https://ria.ru/20241125/tabak-1985505594.html

Правительство поддержало ответственность за повторную продажу табака детям

Правительство поддержало ответственность за повторную продажу табака детям - РИА Новости, 25.11.2024

Правительство поддержало ответственность за повторную продажу табака детям

Правительство России поддерживает законопроект об уголовной ответственности за повторную продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции при... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T06:45

2024-11-25T06:45

2024-11-25T06:59

общество

россия

артем метелев (депутат)

максим топилин

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курение

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Правительство России поддерживает законопроект об уголовной ответственности за повторную продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции при условии доработки этого документа с учетом высказанных замечаний, следует из официального отзыва кабмина, который есть в распоряжении РИА Новости. Законопроект был подготовлен группой депутатов Госдумы, в числе которых глава думского комитета по молодежной политике Артем Метелев, руководитель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин и вице-спикер ГД Петр Толстой. Документ предусматривает внесение изменений в статью 151.1 Уголовного кодекса РФ. Депутаты предлагают по аналогии с алкоголем установить уголовную ответственность за повторную розничную продажу несовершеннолетним табачной продукции, табачных изделий, никотинсодержащей продукции или сырья для их производства, кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции. "Правительством Российской Федерации законопроект поддерживается при условии его доработки с учетом высказанных замечаний", — говорится в официальном отзыве кабмина. В правительстве, в частности, отметили, что для реализации положений законопроекта потребуются дополнительные средства из бюджетов, поэтому документ должен быть доработан с учетом требований Бюджетного кодекса РФ. Также в кабмине обратили внимание на то, что используемая в законопроекте формулировка "розничная продажа" не корреспондируется с положениями статьи Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающими ответственность за продажу несовершеннолетнему указанной продукции, и с положениями соответствующей статьи закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма". Кроме того, указали в правительстве, пояснительная записка к законопроекту сейчас не содержит статистических данных и анализа правоприменительной практики, свидетельствующих о росте случаев совершения правонарушения, предусмотренного указанной статьей КоАП, в том числе повторно. В целом предложенный законопроект не противоречит актам более высокой юридической силы, в том числе положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, сообщили в правительстве.

https://ria.ru/20241125/reyting-1985492171.html

https://ria.ru/20240830/bolezn-1969367876.html

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общество, россия, артем метелев (депутат), максим топилин, петр толстой, госдума рф, правительство рф, курение, дети