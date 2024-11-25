https://ria.ru/20241125/sud-1985618576.html

Суд приговорил Никиту Журавеля к 14 годам колонии

Суд приговорил Никиту Журавеля к 14 годам колонии - РИА Новости, 25.11.2024

Суд приговорил Никиту Журавеля к 14 годам колонии

Волгоградский областной суд приговорил Никиту Журавеля, который ранее получил срок за сожжение Корана, к 14 годам колонии строгого режима после рассмотрения... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T16:33

2024-11-25T16:33

2024-11-25T17:15

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волгоградский областной суд

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноя — РИА Новости. Волгоградский областной суд приговорил Никиту Журавеля, который ранее получил срок за сожжение Корана, к 14 годам колонии строгого режима после рассмотрения дела о госизмене, сообщила объединенная пресс-служба судов региона в Telegram-канале."По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", — говорится в заявлении.Во время заседания подсудимый признал свою вину, уточнили в пресс-службе. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.В мае прошлого года Журавеля задержали за акцию с сожжением Корана на фоне мечети в Волгограде. Как заявили в Следственном комитете, подозреваемый признался, что сделал это за деньги — по указанию украинских спецслужб. Уголовное дело передали чеченским следователям, а самого фигуранта этапировали в Чечню. В сентябре глава республики Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает задержанного, и признался, что гордится поступком сына. В феврале суд приговорил Журавеля к трем с половиной годам колонии.

https://ria.ru/20241114/advokat-1983740184.html

https://ria.ru/20240227/zhuravel-1929501673.html

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