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Суд приговорил Никиту Журавеля к 14 годам колонии - РИА Новости, 25.11.2024
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16:33 25.11.2024 (обновлено: 17:15 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/sud-1985618576.html
Суд приговорил Никиту Журавеля к 14 годам колонии
Суд приговорил Никиту Журавеля к 14 годам колонии - РИА Новости, 25.11.2024
Суд приговорил Никиту Журавеля к 14 годам колонии
Волгоградский областной суд приговорил Никиту Журавеля, который ранее получил срок за сожжение Корана, к 14 годам колонии строгого режима после рассмотрения... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T16:33
2024-11-25T17:15
никита журавель
происшествия
россия
волгоград
рамзан кадыров
волгоградский областной суд
грозный
генеральная прокуратура рф
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноя — РИА Новости. Волгоградский областной суд приговорил Никиту Журавеля, который ранее получил срок за сожжение Корана, к 14 годам колонии строгого режима после рассмотрения дела о госизмене, сообщила объединенная пресс-служба судов региона в Telegram-канале."По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", — говорится в заявлении.Во время заседания подсудимый признал свою вину, уточнили в пресс-службе. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.В мае прошлого года Журавеля задержали за акцию с сожжением Корана на фоне мечети в Волгограде. Как заявили в Следственном комитете, подозреваемый признался, что сделал это за деньги — по указанию украинских спецслужб. Уголовное дело передали чеченским следователям, а самого фигуранта этапировали в Чечню. В сентябре глава республики Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает задержанного, и признался, что гордится поступком сына. В феврале суд приговорил Журавеля к трем с половиной годам колонии.
https://ria.ru/20241114/advokat-1983740184.html
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никита журавель, происшествия, россия, волгоград, рамзан кадыров, волгоградский областной суд, грозный, генеральная прокуратура рф, служба безопасности украины
Никита Журавель, Происшествия, Россия, Волгоград, Рамзан Кадыров, Волгоградский областной суд, Грозный, Генеральная прокуратура РФ, Служба безопасности Украины
Суд приговорил Никиту Журавеля к 14 годам колонии

Никиту Журавеля приговорили к 14 годам колонии за сожжение Корана и госизмену

© AP PhotoНикита Журавель в Волгоградском областном суде
Никита Журавель в Волгоградском областном суде - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© AP Photo
Никита Журавель в Волгоградском областном суде
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноя — РИА Новости. Волгоградский областной суд приговорил Никиту Журавеля, который ранее получил срок за сожжение Корана, к 14 годам колонии строгого режима после рассмотрения дела о госизмене, сообщила объединенная пресс-служба судов региона в Telegram-канале.
"По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", — говорится в заявлении.
Никита Журавель - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Адвокат обвиняемого в госизмене Журавеля рассказал о его состоянии
14 ноября, 14:18

По данным прокуратуры, в марте 2023 года Журавель по собственной инициативе связался с представителями Службы безопасности Украины и предложил сотрудничество. Он переслал СБУ видео железнодорожного состава, который перевозил военную технику, а также передал данные о передвижении служебной машины одной из войсковых частей. Фигуранта обвинили по статье "Госизмена".

Во время заседания подсудимый признал свою вину, уточнили в пресс-службе. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
В мае прошлого года Журавеля задержали за акцию с сожжением Корана на фоне мечети в Волгограде. Как заявили в Следственном комитете, подозреваемый признался, что сделал это за деньги — по указанию украинских спецслужб.
Уголовное дело передали чеченским следователям, а самого фигуранта этапировали в Чечню. В сентябре глава республики Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает задержанного, и признался, что гордится поступком сына. В феврале суд приговорил Журавеля к трем с половиной годам колонии.
Никита Журавель на заседании по делу о сожжении Корана у Соборной мечети в центральном районном суде Волгограда - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Уголовное дело Никиты Журавеля
27 февраля, 00:31
 
Никита ЖуравельПроисшествияРоссияВолгоградРамзан КадыровВолгоградский областной судГрозныйГенеральная прокуратура РФСлужба безопасности Украины
 
 
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