https://ria.ru/20241125/taliban-1985630592.html

Шойгу рассказал о планах исключить Талибан из черного списка

Шойгу рассказал о планах исключить Талибан из черного списка - РИА Новости, 25.11.2024

Шойгу рассказал о планах исключить Талибан из черного списка

Афганский новостной интернет-портал Alemarah сообщил, что секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на встрече с делегацией Афганистана сказал о планах исключить... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T17:14

2024-11-25T17:14

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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Афганский новостной интернет-портал Alemarah сообщил, что секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на встрече с делегацией Афганистана сказал о планах исключить движение Талибан* (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) из "черного списка". По данным портала, делегации РФ и Афганистана встретились в понедельник. Как сообщал ранее спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов, в Москве надеются, что в самое ближайшее время будет объявлено об исключении движения талибов из списков террористических организаций РФ.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20240606/putin-1950848648.html

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