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Силы ПВО сбили семь ракет и семь БПЛА над Курской областью - РИА Новости, 25.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:52 25.11.2024 (обновлено: 06:57 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/pvo-1985506010.html
Силы ПВО сбили семь ракет и семь БПЛА над Курской областью
Силы ПВО сбили семь ракет и семь БПЛА над Курской областью - РИА Новости, 25.11.2024
Силы ПВО сбили семь ракет и семь БПЛА над Курской областью
Семь ракет и семь БПЛА сбиты ночью над Курской областью, сообщил губернатор Алексей Смирнов. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T06:52
2024-11-25T06:57
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
алексей смирнов (политик)
вооруженные силы украины
бпла
ракеты
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Семь ракет и семь БПЛА сбиты ночью над Курской областью, сообщил губернатор Алексей Смирнов. "Удар ВСУ отбивали этой ночью наши бойцы ПВО: сбито семь украинских ракет и семь БПЛА самолетного типа. Благодарю наших защитников! Напоминаю, приближаться к обломкам и трогать их нельзя", - написал он в своём Telegram-канале.Ранее в Минобороны сообщили, что самолет Су-34 ударил планирующими авиабомбами по технике и живой силе противника в приграничном районе Курской области.
https://ria.ru/20241125/bpla-1985501693.html
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безопасность, курская область, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины, бпла, ракеты
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Вооруженные силы Украины, БПЛА, Ракеты
Силы ПВО сбили семь ракет и семь БПЛА над Курской областью

Смирнов: силы ПВО сбили семь ракет и семь БПЛА над Курской областью за ночь

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2" в зоне СВО
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Семь ракет и семь БПЛА сбиты ночью над Курской областью, сообщил губернатор Алексей Смирнов.
"Удар ВСУ отбивали этой ночью наши бойцы ПВО: сбито семь украинских ракет и семь БПЛА самолетного типа. Благодарю наших защитников! Напоминаю, приближаться к обломкам и трогать их нельзя", - написал он в своём Telegram-канале.
Ранее в Минобороны сообщили, что самолет Су-34 ударил планирующими авиабомбами по технике и живой силе противника в приграничном районе Курской области.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьАлексей Смирнов (политик)Вооруженные силы УкраиныБПЛАРакеты
 
 
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