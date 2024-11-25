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Видео с тигром якобы из Сибири могло быть снято на Дальнем Востоке - РИА Новости, 25.11.2024
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03:47 25.11.2024 (обновлено: 03:48 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/tigr-1985498919.html
Видео с тигром якобы из Сибири могло быть снято на Дальнем Востоке
Видео с тигром якобы из Сибири могло быть снято на Дальнем Востоке - РИА Новости, 25.11.2024
Видео с тигром якобы из Сибири могло быть снято на Дальнем Востоке
Разошедшееся в нескольких регионах России видео с амурским тигром, на котором утверждалось, что оно снято в Бурятии, Приамурье, ХМАО и Кузбассе, вероятно,... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T03:47
2024-11-25T03:48
россия
амурская область
хабаровский край
центр "амурский тигр"
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ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя – РИА Новости. Разошедшееся в нескольких регионах России видео с амурским тигром, на котором утверждалось, что оно снято в Бурятии, Приамурье, ХМАО и Кузбассе, вероятно, сделано в Приморье или Хабаровском крае, сообщает Центр "Амурский тигр". В Telegram-каналах ХМАО появилось видео с тигром у заснеженной дороги, сообщалось, что животное якобы замечено на Приобском месторождении. СМИ Кузбасса написали, что тигр мог выйти к автотрассе близ города Юрга. В чатах Читы сообщили, что это видео может быть снято в Бурятии. Аналогичный ролик с текстом, что он снят у Свободного Амурской области, распространили в Приамурье. "Одно и то же видео встречи с редким хищником появилось в новостях как минимум в четырех разных регионах России. К публикации прикрепляем ролик, рассылаемый по Амурской области. Коллеги из охотнадзора его проверили, оно оказалось фейком. Это же видео рассылали в Бурятии, ХМАО и Кузбассе... Получается, сенсация? Впервые в истории? К сожалению, нет. Это снова проделки народных юмористов. Где и когда именно снято видео, так и остается тайной. Предположим, что это либо север Приморья, либо юг Хабаровского края", - говорится в сообщении. В России амурский тигр обитает только на Дальнем Востоке: в Приморском и Хабаровском крае, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу.
https://ria.ru/20241121/tigr-1984953041.html
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россия, амурская область, хабаровский край, центр "амурский тигр"
Россия, Амурская область, Хабаровский край, Центр "Амурский тигр"
Видео с тигром якобы из Сибири могло быть снято на Дальнем Востоке

Видео с тигром якобы из ХМАО или Бурятии могло быть снято в Приморье

© Фото : Центр "Амурский тигр"Тигр
Тигр - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© Фото : Центр "Амурский тигр"
Тигр. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя – РИА Новости. Разошедшееся в нескольких регионах России видео с амурским тигром, на котором утверждалось, что оно снято в Бурятии, Приамурье, ХМАО и Кузбассе, вероятно, сделано в Приморье или Хабаровском крае, сообщает Центр "Амурский тигр".
В Telegram-каналах ХМАО появилось видео с тигром у заснеженной дороги, сообщалось, что животное якобы замечено на Приобском месторождении. СМИ Кузбасса написали, что тигр мог выйти к автотрассе близ города Юрга. В чатах Читы сообщили, что это видео может быть снято в Бурятии. Аналогичный ролик с текстом, что он снят у Свободного Амурской области, распространили в Приамурье.
"Одно и то же видео встречи с редким хищником появилось в новостях как минимум в четырех разных регионах России. К публикации прикрепляем ролик, рассылаемый по Амурской области. Коллеги из охотнадзора его проверили, оно оказалось фейком. Это же видео рассылали в Бурятии, ХМАО и Кузбассе... Получается, сенсация? Впервые в истории? К сожалению, нет. Это снова проделки народных юмористов. Где и когда именно снято видео, так и остается тайной. Предположим, что это либо север Приморья, либо юг Хабаровского края", - говорится в сообщении.
В России амурский тигр обитает только на Дальнем Востоке: в Приморском и Хабаровском крае, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу.
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РоссияАмурская областьХабаровский крайЦентр "Амурский тигр"
 
 
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