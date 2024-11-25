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Economist узнал, что в ВСУ готовы на территориальные уступки ради мира - РИА Новости, 25.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:19 25.11.2024 (обновлено: 04:08 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/ukraina-1985491939.html
Economist узнал, что в ВСУ готовы на территориальные уступки ради мира
Economist узнал, что в ВСУ готовы на территориальные уступки ради мира - РИА Новости, 25.11.2024
Economist узнал, что в ВСУ готовы на территориальные уступки ради мира
Власти Украины выполнили план мобилизации только на две трети от целевых показателей, ситуация усугубляется нехваткой и "качеством" новобранцев, а многие... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T01:19
2024-11-25T04:08
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
мобилизация
россия
киев
владимир путин
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Власти Украины выполнили план мобилизации только на две трети от целевых показателей, ситуация усугубляется нехваткой и "качеством" новобранцев, а многие солдаты ВСУ и вовсе готовы на территориальные уступки ради переговоров и мира, сообщает журнал Economist. "В армию... едва удается мобилизовать только две трети от цели", - утверждает издание. Economist добавляет, что "систематическая слабость" Украины сказывается и на моральном духе военных на передовой. Отмечается, что некоторые из них уже склоняются к тому, что единственным способом завершения конфликта на Украине могут стать только переговоры с Россией. Как рассказал изданию офицер штаба бригады с позывным "Чечен", уже 70% военных готовы пойти на территориальные уступки.В беседе с изданием неназванный украинский чиновник заявил, что ситуация с набором военных к весне 2025 года может стать катастрофической. Издание называет еще одной серьезной проблемой "качество новобранцев", так как многие из военных уже слишком стары или не имеют мотивации для участия в военных действиях. Журнал приводит в пример одного из последних новобранцев, 51-летнего Григория со зрением минус девять. "Ко мне присылают ребят старше 50 лет с записями врачей, в которых говорится, что они слишком больны, чтобы служить. Иногда такое ощущение, что я руковожу детским садом, а не боевой частью", — рассказал изданию командир батальона 65-й бригады ВСУ с позывным "Лес" . Владимир Зеленский 19 ноября анонсировал для граждан Украины в возрасте до 25 лет систему контрактов на военную службу, а также упрощение кадрового продвижения без привязки званий к должностям. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ в августе на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20241124/donbass--1985479659.html
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россия
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в мире, украина, вооруженные силы украины, мобилизация, россия, киев, владимир путин, владимир зеленский, нато, юрий ушаков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, мобилизация, Россия, Киев, Владимир Путин, Владимир Зеленский, НАТО, Юрий Ушаков
Economist узнал, что в ВСУ готовы на территориальные уступки ради мира

Economist: 70% украинских военных готовы ради мира на территориальные уступки

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Власти Украины выполнили план мобилизации только на две трети от целевых показателей, ситуация усугубляется нехваткой и "качеством" новобранцев, а многие солдаты ВСУ и вовсе готовы на территориальные уступки ради переговоров и мира, сообщает журнал Economist.
"В армию... едва удается мобилизовать только две трети от цели", - утверждает издание.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
"Пытаются отступить". На Западе раскрыли, что произошло в Донбассе
Вчера, 22:33
Economist добавляет, что "систематическая слабость" Украины сказывается и на моральном духе военных на передовой. Отмечается, что некоторые из них уже склоняются к тому, что единственным способом завершения конфликта на Украине могут стать только переговоры с Россией. Как рассказал изданию офицер штаба бригады с позывным "Чечен", уже 70% военных готовы пойти на территориальные уступки.
В беседе с изданием неназванный украинский чиновник заявил, что ситуация с набором военных к весне 2025 года может стать катастрофической. Издание называет еще одной серьезной проблемой "качество новобранцев", так как многие из военных уже слишком стары или не имеют мотивации для участия в военных действиях. Журнал приводит в пример одного из последних новобранцев, 51-летнего Григория со зрением минус девять.
"Ко мне присылают ребят старше 50 лет с записями врачей, в которых говорится, что они слишком больны, чтобы служить. Иногда такое ощущение, что я руковожу детским садом, а не боевой частью", — рассказал изданию командир батальона 65-й бригады ВСУ с позывным "Лес" .
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
В Киеве призвали насильно мобилизовать всех на Украине
Вчера, 19:17
Владимир Зеленский 19 ноября анонсировал для граждан Украины в возрасте до 25 лет систему контрактов на военную службу, а также упрощение кадрового продвижения без привязки званий к должностям.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ в августе на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
Западу лучше поверить Путину
23 ноября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраинымобилизацияРоссияКиевВладимир ПутинВладимир ЗеленскийНАТОЮрий Ушаков
 
 
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