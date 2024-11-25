https://ria.ru/20241125/tigr-1985506139.html
В Приморье ловят тигра, поселившегося в Находке
В Приморье ловят тигра, поселившегося в Находке - РИА Новости, 25.11.2024
В Приморье ловят тигра, поселившегося в Находке
Специалисты отлавливают амурского тигра, который уже больше недели обитает в микрорайоне Врангель Находки Приморского края и, вероятно, охотится на беспризорных РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T06:55
2024-11-25T06:55
2024-11-25T06:55
находка
россия
приморский край
сергей арамилев
центр "амурский тигр"
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ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя – РИА Новости. Специалисты отлавливают амурского тигра, который уже больше недели обитает в микрорайоне Врангель Находки Приморского края и, вероятно, охотится на беспризорных собак, сообщил РИА Новости гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев. Центр "Амурский тигр" 18 ноября сообщил, что хищник был замечен в микрорайоне Находки, охотнадзор находится на месте. На кадрах очевидцев, разошедшихся в соцсетях, было видно, что хищник лежит в зарослях у дороги, отмечалось, что видео снято в районе Первостроителей во Врангеле. Минлесхоз сообщил, что хищник напал на собаку на дачах, позже его удалось отпугнуть. В понедельник местные жители в соцсетях вновь сообщают о тигре в районе Первостроителей, он лежит в зарослях и не боится машин. "Тигр перемещается, но, видимо, живет за счет беспризорных собак. На территории строений он не заходит, в основном по лесному массиву. Признаков ранений не видно. После отлова будет понятно, что с тигром. Но зачастую бывает, что, когда тигра начинают ловить, его это беспокоит, и он уходит", - сказал Арамилев. По его словам, в отсутствие снега отлавливать тигра сложно. "Зона Находкинского округа достаточно антропогенная, там много населенных пунктов, много беспризорных собак, мало копытных животных. Если молодой зверь при расселении оказался в такой зоне, то его это устраивает. Это можно сравнить с историей тигра Владика, который (в 2016 году – ред.) оказался в пределах Владивостока и жил за счет беспризорных собак, появлялся людям на глаза, но в прямой конфликт не вступал", - добавил Арамилев. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
https://ria.ru/20240926/tigr-1974759029.html
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находка, россия, приморский край, сергей арамилев, центр "амурский тигр"
Находка, Россия, Приморский край, Сергей Арамилев, Центр "Амурский тигр"
В Приморье ловят тигра, поселившегося в Находке
В Находке ловят тигра, обитающего там уже больше недели
ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя – РИА Новости. Специалисты отлавливают амурского тигра, который уже больше недели обитает в микрорайоне Врангель Находки Приморского края и, вероятно, охотится на беспризорных собак, сообщил РИА Новости гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
Центр "Амурский тигр" 18 ноября сообщил, что хищник был замечен в микрорайоне Находки, охотнадзор находится на месте. На кадрах очевидцев, разошедшихся в соцсетях, было видно, что хищник лежит в зарослях у дороги, отмечалось, что видео снято в районе Первостроителей во Врангеле. Минлесхоз сообщил, что хищник напал на собаку на дачах, позже его удалось отпугнуть. В понедельник местные жители в соцсетях вновь сообщают о тигре в районе Первостроителей, он лежит в зарослях и не боится машин.
"Тигр перемещается, но, видимо, живет за счет беспризорных собак. На территории строений он не заходит, в основном по лесному массиву. Признаков ранений не видно. После отлова будет понятно, что с тигром. Но зачастую бывает, что, когда тигра начинают ловить, его это беспокоит, и он уходит", - сказал Арамилев.
По его словам, в отсутствие снега отлавливать тигра сложно.
"Зона Находкинского округа достаточно антропогенная, там много населенных пунктов, много беспризорных собак, мало копытных животных. Если молодой зверь при расселении оказался в такой зоне, то его это устраивает. Это можно сравнить с историей тигра Владика, который (в 2016 году – ред.) оказался в пределах Владивостока
и жил за счет беспризорных собак, появлялся людям на глаза, но в прямой конфликт не вступал", - добавил Арамилев.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России
эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев
, Амурской области
и Еврейской автономной области
. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.