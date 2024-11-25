https://ria.ru/20241125/spetsoperatsiya-1985641450.html

Спецоперация, 25 ноября: ВСУ пытались повторить Бучу в Селидово

Спецоперация, 25 ноября: ВСУ пытались повторить Бучу в Селидово - РИА Новости, 25.11.2024

Спецоперация, 25 ноября: ВСУ пытались повторить Бучу в Селидово

Украинские военнослужащие устроили в Селидово "кровавую баню", пытаясь подготовить там "Бучу-2", сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД по... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T17:56

2024-11-25T17:56

2024-11-25T19:28

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харьковская область

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Украинские военнослужащие устроили в Селидово "кровавую баню", пытаясь подготовить там "Бучу-2", сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.Об освобождении этого населенного пункта, расположенного примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеющего важное стратегическое значение, Минобороны сообщило 29 октября. Здесь находился один из крупнейших укрепрайонов ВСУ.По словам Мирошника, эвакуированные из Селидово мирные жители свидетельствуют о десятках убитых мирных граждан на улицах города. По его мнению, ВСУ готовили "картинку" для западной прессы, но им помешали пришедшие российские войска.Как рассказала жительница города Мария Крючкова, украинские власти покинули Селидово и бросили его на произвол боевиков, которые запрещали даже ходить за водой на колонку и угрожали взорвать жителей, если их у родника соберется слишком много.Другой очевидец рассказал РИА Новости, что ВСУ и польские наемники за два дня до прихода Вооруженных сил России начали расстреливать мирных жителей Селидово, надеясь обвинить в этом Москву. По его словам, каратели заходили в квартиры и расстреливали семьи с детьми, пенсионеров и женщин, а валяющиеся на улице тела не разрешали даже закапывать.Сбиты баллистические ракетыВ опубликованной российским Минобороны 25 ноября сводке говорится, что средства ПВО в зоне спецоперации сбили восемь баллистических ракет, шесть управляемых авиабомб JDAM и 45 беспилотников самолетного типа. Авиация и артиллерия нанесли поражение украинским военным аэродромам и объектам энергетики, снабжавшим предприятия ВПК Украины.Также в сводке сообщается, что российские группировки "Север", "Запад", "Юг", "Центр", "Восток" и "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ и отразили 19 контратак. Потери противника при этом составили до 1320 военнослужащих.Кроме того, Киев лишился танка, двух БМП, двух бронемашин, самоходной артиллерийской установки "Акация", гаубицы Д-30, гаубицы М777, орудия М101 и двух М105. Также уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и четыре склада с боеприпасами.Что произошло в Курской областиВ отдельной сводке сказано, что группировка "Север" нанесла поражение формированиям 14 украинских бригад в районах 11 населенных пунктов.Кроме того:Возобновили разговорыПо данным издания Monde, Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных войск и частных оборонных компаний на Украину, это обсуждалось во время визита премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Париж 11 ноября и его встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.Конфликт на Украине и возможное посредничество Анкары станет главной повесткой переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с генсеком НАТО Марком Рютте в Анкаре, передал близкий к правительству телеканал A Haber.Украина не сможет вернуть потерянные территории, считает основатель и бывший руководитель американской ЧВК Blackwater Эрик Принс. В эфире телеканала Fox News он заявил, что США полтора года потворствовали уничтожению "новых поколений украинских и российских мужчин" и выразил надежду, что победитель президентских выборов Дональд Трамп займется урегулированием конфликта с первого дня вступления в должность.Наиболее сложная ситуацияУкраинские СМИ и официальные лица сообщали о взрывах в подконтрольных Киеву Херсоне и Запорожье, в Киеве, Харькове и Одессе, в Николаевской, Хмельницкой и Житомирской областях.Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждал о повреждениях объектов инфраструктуры. Оперативное командование ВСУ "Север" заявило о повреждении объекта критической инфраструктуры и трех предприятий в Сумской области.Координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев рассказал РИА Новости, что удар нанесли вблизи детского лагеря и кемпинга в Харьковской области, куда въехали военнослужащие ВСУ и иностранные наемники латинского происхождения. Кроме того, по его данным, накануне прогремел взрыв у военной части в пригороде Чугуева Харьковской области, где инструкторы НАТО обучали ВСУ. Также мощный удар нанесли по зданию в Харькове, где, вероятно, располагался штаб неонацистского формирования "Кракен".Как сообщил Владимир Зеленский, главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский доложил ему, что наиболее сложная ситуация на фронте для ВСУ сложилась на Кураховском направлении.

https://ria.ru/20241125/spetsoperatsiya-1985518359.html

https://ria.ru/20241125/zapad-1985449118.html

https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985199063.html

https://ria.ru/20241120/moskva-1984641429.html

https://ria.ru/20241124/spetsoperatsiya-1985454590.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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