечить обогащенный белком завтрак, например, творог, яйца, гречневая и геркулесовая каши, рассказала... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T03:25
2024-11-25T03:25
2024-11-25T03:25
здоровье - общество
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Энергию для учебы и жизнедеятельности ребенку позволит обеспечить обогащенный белком завтрак, например, творог, яйца, гречневая и геркулесовая каши, рассказала РИА Новости заместитель главного врача по детству Люберецкой областной больницы Елена Позднякова. "На завтрак полезны продукты, содержащие достаточно большое количество белка. Белок – это энергия и строительный материал. Энергия нужна для жизнедеятельности, для того, чтобы заниматься на уроках и усваивать новый материал. Белок как строительный материал нужен еще для растущего организма, потому что из него строятся все органы и ткани. Белок у нас содержит творог, яйца, сыр и молочные продукты", - пояснила Позднякова. По её словам, наиболее полезным завтраком для школьника будут творог или сырники, яйца или омлет, а также каши, в том числе с добавлением масла, содержащего в себе не только белок, но и необходимые жиры, Омега-3. "Не нужно забывать, что и в кашах также содержится достаточно большое количество белка. Школьникам рекомендуется гречневая, геркулесовая или рисовая каши. Тем более, что с ними часто употребляется кусочек масла, молоко, а это тот же белок и необходимые жиры, Омега-3", - добавила Позднякова.
https://ria.ru/20241120/tvorog-1984729036.html
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здоровье - общество
Врач рассказала о наиболее полезном завтраке для школьника
Врач Позднаякова заявила о пользе творога и яиц для школьника утром
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Энергию для учебы и жизнедеятельности ребенку позволит обеспечить обогащенный белком завтрак, например, творог, яйца, гречневая и геркулесовая каши, рассказала РИА Новости заместитель главного врача по детству Люберецкой областной больницы Елена Позднякова.
"На завтрак полезны продукты, содержащие достаточно большое количество белка. Белок – это энергия и строительный материал. Энергия нужна для жизнедеятельности, для того, чтобы заниматься на уроках и усваивать новый материал. Белок как строительный материал нужен еще для растущего организма, потому что из него строятся все органы и ткани. Белок у нас содержит творог, яйца, сыр и молочные продукты", - пояснила Позднякова.
По её словам, наиболее полезным завтраком для школьника будут творог или сырники, яйца или омлет, а также каши, в том числе с добавлением масла, содержащего в себе не только белок, но и необходимые жиры, Омега-3.
"Не нужно забывать, что и в кашах также содержится достаточно большое количество белка. Школьникам рекомендуется гречневая, геркулесовая или рисовая каши. Тем более, что с ними часто употребляется кусочек масла, молоко, а это тот же белок и необходимые жиры, Омега-3", - добавила Позднякова.