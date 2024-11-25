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Шойгу подтвердил стремление России сотрудничать с Афганистаном - РИА Новости, 25.11.2024
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23:21 25.11.2024 (обновлено: 23:56 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/rossiya-1985678537.html
Шойгу подтвердил стремление России сотрудничать с Афганистаном
Шойгу подтвердил стремление России сотрудничать с Афганистаном - РИА Новости, 25.11.2024
Шойгу подтвердил стремление России сотрудничать с Афганистаном
Россия нацелена на развитие двустороннего сотрудничества с Исламской Республикой Афганистан в различных областях, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T23:21
2024-11-25T23:56
россия
афганистан
кабул (город)
сергей шойгу
в мире
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КАБУЛ, 25 ноя - РИА Новости. Россия нацелена на развитие двустороннего сотрудничества с Исламской Республикой Афганистан в различных областях, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с вице-премьером страны Моххамадом Абдул Кабиром. В понедельник Шойгу посетил с визитом Афганистан, где встретился с высшим руководством страны. В рамках четырех раундов переговоров он обсудил с вице-премьерами и министрами вопросы экономики, транспорта и безопасности. "Нацелены на развитие двустороннего сотрудничества между Россией и Афганистаном по всему спектру направлений. Подтверждаю готовность выстраивать конструктивный политический диалог между нашими странами, в том числе в целях придания импульса процессу внутриафганского урегулирования", - сказал Шойгу. Он отметил, что российская сторона убеждена в том, что становление Афганистана как стабильного и независимого государства происходит в интересах всех стран региона. Для этого, по его словам, Россия продолжит оказывать Кабулу помощь в интеграции в региональные структуры и объединения. "Данный шаг позволит не только наладить эффективный диалог по проблематике противодействия вызовам и угрозам безопасности, таким как терроризм, незаконный оборот наркотиков, но и активизировать торгово-экономическое сотрудничество", - отметил секретарь Совбеза.
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россия, афганистан, кабул (город), сергей шойгу, в мире
Россия, Афганистан, Кабул (город), Сергей Шойгу, В мире
Шойгу подтвердил стремление России сотрудничать с Афганистаном

Шойгу: РФ нацелена на развитие сотрудничества с Афганистаном в разных областях

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу. Архивное фото
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КАБУЛ, 25 ноя - РИА Новости. Россия нацелена на развитие двустороннего сотрудничества с Исламской Республикой Афганистан в различных областях, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с вице-премьером страны Моххамадом Абдул Кабиром.
В понедельник Шойгу посетил с визитом Афганистан, где встретился с высшим руководством страны. В рамках четырех раундов переговоров он обсудил с вице-премьерами и министрами вопросы экономики, транспорта и безопасности.
"Нацелены на развитие двустороннего сотрудничества между Россией и Афганистаном по всему спектру направлений. Подтверждаю готовность выстраивать конструктивный политический диалог между нашими странами, в том числе в целях придания импульса процессу внутриафганского урегулирования", - сказал Шойгу.
Он отметил, что российская сторона убеждена в том, что становление Афганистана как стабильного и независимого государства происходит в интересах всех стран региона. Для этого, по его словам, Россия продолжит оказывать Кабулу помощь в интеграции в региональные структуры и объединения.
"Данный шаг позволит не только наладить эффективный диалог по проблематике противодействия вызовам и угрозам безопасности, таким как терроризм, незаконный оборот наркотиков, но и активизировать торгово-экономическое сотрудничество", - отметил секретарь Совбеза.
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
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