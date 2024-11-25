https://ria.ru/20241125/tigr-1985506139.html

В Приморье ловят тигра, поселившегося в Находке

В Приморье ловят тигра, поселившегося в Находке - РИА Новости, 25.11.2024

В Приморье ловят тигра, поселившегося в Находке

Специалисты отлавливают амурского тигра, который уже больше недели обитает в микрорайоне Врангель Находки Приморского края и, вероятно, охотится на беспризорных РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T06:55

2024-11-25T06:55

2024-11-25T06:55

находка

россия

приморский край

сергей арамилев

центр "амурский тигр"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984346153_0:174:457:431_1920x0_80_0_0_b6125e705ed5281a941c198a2d936fce.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя – РИА Новости. Специалисты отлавливают амурского тигра, который уже больше недели обитает в микрорайоне Врангель Находки Приморского края и, вероятно, охотится на беспризорных собак, сообщил РИА Новости гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев. Центр "Амурский тигр" 18 ноября сообщил, что хищник был замечен в микрорайоне Находки, охотнадзор находится на месте. На кадрах очевидцев, разошедшихся в соцсетях, было видно, что хищник лежит в зарослях у дороги, отмечалось, что видео снято в районе Первостроителей во Врангеле. Минлесхоз сообщил, что хищник напал на собаку на дачах, позже его удалось отпугнуть. В понедельник местные жители в соцсетях вновь сообщают о тигре в районе Первостроителей, он лежит в зарослях и не боится машин. "Тигр перемещается, но, видимо, живет за счет беспризорных собак. На территории строений он не заходит, в основном по лесному массиву. Признаков ранений не видно. После отлова будет понятно, что с тигром. Но зачастую бывает, что, когда тигра начинают ловить, его это беспокоит, и он уходит", - сказал Арамилев. По его словам, в отсутствие снега отлавливать тигра сложно. "Зона Находкинского округа достаточно антропогенная, там много населенных пунктов, много беспризорных собак, мало копытных животных. Если молодой зверь при расселении оказался в такой зоне, то его это устраивает. Это можно сравнить с историей тигра Владика, который (в 2016 году – ред.) оказался в пределах Владивостока и жил за счет беспризорных собак, появлялся людям на глаза, но в прямой конфликт не вступал", - добавил Арамилев. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.

https://ria.ru/20240926/tigr-1974759029.html

https://ria.ru/20241125/tigr-1985498919.html

находка

россия

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

находка, россия, приморский край, сергей арамилев, центр "амурский тигр"