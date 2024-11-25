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Шойгу рассказал о визите в Афганистан - РИА Новости, 25.11.2024
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23:19 25.11.2024 (обновлено: 23:33 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/shojgu-1985678382.html
Шойгу рассказал о визите в Афганистан
Шойгу рассказал о визите в Афганистан - РИА Новости, 25.11.2024
Шойгу рассказал о визите в Афганистан
Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в понедельник посетил с визитом Исламскую Республику Афганистан, где обсудил с высшим руководством страны экономическую и... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T23:19
2024-11-25T23:33
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афганистан
сергей шойгу
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КАБУЛ, 25 ноя – РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в понедельник посетил с визитом Исламскую Республику Афганистан, где обсудил с высшим руководством страны экономическую и физическую безопасность представителей российского бизнеса."Хотел бы сказать, что за то время, которое правительство Афганистана находится у власти, многое изменилось, стало понятным. Сегодня мы провели ряд встреч фактически с вице-премьерами, министрами. Мы обсуждали вопросы нашего сотрудничества во всех сферах. Это касается экономики, транспорта, безопасности", - сказал Шойгу журналистам по итогам визита.В понедельник обширная российская делегация, в состав которой вошел также заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, провела четыре встречи - с вице-премьером Афганистана Мохаммадом Абдул Кабиром, вице-премьером Абдулом Гани Барадаром, министром обороны Мохаммадом Якубом и с главой МВД Сираджуддином Хаккани.Отдельное внимание уделялось вопросам безопасности, как экономической, так и физической для представителей российского бизнеса."Безопасности тех экономических операторов, тех компаний, физических, юридических лиц. Этому уделили особое внимание, потому что если нет безопасности, ни один, даже самый смелый человек, не поведет сюда людей. Результаты обнадеживают. Коллеги утверждают, что уровень безопасности обеспечат, обеспечат его на высоком уровне. Это говорит о том, что они занимаются этим всерьез, основательно, понимая, что без безопасности никто сюда ни с какими, ни с мелкими, ни с крупными проектами не пойдет", - отметил Шойгу.
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россия, афганистан, сергей шойгу, в мире
Россия, Афганистан, Сергей Шойгу, В мире
Шойгу рассказал о визите в Афганистан

Шойгу обсудил экономику, транспорт и безопасность с властями Афганистана

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСергей Шойгу
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Сергей Шойгу. Архивное фото
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КАБУЛ, 25 ноя – РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в понедельник посетил с визитом Исламскую Республику Афганистан, где обсудил с высшим руководством страны экономическую и физическую безопасность представителей российского бизнеса.
"Хотел бы сказать, что за то время, которое правительство Афганистана находится у власти, многое изменилось, стало понятным. Сегодня мы провели ряд встреч фактически с вице-премьерами, министрами. Мы обсуждали вопросы нашего сотрудничества во всех сферах. Это касается экономики, транспорта, безопасности", - сказал Шойгу журналистам по итогам визита.
В понедельник обширная российская делегация, в состав которой вошел также заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, провела четыре встречи - с вице-премьером Афганистана Мохаммадом Абдул Кабиром, вице-премьером Абдулом Гани Барадаром, министром обороны Мохаммадом Якубом и с главой МВД Сираджуддином Хаккани.
Отдельное внимание уделялось вопросам безопасности, как экономической, так и физической для представителей российского бизнеса.
"Безопасности тех экономических операторов, тех компаний, физических, юридических лиц. Этому уделили особое внимание, потому что если нет безопасности, ни один, даже самый смелый человек, не поведет сюда людей. Результаты обнадеживают. Коллеги утверждают, что уровень безопасности обеспечат, обеспечат его на высоком уровне. Это говорит о том, что они занимаются этим всерьез, основательно, понимая, что без безопасности никто сюда ни с какими, ни с мелкими, ни с крупными проектами не пойдет", - отметил Шойгу.
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