https://ria.ru/20241125/kursk-1985501136.html

Экипаж Су-34 уничтожил бомбами технику ВСУ в курском приграничье

Экипаж Су-34 уничтожил бомбами технику ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 25.11.2024

Экипаж Су-34 уничтожил бомбами технику ВСУ в курском приграничье

Самолет Су-34 ударил планирующими авиабомбами по технике и живой силе противника в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T05:03

2024-11-25T05:03

2024-11-25T05:03

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

су-34

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Самолет Су-34 ударил планирующими авиабомбами по технике и живой силе противника в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил в ночное время суток нанес удар по скоплению личного состава, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Как уточняет ведомство, удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Получив подтверждение от разведки об уничтожении военной техники и личного состава ВСУ, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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безопасность, курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), су-34