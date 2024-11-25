https://ria.ru/20241125/tabak-1985505594.html
Правительство поддержало ответственность за повторную продажу табака детям
Правительство поддержало ответственность за повторную продажу табака детям - РИА Новости, 25.11.2024
Правительство поддержало ответственность за повторную продажу табака детям
Правительство России поддерживает законопроект об уголовной ответственности за повторную продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции при... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T06:45
2024-11-25T06:45
2024-11-25T06:59
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Правительство России поддерживает законопроект об уголовной ответственности за повторную продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции при условии доработки этого документа с учетом высказанных замечаний, следует из официального отзыва кабмина, который есть в распоряжении РИА Новости. Законопроект был подготовлен группой депутатов Госдумы, в числе которых глава думского комитета по молодежной политике Артем Метелев, руководитель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин и вице-спикер ГД Петр Толстой. Документ предусматривает внесение изменений в статью 151.1 Уголовного кодекса РФ. Депутаты предлагают по аналогии с алкоголем установить уголовную ответственность за повторную розничную продажу несовершеннолетним табачной продукции, табачных изделий, никотинсодержащей продукции или сырья для их производства, кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции. "Правительством Российской Федерации законопроект поддерживается при условии его доработки с учетом высказанных замечаний", — говорится в официальном отзыве кабмина. В правительстве, в частности, отметили, что для реализации положений законопроекта потребуются дополнительные средства из бюджетов, поэтому документ должен быть доработан с учетом требований Бюджетного кодекса РФ. Также в кабмине обратили внимание на то, что используемая в законопроекте формулировка "розничная продажа" не корреспондируется с положениями статьи Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающими ответственность за продажу несовершеннолетнему указанной продукции, и с положениями соответствующей статьи закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма". Кроме того, указали в правительстве, пояснительная записка к законопроекту сейчас не содержит статистических данных и анализа правоприменительной практики, свидетельствующих о росте случаев совершения правонарушения, предусмотренного указанной статьей КоАП, в том числе повторно. В целом предложенный законопроект не противоречит актам более высокой юридической силы, в том числе положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, сообщили в правительстве.
https://ria.ru/20241125/reyting-1985492171.html
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общество, россия, артем метелев (депутат), максим топилин, петр толстой, госдума рф, правительство рф, курение, дети
Общество, Россия, Артем Метелев (депутат), Максим Топилин, Петр Толстой, Госдума РФ, Правительство РФ, Курение, Дети
Правительство поддержало ответственность за повторную продажу табака детям
Правительство поддержало ответственность за повторную продажу табака детям
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Правительство России поддерживает законопроект об уголовной ответственности за повторную продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции при условии доработки этого документа с учетом высказанных замечаний, следует из официального отзыва кабмина, который есть в распоряжении РИА Новости.
Законопроект был подготовлен группой депутатов Госдумы
, в числе которых глава думского комитета по молодежной политике Артем Метелев
, руководитель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин
и вице-спикер ГД Петр Толстой
.
Документ предусматривает внесение изменений в статью 151.1 Уголовного кодекса РФ
. Депутаты предлагают по аналогии с алкоголем установить уголовную ответственность за повторную розничную продажу несовершеннолетним табачной продукции, табачных изделий, никотинсодержащей продукции или сырья для их производства, кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции.
"Правительством Российской Федерации законопроект поддерживается при условии его доработки с учетом высказанных замечаний", — говорится в официальном отзыве кабмина.
В правительстве, в частности, отметили, что для реализации положений законопроекта потребуются дополнительные средства из бюджетов, поэтому документ должен быть доработан с учетом требований Бюджетного кодекса РФ.
Также в кабмине обратили внимание на то, что используемая в законопроекте формулировка "розничная продажа" не корреспондируется с положениями статьи Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающими ответственность за продажу несовершеннолетнему указанной продукции, и с положениями соответствующей статьи закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма".
Кроме того, указали в правительстве, пояснительная записка к законопроекту сейчас не содержит статистических данных и анализа правоприменительной практики, свидетельствующих о росте случаев совершения правонарушения, предусмотренного указанной статьей КоАП, в том числе повторно.
В целом предложенный законопроект не противоречит актам более высокой юридической силы, в том числе положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, сообщили в правительстве.