Суд приговорил Никиту Журавеля к 14 годам колонии
Никиту Журавеля приговорили к 14 годам колонии за сожжение Корана и госизмену
© AP PhotoНикита Журавель в Волгоградском областном суде
© AP Photo
Никита Журавель в Волгоградском областном суде
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноя — РИА Новости. Волгоградский областной суд приговорил Никиту Журавеля, который ранее получил срок за сожжение Корана, к 14 годам колонии строгого режима после рассмотрения дела о госизмене, сообщила объединенная пресс-служба судов региона в Telegram-канале.
"По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", — говорится в заявлении.
По данным прокуратуры, в марте 2023 года Журавель по собственной инициативе связался с представителями Службы безопасности Украины и предложил сотрудничество. Он переслал СБУ видео железнодорожного состава, который перевозил военную технику, а также передал данные о передвижении служебной машины одной из войсковых частей. Фигуранта обвинили по статье "Госизмена".
Во время заседания подсудимый признал свою вину, уточнили в пресс-службе. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
В мае прошлого года Журавеля задержали за акцию с сожжением Корана на фоне мечети в Волгограде. Как заявили в Следственном комитете, подозреваемый признался, что сделал это за деньги — по указанию украинских спецслужб.
Уголовное дело передали чеченским следователям, а самого фигуранта этапировали в Чечню. В сентябре глава республики Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает задержанного, и признался, что гордится поступком сына. В феврале суд приговорил Журавеля к трем с половиной годам колонии.
Уголовное дело Никиты Журавеля
27 февраля, 00:31