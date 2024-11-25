https://ria.ru/20241125/taliban-1985630592.html
Шойгу рассказал о планах исключить Талибан из черного списка
Шойгу рассказал о планах исключить Талибан из черного списка - РИА Новости, 25.11.2024
Шойгу рассказал о планах исключить Талибан из черного списка
Афганский новостной интернет-портал Alemarah сообщил, что секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на встрече с делегацией Афганистана сказал о планах исключить... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T17:14
2024-11-25T17:14
2024-11-25T17:17
в мире
россия
афганистан
москва
оон
сергей шойгу
замир кабулов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968848922_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_2fd9af52506457a2ea9a4373072c1c45.jpg
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Афганский новостной интернет-портал Alemarah сообщил, что секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на встрече с делегацией Афганистана сказал о планах исключить движение Талибан* (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) из "черного списка". По данным портала, делегации РФ и Афганистана встретились в понедельник. Как сообщал ранее спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов, в Москве надеются, что в самое ближайшее время будет объявлено об исключении движения талибов из списков террористических организаций РФ.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20240606/putin-1950848648.html
россия
афганистан
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968848922_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_35654f3e0eefe59dadcbe9c69671dbe6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, афганистан, москва, оон, сергей шойгу, замир кабулов
В мире, Россия, Афганистан, Москва, ООН, Сергей Шойгу, Замир Кабулов
Шойгу рассказал о планах исключить Талибан из черного списка
Alemarah: Шойгу рассказал о планах исключить Талибан из черного списка