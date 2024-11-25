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Экипаж Су-34 уничтожил бомбами технику ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 25.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:03 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/kursk-1985501136.html
Экипаж Су-34 уничтожил бомбами технику ВСУ в курском приграничье
Экипаж Су-34 уничтожил бомбами технику ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 25.11.2024
Экипаж Су-34 уничтожил бомбами технику ВСУ в курском приграничье
Самолет Су-34 ударил планирующими авиабомбами по технике и живой силе противника в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T05:03
2024-11-25T05:03
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
су-34
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Самолет Су-34 ударил планирующими авиабомбами по технике и живой силе противника в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил в ночное время суток нанес удар по скоплению личного состава, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Как уточняет ведомство, удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Получив подтверждение от разведки об уничтожении военной техники и личного состава ВСУ, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), су-34
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Су-34
Экипаж Су-34 уничтожил бомбами технику ВСУ в курском приграничье

Экипаж Су-34 уничтожил технику ВСУ в Курской области планирующими бомбами

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкПолет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС в зоне проведения спецоперации
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Самолет Су-34 ударил планирующими авиабомбами по технике и живой силе противника в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ.
"Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил в ночное время суток нанес удар по скоплению личного состава, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Как уточняет ведомство, удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Получив подтверждение от разведки об уничтожении военной техники и личного состава ВСУ, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Су-34
 
 
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