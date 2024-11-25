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Шойгу рассказал о планах исключить Талибан из черного списка - РИА Новости, 25.11.2024
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17:14 25.11.2024 (обновлено: 17:17 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/taliban-1985630592.html
Шойгу рассказал о планах исключить Талибан из черного списка
Шойгу рассказал о планах исключить Талибан из черного списка - РИА Новости, 25.11.2024
Шойгу рассказал о планах исключить Талибан из черного списка
Афганский новостной интернет-портал Alemarah сообщил, что секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на встрече с делегацией Афганистана сказал о планах исключить... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T17:14
2024-11-25T17:17
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Афганский новостной интернет-портал Alemarah сообщил, что секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на встрече с делегацией Афганистана сказал о планах исключить движение Талибан* (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) из "черного списка". По данным портала, делегации РФ и Афганистана встретились в понедельник. Как сообщал ранее спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов, в Москве надеются, что в самое ближайшее время будет объявлено об исключении движения талибов из списков террористических организаций РФ.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20240606/putin-1950848648.html
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в мире, россия, афганистан, москва, оон, сергей шойгу, замир кабулов
В мире, Россия, Афганистан, Москва, ООН, Сергей Шойгу, Замир Кабулов
Шойгу рассказал о планах исключить Талибан из черного списка

Alemarah: Шойгу рассказал о планах исключить Талибан из черного списка

© Фото : Казбек Коков/ВКонтакте Сергей Шойгу
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© Фото : Казбек Коков/ВКонтакте
Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Афганский новостной интернет-портал Alemarah сообщил, что секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на встрече с делегацией Афганистана сказал о планах исключить движение Талибан* (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) из "черного списка".
По данным портала, делегации РФ и Афганистана встретились в понедельник.
Как сообщал ранее спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов, в Москве надеются, что в самое ближайшее время будет объявлено об исключении движения талибов из списков террористических организаций РФ.
*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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В миреРоссияАфганистанМоскваООНСергей ШойгуЗамир Кабулов
 
 
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