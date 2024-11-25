https://ria.ru/20241125/pvo-1985506010.html

Силы ПВО сбили семь ракет и семь БПЛА над Курской областью

Силы ПВО сбили семь ракет и семь БПЛА над Курской областью - РИА Новости, 25.11.2024

Силы ПВО сбили семь ракет и семь БПЛА над Курской областью

Семь ракет и семь БПЛА сбиты ночью над Курской областью, сообщил губернатор Алексей Смирнов. РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T06:52

2024-11-25T06:52

2024-11-25T06:57

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

алексей смирнов (политик)

вооруженные силы украины

бпла

ракеты

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Семь ракет и семь БПЛА сбиты ночью над Курской областью, сообщил губернатор Алексей Смирнов. "Удар ВСУ отбивали этой ночью наши бойцы ПВО: сбито семь украинских ракет и семь БПЛА самолетного типа. Благодарю наших защитников! Напоминаю, приближаться к обломкам и трогать их нельзя", - написал он в своём Telegram-канале.Ранее в Минобороны сообщили, что самолет Су-34 ударил планирующими авиабомбами по технике и живой силе противника в приграничном районе Курской области.

https://ria.ru/20241125/bpla-1985501693.html

курская область

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безопасность, курская область, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины, бпла, ракеты